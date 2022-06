Okuma Süresi: 3 Dakika

Ölçeklenebilir DeFi’de yeni bir çağ başlatmak için süper hızıyla tanınan Solana (SOL) bu altcoinden destek alacak. Bugün, merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamaları için Chainlink Price Feeds (Chainlink fiyat beslemeleri) Solana Mainnet’te yayına girdi. Peki iş birliğinin sağlayacağı faydalar neler olacak? İşte detaylar.

Solana (SOL) ve Chainlink (LINK)

Bu yerel entegrasyonla, Solana’yı temel alan geliştiriciler, artık merkezi olmayan, yüksek kaliteli ve neredeyse gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri için yedi farklı Chainlink Fiyat Feed’inden (BTC/USD, ETH/USD, USDC/USD ve diğerleri dahil) yararlanabilir. Önümüzdeki aylarda, entegrasyonun sonraki aşamalarında Solana geliştiricilerine yüzlerce ek Chainlink fiyat beslemelerinden ve diğer Chainlink oracle hizmetlerinden yararlanabilecek.

Solana‘nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko şunları söyledi;

“Chainlink’in Solana ağına fiyat beslemeleri ile genişlemesi DeFi geliştiricilerinin işini kolaylaştıracak. Solana’nın yüksek hızlı blockchaini dapp’lere yüksek frekanslı fiyatlandırma verileri sunabilir ve geliştiricilerin daha iyi DeFi uygulamaları ve ürünleri oluşturmasına olanak sağlar”.

Bir düzineden fazla blockchain ve yüzlerce uygulamada toplam on milyarlarca değeri güvence altına alan Chainlink, son derece doğru, yüksek güvenlikli piyasa verileri ile pazar lideri çözümdür. Deutsche Telekom’un T-Systems, Swisscom, The Associated Press, LexisNexis ve daha fazla platform Chainlink tarafından sağlanan hizmetleri kullanıyor.

Neler Değişecek?

Öncelikle Solana ağı rakipleriyle karşılaştırıldığında anlık işlem gücü ve maliyet anlamında iyi seçenektir. Yüksek hızı sayesinde üzerinde DeFi uygulamalarının barındırılabileceği en iyi seçenek olarak gösteriliyor. Solana ile Chainlink entegrasyonu sayesinde ağ üzerindeki DeFi platformları ve yeni geliştirilecek ürünler ihtiyaçları olan verilere anlık ve güvenilir şekilde ulaşabilecek. Bu sadece başlangıç ve Chainlik, kendi sağladığı çözümlerle birlikte Solana ağının gücünü artırmayı hedefliyor. Eğer her şey yolunda giderse en sorunsuz ve stabil DeFi projelerini Solana ağında görebiliriz.

Elbette ilerisi için hedeflenen sadece DeFi alanında sağlayacağı faydalar değil. Oyunlar, metaverse projeleri ve anlık veri ihtiyacı duyan, hız gerektiren tüm ürünlerde Chainlink kendi çözümleriyle Solana geliştiricilerini besleyecek.

Lansman sırasında, Francium ve Tulip, kredi protokolü Apricot Finance, stablecoin UPFI ve daha birçok popüler Solana projesi Chainlink’i benimsemeyi taahhüt etti. Apricot Finance’in kurucu ortağı ve teknoloji lideri Yaniv Hou şunları söyledi;

“Eşsiz güvenlikleri ve kanıtlanmış performansları nedeniyle kredi verme faaliyetimizi Chainlink Price Feeds ile desteklemeyi seçtik. Artık Apricot, desteklenirken Solana’da DeFi inovasyonunun sınırlarını zorlayabiliriz”.

Önümüzdeki aylarda Chainlink’in Solana üzerine inşa eden geliştiricilere yüzlerce ek fiyat beslemesine ve veri kümesine erişiminin yanı sıra varlık onayı için Rezerv Kanıtı, olay odaklı ve zamana dayalı otomasyon için Koruyucular gibi diğer popüler Chainlink hizmetleri sağlaması bekleniyor. Son gelişme Solana ağının geleceği konusunda oldukça önemli fakat fiyata herhangi bir etkisi olmadı.