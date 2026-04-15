SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu ağında aktif adresler tek günde yüzde 33 düştü, ardından hızlı toparlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 #ShibaInu bir günde yüzde 33 aktif adres kaybı sonrası hızla toparlandı.
  • Ağ son dört günde yüzde 17 kullanıcı artışı gördü.
  • Fiyat, 0,000005959 dolar ile son 24 saatte yüzde 2,36 yükseldi.
  • ⚡ Kritik veri: Ani düşüş, genel piyasa çalkantısıyla aynı gün gerçekleşti.
COINTURK
COINTURK

Kripto para ekosisteminde dikkat çeken Shiba Inu ağı, geçtiğimiz haftanın ortasında önemli bir düşüş yaşadıktan sonra, kısa sürede toparlanma sinyalleri verdi. Kripto paraların genelinde yaşanan dalgalanma sırasında Shiba Inu blockchain’inde aktif adres sayısı dramatik biçimde azalırken, takip eden günlerde hızlı bir toparlanma gözlendi.

Aktif adreslerde sert düşüş ve hızlı toparlanma

Blockchain analiz firması CryptoQuant’ın zincir üstü verilerine göre, Shiba Inu ağındaki aktif adres sayısı 11 Nisan’da bir gün içerisinde üçte bir oranında azaldı. Haftalık zirve olan 2.568 seviyesinden, sadece 24 saatte 1.707’ye inen adres sayısı, yaklaşık yüzde 33’lük gerilemeyi temsil etti.

Bu sert düşüş, aynı gün kripto piyasalarında geniş çaplı bir volatilite yaşanmasına denk geldi. 11 Nisan piyasada belirsizliğin arttığı, bireysel yatırımcıların büyük oranda beklemeye geçtiği bir gün oldu. Zincir üstü göstergelerdeki hızlı değişimler, çoğunlukla trader davranışlarındaki ani dönüşlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Shiba Inu gibi mizahi temalı kripto paralarda spekülatif işlemlerin yüksekliği, aktif adres gibi göstergelerin de ani şekilde dalgalanmasına neden olabiliyor. Ağın temel kullanıcı kitlesi, fiyatlardaki sert hareketlere duyarlı olarak varlıklarını yönetiyor.

Piyasa iyileşiyor, kullanıcı ilgisi yeniden artıyor

Aktif adres sayısının dibe vurduğu 11 Nisan’dan sonraki günlerde ise Shiba Inu ağı yeniden canlanmaya başladı. 15 Nisan itibarıyla kayıtlı aktif adres sayısı 1.986’ya yükseldi ve bu artış, dört günlük süreçte yaklaşık yüzde 17’lik toparlanmayı işaret etti.

Son günlerde kripto piyasalarında genel bir yükseliş eğilimi izleniyor. Büyük kripto varlıkların fiyatları toparlanırken, yatırımcı güveni de yavaş yavaş güçleniyor. Bu hareketlilik, Shiba Inu ağında da katılımcı sayısının artmasına yol açtı.

Shiba Inu’nun zincir üstü göstergelerindeki hızlı dalgalanmalar, piyasadaki genel yön değişimlerine sahip olduğu hassasiyetin altını çiziyor. Özellikle kısa süreli fiyat artışlarında, kullanıcıların ağa yeniden döndüğü gözlemleniyor.

Shiba Inu fiyatında dikkat çeken yükseliş

Mevcut tabloya bakıldığında, Shiba Inu fiyatı da toparlanma sürecine eşlik ediyor. Yazının hazırlandığı anda token, 0,000005959 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2,36 oranında artış kaydetmiş durumda. CryptoAppsy verilerine göre, Shiba Inu’daki bu yükseliş dönemsel ilginin tekrar arttığını gösteriyor.

Toparlanma döneminin, yatırımcıların yeniden aktifleştiği ve büyük kripto varlıklara olan ilginin arttığı bir zaman dilimine denk gelmesi, piyasadaki dinamizmin sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle spekülatif hareketlerin yoğun olarak takip edildiği Shiba Inu gibi projelerde, kullanıcı davranışları yakından izlenmeye devam ediyor.

COINTURK
