Bit Digital, WhiteFiber’a 100 milyon dolarlık Ethereum kredisiyle finansman sağlıyor

Bit Digital, portföyündeki Ethereum varlıklarını kullanarak kendi iştiraki WhiteFiber’ın büyümesine önemli bir kaynak aktarıyor. Nasdaq’ta işlem gören şirket, WhiteFiber çatısı altındaki bir bağlı kuruluşa, toplamda 100 milyon dolar tutarında gecikmeli çekişli kredi limiti tanımladığını açıkladı. Tarafların mutabakatı halinde bu limitin 150 milyon dolara çıkabileceği de paylaşıldı.

WhiteFiber’ın yapay zeka altyapısına büyük yatırım

New York merkezli WhiteFiber, yüksek performanslı bilgisayar sistemleri ve yapay zeka altyapısı üzerine uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Bit Digital tarafından sağlanan bu kredi, WhiteFiber’ın önümüzdeki dönemde yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama kapasitesini artırma hedefini doğrudan destekliyor. Şirket, ABD’nin kilit bölgelerinde kuracağı kurumsal düzeyde veri merkezleriyle uluslararası pazardaki talebe hazırlık yapmayı amaçlıyor.

Kredi kapsamında uygulanan yıllık faiz oranı %9,5 olarak belirlendi. Ancak WhiteFiber, veri merkezi projelerinin ilk fazını tamamlayıp, bu kapasitenin en az %80’ini piyasa koşullarına uygun şekilde kiraladığında faiz oranı %8’e kadar düşecek.

Bit Digital, mevcut hamleyle WhiteFiber’ın global talepler öncesinde operasyonel ölçeğini büyütmek için kaynak tahsis ettiğini açıkladı.

Mini sözlük: Gecikmeli çekişli kredi (“delayed-draw term loan”), onaylanan kredi miktarının tamamının hemen çekilmeden, belirli şartlar altında ilerleyen dönemlerde kısım kısım kullanılmasına olanak tanıyan bir kredi türüdür.

Ethereum teminatlı finansman ile yenilikçi yapı

Bit Digital, kredi ödemelerinin tamamının ya da bir kısmının Ethereum teminatlı özel bir kredi ile finanse edileceğini paylaştı. Bu model sayesinde şirket hem ETH varlıklarını elden çıkarmadan elde tutabiliyor hem de kredi vererek ek getiri oluşturabiliyor. Buna ek olarak bu yapı, şirketin dijital varlıklarını nakde çevirmeden gelir elde etmesini sağlıyor ve olası vergisel yükümlülükleri minimize ediyor.

Bit Digital’in stratejisi, Bitcoin madenciliğinden uzaklaşarak Ethereum tabanlı hazinesini aktif şekilde kullanmaya odaklanıyor. Şirket son dönemlerde ETH birikimini artırırken, WhiteFiber üzerinde de çoğunluk hissesine sahip olma stratejisini güçlendiriyor.

Mini sözlük: WhiteFiber, yüksek performanslı bilgi işlem merkezi ve yapay zeka altyapısı sağlayan, Bit Digital’in çoğunluk hissedarı olduğu teknoloji şirketidir.

Kredi yapısı sayesinde Bit Digital, ETH varlıklarını bozmadan, borç alan üzerinde faiz gelirini realize edebiliyor. Bu durumda ana dijital varlıkların satışı gerekmiyor; böylece bilançoda büyüme avantajı korunuyor. Ayrıca, ABD’li yatırım bankası B. Riley Securities’in de bu kredi turunda aktif rol aldığı ve kredi yapısının bir kısmını devraldığı açıklandı. Bu, geleneksel finans kuruluşlarının, dijital finans tabanlı sermaye araçlarına olan ilgisini artırıyor.

Kredi Sağlayan Kredi Tutarı Faiz Oranı Teminat Kredi Alan Kullanım Alanı Bit Digital 100 milyon dolar (opsiyonla 150 milyona çıkabilir) Başlangıçta %9,5, şartlar sağlandığında %8 Ethereum (ETH) WhiteFiber Yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka altyapısı

Bit Digital, Bitcoin madenciliğinden stratejik çıkışını tamamlıyor

Bit Digital, geleneksel Bitcoin madenciliği modelinden tamamen uzaklaşarak, stratejik bir dönüşüm sürecine girmişti. Şirketin yönetimi, yıl başında büyük oranda bitcoin madenciliğine dayanan varlık filosunu sonlandırma kararı almış ve sermayesini bulut tabanlı yüksek performanslı hesaplama modellerine kaydırmıştı.

Bu kapsamda oluşturulan kredi anlaşması, Bit Digital’in yeniden yapılanma planındaki en somut adım olarak öne çıkıyor. Şirket, sahip olduğu dijital ve likit varlıklar ile fiziksel altyapısını bir arada yöneterek, orta ve uzun vadede hissedarları için en yüksek net aktif değeri elde etme yoluna gidiyor.

Şirketin finansal stratejisinde atılan bu adım, kripto varlıklara dayalı gelir modelinin sürdürülebilirliğini test etmek açısından önemli bir örnek oluşturuyor.