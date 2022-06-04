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Solana (SOL) Alınır Mı? Fiyat Tahminleri ve Beklentiler Neler?

Geçtiğimiz yılın yıldızı olan Solana yaşadığı sorunlar sebebiyle kritik bölgenin altına gevşedi. Peki bu bölgeden alım yapılır mı?
08:17
4 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En hızlı Ethereum (ETH) rakibi layer1 olan Solana (SOL) yaşadığı sorunlar sebebiyle ciddi değer kaybetti. Ucuz ve hızlı fakat 365 gün sorunsuz çalışamıyor, evet Solana’dan bahsediyoruz. Sık sık teknik aksaklıklarla gündeme gelen SOL artık yatırımcıların gelecek beklentilerini de olumsuz etkiliyor.

Solana (SOL)

Solana şu anda düşüş trendinde, altcoin fiyatı 40 dolarlık hayati destek çizgisinin altına düştü. Bu düşüş yine bir ağ kesintisinin ortasında geliyor. Ağ son durdurulduğunda yaklaşık 4 saat blok üretimi olmadı. Solana ayrıca Ocak ayında 18 saati aşan bir başka büyük kesinti yaşadı. Bu, görünüşe göre Solana ekosistemini etkiledi, çünkü sürekli kesintiler eş zamanlı olarak portföylerin erimesine sebep oluyor.

Son 24 saat içinde altcoin, değerinin yaklaşık %8,54’ünü kaybetti. Geçen hafta, SOL %12’nin üzerinde değer kaybetti. Peki kısa vadede toparlanma yaşanabilmesi için yatırımcıların hangi seviyeleri izlemesi gerekiyor? Solana da kısa vadeli beklentiler neler?

Solana (SOL) Alınır Mı?

Bir süre konsolidasyondan sonra SOL yükselmeye çalıştı ancak ayılar kısa süre sonra geri geldi. Altcoin 50 dolarlık kritik desteğini kaybettikten hemen sonra, düşüş ivmesi daha da arttı. Solana yazı hazırlandığı sırada 37,35 dolardan işlem görüyordu. Ağ kesintilerinin ardından kaybedilen 40 dolar desteği ayıların elini daha da güçlendirdi. Bitcoin’in negatif görünümü ise daha fazla düşüşün habercisi olabilir.

SOL mevcut fiyat seviyesinde kalmayı başaramazsa, 34 doları hedefleyebilir. Altcoin, en son 2021 Ağustos ayında bu fiyat seviyelerine dokundu. Azalan trend çizgisi (sarı) beklentiyi güçlendiriyor. Boğaların düşüş tezini geçersiz kılmak fiyatı çekmeleri gereken seviye 50 dolar bölgesidir. Fakat hacim düşük ve kısa vadede bu pek mümkün görünmüyor.

Fiyat volatilitesini göstermekten sorumlu Bollinger Bantları, bir sıkıştırma serbestliği olduğunu belirtti. Bu durum esasen volatilitenin beklenebileceği anlamına gelir.

Solana fiyatı, yukarıdaki tablonun verdiği karışık sinyaller göz önüne alındığında her iki yönde de dalgalanabilir. Önümüzdeki hafta ABD enflasyon verisi gelecek ve sonraki hafta da FED toplantısı var. Eğer birkaç gün içinde piyasalar toparlanmazsa bu iki gelişmenin ışığında Solana dahil olmak üzere çok sayıda altcoinde ciddi erime görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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