Shiba Inu borsalardan 580 milyar token çıktı, spot işlem trafiği yüzde 283 arttı

Shiba Inu’nun (SHIB) piyasa performansı uzun vadeli zayıf seyrini sürdürüyor. Ancak son zincir üstü veriler, haftalar boyunca devam eden satış baskısının ardından varlığın bir denge noktasına yaklaşabileceğini gösterdi. CoinGlass verilerine göre, özellikle spot piyasadaki işlem hareketliliği dikkat çekiyor.

Teknik görünüm ve kısa vadeli trendler

Günlük grafiklerde SHIB, tüm ana hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Yakın zamanda fiyat, kısa vadeli bir yükselen kanalın alt sınırını da aşarak satıcıların piyasa üzerindeki kontrolünü sürdürmesine yol açtı. Bir süredir aşağı yönlü daha düşük zirve ve dip seviyeleri oluşmaya devam ediyor. Bu teknik yapı, düşüş trendinin sürdüğüne işaret etti.

Spot piyasada hareketlenme ve borsa çıkışları

Bununla birlikte, zincir üstü veri akışında bazı önemli değişiklikler ortaya çıktı. Öncelikle spot piyasadaki net akış, kısa vadede yüzde 283 oranında yükselerek doğrudan token alım-satımlarında gözle görülür bir artışa işaret etti. Spot işlemler doğrudan tokenların el değişimini yansıttığı için, türev işlemlerden daha etkili kabul ediliyor.

Analistler, “Spot piyasada ciddi bir hareketlenme yaşanıyor, bu da kısa vadede likidite ve talep açısından belirleyici olabilir,” şeklinde değerlendirdi.

Buna ek olarak, borsa rezervlerindeki SHIB miktarı 80 trilyon seviyesine yaklaşmak üzere. Bunun anlamı, doğrudan borsalarda işlem görmek için hazır bekleyen token sayısı azalıyor.

Mini sözlük: CoinGlass, kripto piyasalarında zincir üstü ve türev verileri gerçek zamanlı olarak sunan popüler bir analiz platformudur.

Son veriler, borsalardan çıkışların 580 milyar SHIB’e ulaştığını, girişlerin ise 461 milyarda kaldığını gösteriyor. Genellikle borsadan çekilen tokenlar, satış baskısının azaldığı, yani yatırımcıların varlıklarını daha uzun vadeli tutmaya yöneldiği anlamına gelir.

Metrik Değer Borsa Çıkışları 580 milyar SHIB Borsa Girişleri 461 milyar SHIB Borsa Rezervi 80 trilyon SHIB’e yaklaştı Spot Net Akış Artışı %283

Türev piyasalar ve genel piyasa ortamı

Türev cephesinde ise tablo daha karmaşık. Vadeli işlemler tarafında net girişler zaman zaman düzensiz ve negatif seyrediyor. Ayrıca likidasyon miktarlarının da düşük kaldığı belirtiliyor. Bu durum, piyasanın ne ani bir satış dalgası ne de hızlı bir toparlanma yaşamadığını gösteriyor.

Genel kripto varlıklar özelinde de belirsizlik sürüyor. Bitcoin son dönemdeki yükselişinin ardından yatay seyre geçti. Altcoinlerde ise yatırımcılar net bir yön bulmakta zorlanıyor. Bu süreçte, sermaye akışının belirli kripto paralara ve likiditenin belirli bölgelere yöneldiği gözlemleniyor.

Ana göstergeler: Denge ve olası dip sinyalleri

Borsa rezervlerinin azalması, çıkışların artması ve spot işlemlerdeki hızlı yükseliş, satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor. Yine de SHIB’de net bir toparlanmanın başladığını söylemek için erken. Piyasa koşulları istikrar kazanır ve Bitcoin’de sert bir düzeltme yaşanmazsa, Shiba Inu’nun beklenenden önce lokal bir dip oluşturabileceği ifade ediliyor.