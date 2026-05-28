XRP’de 1,60 dolar altında kalıcılık, 0,75 dolara sert düşüş riskini güçlendirdi

Kripto paralarda yaşanan son gelişmeler, piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Özellikle Orta Doğu’daki yeni jeopolitik gerilim, riskli varlıklardan çıkışları hızlandırırken, XRP’de olumsuz teknik sinyaller öne çıkıyor.

XRP’de teknik tehlike: Yatırımcılar 0,75 dolar seviyesini konuşuyor

Analist Aksel Kibar, XRP’nin 1,60 dolardaki önemli direnç bölgesinin altında kalmaya devam etmesinin, olumsuz senaryoyu tetiklediğini belirtti. Piyasadaki yaygın panik ve Bitcoin’in 73.000 doların altına gerilemesiyle birlikte, XRP fiyatı kritik 1,30 dolar desteğini de kaybetti.

Kibar’a göre, bu teknik tablo, uzun vadeli grafiklerde düşüş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor. Satış baskısı ve yatırımcıların güven kaybı sonucunda, XRP fiyatının 0,75 dolara kadar inmesi mümkün görünüyor.

Uzmanlar, 1,60 dolar seviyesini aşamayan XRP’nin, özellikle son dönemde artan jeopolitik risklerle birlikte, güçlü bir düşüş eğilimine girdiğini söylüyor.

Bununla birlikte, on-chain analiz platformu Santiment’ten gelen veriler de yatırımcıların kayıpla pozisyon kapatmak zorunda kaldığına işaret ediyor. MVRV göstergesi, 2020’den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Mayıs ayında XRP spot ETF’lerine 118 milyon doların üzerinde giriş yaşanmış olsa da, bu sermaye akışı fiyatı tutmaya yetmedi.

Analistlere göre düşüş senaryosunun geçersiz kalması için, XRP’nin hızlıca 1,40 dolar üzerine çıkması gerekiyor; aksi takdirde baskı devam edebilir.

Cash App’ten USDC atağı: Cüzdansız ve sıfır komisyonla yeni dönem

Block’un sahibi olduğu ödeme uygulaması Cash App, 59 milyon kullanıcısına Solana, Ethereum, Polygon ve Arbitrum ağlarında hiçbir komisyon almadan USDC transferi imkanı sundu. Bu sürümün temel farkı, kullanıcılardan herhangi bir dijital cüzdan veya gaz ücreti talep edilmemesi ve arka plandaki blokzincir altyapısının tamamen görünmeden çalışması oldu.

Cash App kullanıcıları, mevcut dolar bakiyeleriyle entegre biçimde kolayca USDC gönderebiliyor. Ayrıca uygulamaya eklenen bir özellik ile, gelen USDC bakiyesinin otomatik olarak Bitcoin’e çevrilebilmesi sağlandı.

Mini sözlük: USDC, ABD Doları’na bire bir endeksli olarak Circle tarafından piyasaya sürülen bir stabilcoin’dir. Kullanıcılar USDC’yi kripto borsalarında, uygulamalarda veya ödeme sistemlerinde dijital dolar gibi hızlıca alıp gönderebilir.

Block yönetiminden Miles Suter, şirketin asıl amacının Bitcoin’i internetin ana parası haline getirmek olduğunu belirtti. Yani USDC entegrasyonu, kitlelere hızlı ve ücretsiz kripto transferi sunarken, Bitcoin’e geçişin de önünü açıyor. Circle CEO’su Jeremy Allaire ise bu adımı dijital dolar için küresel düzeyde önemli bir dönemeç olarak değerlendirdi.

Cardano’da balina hareketliliği ve topluluk krizi

Cardano cephesinde ise ekosistemde yaşanan toplumsal bölünmeye rağmen, zincir üstü veriler büyük yatırımcıların (balinalar) rekor seviyede ADA biriktirdiğini gösteriyor. Santiment’in paylaştığı verilere göre, en az 1 milyon ADA bulunduran cüzdanlarda toplamda 25,1 milyar ADA’dan fazla varlık tutulmakta.

Bu büyük cüzdanlar şu anda dolaşımdaki ADA arzının yüzde 67,49’unu kontrol ediyor ve bu oran Temmuz 2017’den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Klasik yorumda, bu tip yoğun balina birikimi orta ve uzun vadede yükseliş göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ancak, Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın Wyoming’de kurduğu 250 milyon dolarlık tıp kliniğinin 2026 yazında kapatılacağının duyurulması toplulukta ciddi tepki topladı. Klinik, görkemli robotlar ve NFT’lerle donatılmasına rağmen, ADA fiyatındaki uzun süreli durağanlık kullanıcıların güvenini sarsmış durumda.

Bazı eski bağımsız yayınlar, Hoskinson’ı çıkarcılıkla suçlarken, bu iflasın Cardano blokzincirinin de benzer bir gelecekle karşı karşıya olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ekosistem içinde balina birikimleri artarken, toplulukta ise güven bunalımı sürüyor.

Göstergeler 2026 Yazı Önceki Rekor (2017) Balinaların ADA Arzı Payı %67,49 %65,10 ADA Fiyat Durağanlığı Yüksek Orta Topluluk Güveni Kritik düşük Dengeli

BTC ve piyasalar: Makro riskler yükseldi, destek noktaları aşıldı

Orta Doğu’daki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve aniden yükselen askeri tansiyon, küresel yatırımcıların riskten kaçışını hızlandırdı. Bu ortamda Bitcoin’in haftalık destek seviyesi olan 74.148 doların altına gerilediği görüldü.

Piyasada spot satışların hakim olması, yalnızca Bitcoin’de değil, birçok kripto varlıkta fiyat kayıplarına ve sert bir fiyatlamaya neden oldu. Düzenleyici tarafta ise ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’ndaki (CFTC) yeni yönetim, Gemini borsası ile birlikte 2025 yılına ait bir anlaşmanın iptali için başvuruda bulundu; bu gelişme, regülasyon baskısında gevşeme sinyali olarak yorumlandı.

Bugün ABD’de açıklanan büyüme, işsizlik başvuruları ve çekirdek PCE enflasyon verilerinin piyasada volatiliteyi artırması bekleniyor. Fed üyelerinden gelen faiz artışı uyarıları, her güçlü makro verinin kripto para piyasasında ek bir satış riskini beraberinde getirebileceğini ortaya koydu.