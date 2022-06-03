LUNA ve LUNC yatırımcılarının bekleyen riskler neler? Madde, madde tüm detaylar ve karşılaşabilecekleri muhtemel sorunları ele alıyoruz.

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Terra, kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birine imza attı ve hard fork yaparak durumu kurtarmaya çalıştı. Peki başarılı oldu mu? Dağıtılan yeni LUNA coinleri yatırımcıların mağduriyetini ortadan kaldırabildi mi? Şimdilik hayır, peki mevcut seviyelerden LUNA almak isteyenler? Onların bilmesi gereken bazı detaylar var.

Yeni Luna Coin Yorum

Terra ana ağı bir hard fork ile geçmişinden kurtulmaya çalışıyor. Yeni başlatılan ağda LUNA coin için 1 milyarlık arz sınırı getirildi. Fakat buna rağmen LUNA fiyatı yazı hazırlandığı sırada 6,45 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri 1,3 milyar dolar seviyelerinde ve 210 milyon adet LUNA dolaşıma sokuldu. Dolaşımdaki arzın önemli bir kısmı 6 aylık periyotlarda 2 yıl içinde dağıtılacak. Yani 1 milyar dolaşım arzına 2 yıl içinde ulaşılacak.

28 Mayıs tarihinde cüzdanlara gönderilmeye başlanan yeni LUNA 20 dolar civarında bir fiyatla alıcı buluyordu. Aynı gün içinde 3,5 dolara kadar düşen LUNA fiyatı henüz 8 dolar seviyesine yeniden toparlanabilmiş değil. Sadece 1 haftalık bir kripto para için teknik analizden bahsedemeyiz ancak temel tarafta önemli detaylar var.

Luna Coin Alınır Mı?

Eğer daha önce LUNA ile para kaybettiyseniz kendinize şu soruyu sormalısınız “Yeniden LUNA ile para kaybetmeyi göze alabilir miyim?” birçok yatırımcı LUNA düşmeye başladığında peş peşe günlerce daha ucuz fiyattan LUNA alımı yaparak maliyet düşürdü. Günün sonunda LUNA 4 sıfırlı bir fiyata gerilediği için maliyet düşürme kavramı anlamını yitirdi. Do Kwon’un insanları aldattığı, şirketi henüz UST çökmeden önce kapattığına dair iddialar bile LUNA yatırımı yapmanın riskini katlıyor.

İkinci soru şu olmalı “Neden LUNA yatırımı yapmalıyım?” eğer Terra ekosisteminin yeniden devasa bir boyuta ulaşacağını, fiyatın yeniden 100 doları aşacağını düşünüyorsanız kötü bir haberim var. LUNA 100 doları aştığında arzı sadece 300 milyondu ve bugün 1 milyardır. LUNA bahsettiğiniz fiyatı henüz çökmemiş olan UST’yi desteklemek için hedeflediği 10 milyar dolarlık Bitcoin rezervi haberleriyle gördü. Terra yeniden 10 milyar dolarlık bir rezerv biriktirebilir mi?

Do Kwon’a ne kadar güveniyorsunuz? Veya aklanacağından emin misiniz? Güney Kore’de devam eden soruşturma bir davaya döndüğünde, Do Kwon ceza aldığında LUNA bu durumu nasıl fiyatlar? Dava devam ederken fiyatın üzerinde nasıl bir baskı oluşur? Ve bir soru daha “Neden bu riski almalıyım?” bu soruya cevabınız var mı?

Eğer kripto paralarla son 1 yıl içinde tanıştıysanız LUNA sizin için paha biçilemez bir eğitim fırsatı sunuyor.

Bir kripto para %100 değer kaybedebilir.

%100 değer kaybedebilir. Bu altcoin ilk 10 kripto para arasında da olabilir.

Günlerce üst üste %99 değer kaybı mümkündür.

Projelerdeki hatalar, yatırımcıların tüm parasını kaybetmesine sebep olabilir.

LUNA almak yerine daha güvenilir projelere yönelmek daha iyi bir seçenek gibi görünüyor. Şu an 100 dolardan 10 LUNA alan ve bunun karşılığında 1000 dolar ödeyen bir yatırımcının elinde 64 dolarlık yeni LUNA bulunuyor.

Sonuç olarak LUNA yatırımı aşağıdaki özet sebeplerden dolayı pek mantıklı görünmüyor. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

Neden LUNA Yatırımı Mantıklı Değil?

Güney Kore tarafından açılan soruşturmanın altcoin üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri

Do Kwon hakkında özellikle Twitter’da FatMAN tarafından paylaşılan iddialar. (Bunları ayrıca duyurmuştuk)

hakkında özellikle Twitter’da tarafından paylaşılan iddialar. (Bunları ayrıca duyurmuştuk) Terra ekosistemindeki çok sayıda projenin rakiplere taşınması

Do Kwon’un UST öncesinde başarısızlıkla sonuçlanan stablecoin deneyimi ve bunu anonim bir kimlikle yapmış olması. (Bunun detaylarını da internet sitemizde bulabilirsiniz)

öncesinde başarısızlıkla sonuçlanan stablecoin deneyimi ve bunu anonim bir kimlikle yapmış olması. (Bunun detaylarını da internet sitemizde bulabilirsiniz) Kurucu Do Kwon’a karşı farklı ülkelerde yapılan bireysel dava başvuruları.

Yine Kwon’un devam eden yeni stablecoin çalışmalarının muhtemel olumsuz etkileri.

Kripto para topluluğunun LUNA’ya olan güvensizliği

LUNA Classic’in devam eden varlığı, insanlar hiçbir işe yaramayan eski LUNA da bugün 140 milyon dolar hacim oluşturdu. Bu hacim yeni LUNA’nın neredeyse yarısı kadar.

LUNA gündemi meşgul ettiği için kısa vadeli fırsatlar kovalayan büyük yatırımcılar LUNA ve LUNC hacmine pozitif katkı sağlıyor. Ancak LUNA gündemden düştüğünde sessizce gözden kaybolabilir. Tüm bunlar aşırı kötümser senaryolar olarak gelebilir ancak kripto paralar yüksek risk içerir ve en kötü senaryoları aklınızdan çıkarmamalısınız. Peki sizce LUNA yatırımı mantıklı mı?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.