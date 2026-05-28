BITCOIN (BTC)

Kraken’den yeni Bitcoin Vault ürünüyle yıllık yüzde 2,5 BTC getirisi fırsatı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Kraken, Bitcoin Vault ürünüyle yıllık yüzde 2,5’e kadar BTC getirisi başlattı.
  • 📈 Ürün, birçok kişinin Bitcoin’i elden çıkarmadan ödül kazanmasını sağlıyor ve ilk saatlerde 30 milyon dolar topladı.
  • 🔍 En kritik nokta, kullanıcıların DeFi fırsatına ekstra teknik işlem olmadan Kraken platformu üzerinden ulaşabilmesi.
  • 💡 $BTC sahipleri için risksiz olmayan fakat yeni gelir potansiyeli sunan bir çözüm öne çıkıyor.
Kripto para piyasasının büyük oyuncularından Kraken, Bitcoin yatırımcılarına yönelik olarak geliştirdiği yeni ürününü tanıttı. Bitcoin Vault adı verilen bu yenilik, kullanıcılarına yıllık yüzde 2,5’e varan BTC getirisi hedefliyor. Ürün, lansmanın hemen ardından büyük ilgi gördü ve kısa sürede 30 milyon doların üzerinde Bitcoin yatırımı topladı.

İçindekiler
1 Bitcoin Vault nedir, nasıl çalışıyor?
2 Getiri odaklı DeFi çözümlerine artan ilgi
3 Yatırımcılara kolaylaştırılmış DeFi erişimi

Bitcoin Vault nedir, nasıl çalışıyor?

Kraken’in Bitcoin Vault ürünü, özellikle uzun vadede Bitcoin tutmayı tercih eden yatırımcıların gelir elde etmesini amaçlıyor. Kullanıcılar, doğrudan hesapları üzerinden Bitcoin yatırabiliyor ve herhangi bir ek işlem yapmadan çeşitli getiri fırsatına erişebiliyor. Platform, yatırılan Bitcoin’leri öncelikle Kraken Wrapped Bitcoin’e (kBTC) dönüştürüyor. Ardından, bu varlıklar Sentora tarafından merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında değerlendirilmek üzere yönetiliyor.

Mini sözlük: Kraken Wrapped Bitcoin (kBTC), Bitcoin’in değerini Ethereum benzeri merkeziyetsiz finans protokollerinde temsil edebilmek için oluşturulan, 1:1 Bitcoin karşılığı dijital bir varlıktır. Bu sayede Bitcoin, DeFi protokolleri üzerinden faiz ve ödül getirisi sağlayabilir.

Sentora, yatırılan bu varlıkları Aave, Morpho ve Tydro gibi önde gelen borç verme platformlarında dağıtıyor. Veda ise ürünün teknik altyapısını sunarken, Sentora strateji ve risk yönetimini üstleniyor. Üründen elde edilen ödüllerin yüzde 25’i performans ücreti olarak ayrılıyor; kalan tutar doğrudan yatırımcının hesabına yansıyor. Çekim işlemleri için ise ortalama beş gün beklemek gerekiyor.

Getiri odaklı DeFi çözümlerine artan ilgi

Kripto piyasasında, getiri fırsatı arayan yatırımcılar için merkeziyetsiz finans tabanlı yeni ürünler giderek daha fazla öne çıkıyor. Bitcoin’in doğrudan staking (kilitleme) veya faiz özelliği olmaması nedeniyle borsalar ve finansal platformlar, getiriyi mümkün kılmak için özel çözümler geliştiriyor. Kraken’in sunduğu Bitcoin Vault, bu yaklaşımın son örneği olarak dikkat çekiyor.

Kraken, daha önce stabilcoin yatırımları için de benzer bir getiri ürünü piyasaya sunmuştu. Bu ürün ile toplamda yaklaşık 245 milyon dolarlık kullanıcı yatırımı ve 2,2 milyon dolar civarında ödül dağıtılmıştı. Bitcoin Vault ise ilk birkaç saatte 4.000 ayrı cüzdandan toplamda 30 milyon dolar değerinde Bitcoin toplamayı başardı.

Ürün/LansmanToplam YatırımDağıtılan ÖdülHedef Kitle
Stabilcoin getiri ürünü245 milyon USD2,2 milyon USDStabilcoin yatırımcıları
Bitcoin Vault30 milyon USDUzun vadeli Bitcoin sahipleri

Kraken, yeni ürünüyle “Bitcoin’de elde tutarak gelir elde etmek isteyen kullanıcılara, işlemleri basitleştirilmiş bir şekilde merkeziyetsiz finans piyasasındaki fırsatları sunmayı hedeflediğini” aktardı.

Yatırımcılara kolaylaştırılmış DeFi erişimi

Bitcoin Vault, katılımcıların manuel olarak Bitcoin’i sarması veya farklı cüzdanlarla işlem yapmasına gerek bırakmadan, tek bir hesaptan merkeziyetsiz finans fırsatına ulaşmasını sağlıyor. Bu durum özellikle teknik sürece hâkim olmayan, ancak Bitcoin’den gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir kolaylık sunuyor. Borsa, DeFi çözümlerinin yanı sıra; staking, çeşitli dijital varlıklar ve farklı kazanç ürünleriyle platformunu genişletmeyi sürdürüyor.

Üründeki getiriler değişken olduğu için sabit bir kazanç garantisi bulunmuyor. Ayrıca, sistemin üçüncü parti protokollere, akıllı sözleşmelere ve piyasa koşullarına bağlı şekilde çalıştığı belirtiliyor. Bu nedenle ürün, risksiz bir Bitcoin tasarruf alternatifi olarak konumlandırılmıyor; daha çok nitelikli yatırımcılara yönelik öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
