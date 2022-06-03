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En büyük kripto para birimi bugün de 30.000 doların altına düştü ve ABD borsalarının açılışıyla birlikte 29.400 dolardan alıcı buluyor. Geçtiğimiz ay yaşanan Terra çöküşünün etkileri henüz ortadan kalmış değil ve hisse senedi piyasalarıyla korelasyon devam ediyor. Peki Bitcoin ve altcoin yatırımcılarını neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

On-chain analitik platformu IntoTheBlock, çoğu ayı piyasasında Bitcoin için tipik olan tanıdık bir eğilime dikkat çekiyor; uzun vadeli beklentileri olan yatırımcılar ayı piyasalarında varlıklarını artırıyor. Twitter üzerinden paylaşılan grafiğe göre önceki ayı piyasalarında bir yıl veya daha uzun süredir tutulan adreslerin sahip olduğu Bitcoin yüzdesi arttı ve bu eğilim kendini tekrar ediyor gibi görünüyor. IntoTheBlock yatırımcıların zamana göre kompozisyonuna göre, Bitcoin sahiplerinin %61’i coinlerini bir yıldan fazla, %33’ü bir yıl ve %7’si bir aydan daha kısa bir süredir elinde tuttu.

Bitcoin’in 31 Mayıs’ta 32.375 dolara son tırmanışı, haziran ayının ilk birkaç gününde yaşanan kayıplarla çoktan unutuldu. Altcoinler haftalardır devam eden düşüş sebebiyle önemli ölçüde değer kaybetti.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınmaya devam ediyor. Küresel enflasyon ve devam eden Ukrayna gerilimi pandemi sonrası beklenen toparlanmanın önünü kesiyor. Mayıs sonunda Çin’in pandemi tedbirlerini gevşemesiyle yükselen Bitcoin bugün gelen ABD işsizlik verileriyle yönünü yeniden aşağıya çevirdi. FED’in eli artık daha güçlü ve bu ay yapılacak toplantıda 50 puanlık faiz artışına %96 oranla kesin gözüyle bakılıyor.

Tüm bunlar riskli varlıklardan kaçışı da beraberinde getiriyor. Hisse senedi piyasaları ve kripto paralar şahin görünümü devam ettirmesi beklenen FED’i fiyatlamaya devam ediyor. Kripto paralara özgü diğer bir baskı aracı ise regülasyonlar, özellikle Terra enkazı sonrasında ABD, İngiltere, Avrupa Birliği Merkez Bankası ve Hindistan bu piyasaların risklerine dair oldukça sert uyarılarda bulundu. Düzenleyicilerin elinde artık bu riski canlı olarak gösterebilecekleri açık bir örnek de var.

Umutlar, elbette bitmeyecek. Eylül ve Ekim ayı sonrasında FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın daha ılımlı bir tavır takınacağına dair açıklamalar geliyor. FED enflasyonu indirmekle sorumlu ancak şahin görünümün piyasaya verdiği zararın da farkındalar. Bunun yıllarca sürmesi mümkün değil ve Kasım ayı itibariyle Amerika’da ön seçimler başlıyor. Kısa vadeli görünüm negatif olsa da önümüzdeki kış, kripto paralar için baharın müjdesi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.