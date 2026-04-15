Ethereum DEX pazarında liderlik değişti, Kyber yüzde 31’e ulaştı

Ethereum blokzincirinde merkeziyetsiz borsa (DEX) toplayıcıları için son bir yıl önemli değişimlere sahne oldu. Daha önce tek bir protokolün hakim olduğu bu pazar artık çok daha dağılmış bir rekabet tablosu sunuyor. Özellikle Kyber yükselişi dikkat çekiyor.

Pazar paylarında yeni dağılım

Kyber, şu anda yaklaşık yüzde 31 pazar payıyla öne çıkıyor. Onu yüzde 22 ile CowSwap takip ederken, uzun süre pazar lideri olan 1inch’in payı yüzde 30’lardan yüzde 15’e geriledi. Bu tablo, kripto sektöründe çoğu alt başlıkta yaşanan birleşme ve yoğunlaşma eğiliminin tersine, DEX toplayıcılarında çeşitliliğin arttığına işaret ediyor.

1inch, özellikle 2021-2022 döneminde pazarın büyük kısmını kontrol ediyordu. O yıllarda, DeFi alanında agresif likidite madenciliği kampanyaları yürütülüyordu. Fakat bu teşvikler sona erdikten sonra 1inch’in pazar payı hızla daraldı. Sektör gözlemcileri, toplayıcıların işlem hacminin ne kadarının gerçek kullanıcı tercihini, ne kadarının ise sunulan teşvikleri yansıttığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Veriler neyi ölçüyor?

Mevcut istatistikler yalnızca son kullanıcıların doğrudan toplayıcı protokollere gönderdiği hacmi kapsıyor. Eğer bir kullanıcı, önce bir toplayıcıdan işlem başlatıp o işlem başka bir toplayıcıdan geçirilirse, bu hacim yalnızca ilk noktada sayılıyor. Ayrıca, flaş kredi işlemleri de rakamlara dahil edilmiyor. Bu yöntem, özellikle diğer toplayıcılara altyapı sunan protokollerin ulaşım gücünü tam olarak yansıtmayabilir.

Sektördeki uzmanlar, pazarın bu yeni dengelerinin kalıcı olup olmadığının, token ödül ve teşvik programlarının zamanla olgunlaşmasına bağlı olarak netleşeceğini aktarıyor.

Rekabet yeniden şekilleniyor

Ethereum üzerinde toplayıcı protokoller arasındaki rekabet son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Daha önce bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az oyuncunun olduğu alanda, artık birçok protokol yarış halinde. Tek bir ismin pazarın çoğunu elinde tuttuğu dönem ise geride kaldı.

Kyber, bu alanda öne çıkan isimlerden biri. Merkeziyetsiz finans dünyasında farklı projelere sunduğu likiditeyle bilinen Kyber Network, son dönemde işlem hacmini ve kullanıcı sayısını artırarak sektörün liderliğini eline aldı.

CowSwap ise, özellikle düşük işlem ücretleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. Son aylarda pazar payında hızlı bir yükseliş yakalayan platform, farklı iş modeliyle sektörde kendine alan yaratmayı başardı.

1inch ise, piyasanın ilk dönemlerinde sağladığı avantajları ve büyüklüğü korumakta zorlanıyor. Teşviklerin azalmasının ardından kullanıcı eğilimlerinde değişim olduğu ve pazarın giderek daha çok protokole bölündüğü gözleniyor.

Kısacası, Ethereum DEX toplayıcıları arasında pazar paylarının dağıldığı ve rekabetin yeniden şekillendiği net şekilde görülebiliyor.