Ethereum’da 2.036 dolar desteği test ediliyor, üst sınırda 2.400 dolar engeli öne çıktı

Ethereum son günlerde önemli bir destek alanını test ederken, yatırımcılar fiyatın aşağı yönlü dalgasında alıcıların devreye girip girmeyeceğini yakından izliyor. Özellikle 2.222 dolar ile 2.036 dolar arası kritik görülürken, üst tarafta ise 2.400 ve 2.665 dolar seviyeleri direnç hattı oluşturuyor.

Destek Bölgesinde Kırılganlık

#Ethereum’un fiyat hareketini değerlendiren teknik analiz uzmanı Man of Bitcoin, grafikte 2.222 ile 2.036 dolar arasında öne çıkan destek alanına dikkat çekti. Bu aralıkta güçlü bir dip oluşturulup oluşturulamayacağına odaklanan analist, Bitcoin için çizilen benzer tabloya da işaret etti. ETH, bu bantta kalabilirse kısa süreli düzeltmenin ardından yeni bir yükseliş dalgası ihtimali masada görünüyor.

4 saatlik grafikte fiyat önceki yerel zirve olan 2.380 dolardan geri çekilerek 2.311 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Analiste göre mevcut düşüş, geri çekilme (düzeltme) olarak nitelendirilebilir. Destek açısından sırasıyla 2.222, 2.166, 2.111 ve 2.036 dolar seviyeleri önem taşıyor. Özellikle 2.036 dolardan aşağı bir kırılma yaşanırsa, fiyatta yaklaşık 1.755 ve 1.387 dolar bölgelerine kadar daha derin bir gerileme ihtimali doğabilir.

Analiz, “Şimdilik #Ethereum düzeltme döneminden geçiyor ve kısa vadede destek alanındaki alıcıların ne kadar kuvvetli olacağı hareketin seyrini belirleyecek” şeklinde öne çıkıyor.

Bu sürecin bir kopuş yerine, düzeltme şeklinde ilerlediği belirtiliyor. Alıcıların 2.222 ile 2.036 dolar arasında yeniden aktif olması halinde, kısa vadeli baskı azalabilir ve fiyat daha üst seviyeleri hedeflemeye başlayabilir. Aksi halde satış baskısının artmasıyla daha sert bir düşüş gündeme gelebilir.

2.400 ve 2.665 Dolar Dirençleri

Bir diğer grafik analizine göre, Ethereum şu anda önemli bir alış duvarının üzerinde ilerlerken, 2.400 dolar ve ardından 2.665 dolar seviyeleri güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Kripto paranın fiyatındaki son hareketler, yukarı yönlü atakta bu bantların geçilmesinin zor olabileceğinin sinyalini verdi.

Binance borsasında saatlik #ETH/USDT verileriyle yapılan değerlendirmede, Ethereum’un 2.317,50 dolara gerilemesi ile yeniden alış bölgesine girdiği görülüyor. CW isimli analist bu alanı bir “buy wall” olarak tanımlıyor ve bu seviyede alıcıların toparlanabileceğini belirtiyor. Ancak, fiyatın kısa süre önce üstteki direnç bandını geçmekte başarısız olduğu da hatırlatılıyor.

Yukarı hareketlerde ilk güçlü satış duvarı 2.400 dolar seviyesinde oluştu. Bu nokta, fiyatın kısa vadede yukarı gitmesini sınırlayan engel konumunda. Eğer #Ethereum yukarı hareketi yeniden hızlandırırsa, bir sonraki önemli direnç noktası ise 2.665 dolar olarak işaret ediliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, haber yazım anında Ethereum fiyatı 2.317,50 dolar seviyesindeyken; kısa vadede fiyatın ilk etapta destek hattının tutunup tutunamayacağı yakından takip ediliyor. Alış duvarı beklenen tepkiyi verirse, tekrar 2.400 dolara doğru bir sıçrama yaşanabilir. Ancak destek kırılırsa satış baskısının daha da artması mümkün görünüyor.