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Amerikalı Siyasiler İçin Kripto Para Düzenlemesi!

Bu sefer regülasyonlarda söz sahibi isimler hedefte, yeni kripto para düzenlemesinin detayları!
20:28
3 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraları konu alan yasal düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor. Bu sefer hedefte kim var? Daha fazla insan kripto paraları benimsedikçe devletler kendi süreçlerini de buna uygun şekilde değiştirme ihtiyacı duyuyor. Milletvekilleri son olarak “Kripto Para Hesap Verebilirlik Yasası” isimli teklifi sundular. İşte detaylar.

Kripto Para Hesap Verebilirlik Yasası

Temsilciler Elissa Slotkin ve Dusty Johnson Kongre üyelerinin kripto paralarla ilgili yatırımlarını açıklamalarını gerektiren bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, Watergate Skandalı‘nın ardından kabul edilen ve kamu görevlilerinin mali ve istihdam geçmişlerini ve birinci dereceden ailelerinin geçmişlerini açıklamalarını gerektiren 1978 tarihli bir yasa olan Devlette Etik Yasası’nın güncellemesini sağlayacak. Kabul edilirse, gerekli yasaya aşağıdaki bölüm eklenecek.

“Bir önceki takvim yılında Üye, üyenin eşi veya çocuğu tarafından 1.000 doları aşan herhangi bir kripto para birimi alım, satımının kısa açıklaması, tarihi ve mali değeri…”

Burada kripto para birimi, “kriptografik olarak güvenli dağıtılmış bir deftere veya benzer herhangi bir teknolojiye kaydedilen değerin herhangi bir dijital temsili” olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir kongre üyesi kripto para yatırımı yaptıktan sonra 45 gün içinde bunu bildirmesi gerekiyor. Buna uymayan üyeler para veya ceza davasıyla karşı karşıya kalabilecek.

ABD Seçimleri ve Kripto Paralar

Bazı milletvekilleri uzun süredir bu konuyu gündeme taşıyordu. Amerika da lobicilik faaliyetleri yasal ve kripto para şirketleri gelecek düzenlemelerin lehlerine sonuçlanması için ciddi miktarda parayı bu işe harcıyor. Ancak kripto paraların takibi daha zor olduğu için daha fazla bağışın el altından dağıtılması önlenmeye çalışılıyor. 2022 ve 2023 yılları kripto paralar için yoğun geçecek. ABD ve diğer ülkelerin atacağı regülasyon adımları kripto para yatırımcılarının hayatını büyük ölçüde etkileyecek.

Şimdilik çok sayıda devlet kripto paraların vergilendirilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemeleri yaptı. Ancak yatırımcıyı koruyacak adımlar ve düzenleyici belirsizliği ortadan kaldıracak çalışmalar bu kadar hızlı ilerlemiyor.

Kripto para yatırımcılarının sayısı hızla artarken, regülasyonlar konusunda verilen vaatler de siyasette önemli yer tutuyor. Güney Kore seçimlerinde bunu net biçimde gördük. Kripto paralara özgürlükçü yasal zemin oluşturmayı vaat eden taraf seçimleri kazandı. Siyasilerin, bu büyük oy öbeğini kendine çekebilmek için kripto paraları kucaklayan söylemlere ihtiyaçları var.

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