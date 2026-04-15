Bitcoin 76.000 doları aşarak son ayların zirvesine tırmandı

Kripto para piyasalarında, ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin son günlerde değer kazanmaya devam etti. Bu varlıklar, küresel piyasalardaki dalgalanma riskini göğüsleyerek yükselişini sürdürüyor. Bitcoin, 76.000 dolara ulaşıp son ayların en yüksek seviyesine çıkarken, Dogecoin de önemli destek noktalarını geri aldı. Kripto piyasasındaki yükselişte, özellikle kaldıraçlı işlemlerdeki artış ve yeniden canlanan risk iştahı etkili oldu. Yatırımcıların bu yükselişi kalıcı bir dönüş olarak mı yoksa düşüş trendinde kısa süreli bir sıçrama olarak mı değerlendirmesi gerektiği ise tartışma konusu.

Piyasanın Dinamikleri ve Artan Kaldıraç

Son yedi haftada Bitcoin’in açık pozisyon (open interest) hacmi yüzde 59 artış gösterdi. Aynı dönemde Ethereum’da da yüzde 45’lik bir artış gözlendi. Dogecoin’e olan ilgi ise özellikle bireysel yatırımcılar ile kaldıraç kullananlar arasında belirgin şekilde arttı. Yükselişin perde arkasında, daha fazla yatırımcının piyasaya katılması ve riskli pozisyon alması bulunuyor.

Piyasadaki bu canlılık, Amerikan Merkez Bankası’nın atacağı adımlar ve jeopolitik gelişmelere karşı kırılganlığını koruyor. Analistlere göre, piyasalardaki kaldıraç artışı fiyatları hızlı yükseltebildiği gibi, ani düşüşlerin de kapısını aralayabiliyor.

ABD-İran Gerilimi ve Siyasi Etkiler

ABD ile İran arasında devam eden çatışmalar, kripto piyasasının yönünü belirlemede önemli faktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Kripto analisti Michaël van de Poppe, piyasanın yukarı yönlü hareketinin uzun soluklu olabilmesi için jeopolitik belirsizliklerin azalması gerektiğini belirtiyor.

Michaël van de Poppe, jeopolitik risk devam ettikçe kripto piyasalarında kalıcı rallilerin kolay olmayacağını vurguladı.

Dogecoin gibi dalgalanmalara daha açık varlıklar, piyasa duyarlılığındaki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Buna rağmen, Dogecoin’in ana destek seviyelerinin üzerinde tutunması, bireysel yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Ekonomik Veriler, Politika ve Teknik Göstergeler

Michaël van de Poppe, ABD ekonomisindeki zayıflamanın, Fed’in tekrar parasal gevşemeye yönelebileceğine işaret ettiğini aktarıyor. Gevşeyen para politikası, geçmişte kripto varlıkları destekleyen önemli unsurlardan biri olmuştu. Özellikle Dogecoin gibi daha volatil paralar, piyasadaki likidite artışına hızla tepki verebiliyor.

Kısa süreli iyimserliği destekleyen bir başka gelişme de ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklama oldu. Trump, İran ile barış görüşmelerinin yakında başlayabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından kripto piyasasında hareketlilik hız kazandı ve başlıca dijital paralar yeni yükselişler kaydetti.

Zincir üstü analiz firması Santiment, fiyat artışlarıyla birlikte işlemlerdeki kaldıraç seviyesinin de zirveye ulaştığını bildiriyor. Firmanın tespitine göre, açık pozisyonlardaki yükseliş piyasada ani tasfiyeler riskini artırıyor.

Yoğun pozisyonların çözülmeye başlaması durumunda Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin için sert ve eş zamanlı düşüşler yaşanabilir. Yüksek kaldıraç, hem çıkışlarda hem de geri çekilmelerde piyasaya büyük ivme kazandırıyor ve fiyatlar hızla yön değiştirebiliyor.

Bütün analistler mevcut iyimserliğin kalıcı olduğundan emin değil. Kripto analisti Colin, Bitcoin’in şubat ayındaki 60.000 dolarlık dip seviyesinin bu döngünün gerçek tabanı olduğunu düşünmüyor. Colin, Bitcoin’in ekim 2025’te zirve yaptıktan sonra yalnızca dört ayda bu seviyelere indiğine dikkat çekiyor ve geçmiş döngülerle kıyaslandığında bu sürenin oldukça kısa olduğunu söylüyor.

Colin, Bitcoin’in önceki boğa piyasalarına göre daha kısa sürede ve daha sığ bir düşüş yaşadığını, bunun da piyasanın yeni bir dip arayışına işaret edebileceğini savunuyor.

Bitcoin’in tepe noktasından bugüne yaklaşık yüzde 53 değer kaybettiği görülüyor. Oysa önceki ayı piyasalarında bu oran genellikle yüzde 77’lere ulaşmıştı. Bu açıdan bakıldığında, Ethereum ve Dogecoin gibi volatil paraların da tarihi örüntüleri tekrar ederse önümüzdeki süreçte ek düşüşler yaşayabileceği değerlendiriliyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in mevcut fiyatı 76.000 dolar seviyesinde bulunuyor.