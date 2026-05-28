Bitcoin son 24 saatte 935 milyon dolarlık likidasyonla 72.600 dolara çekildi

  • 🚨 Kısa sürede yaşanan satış dalgasıyla Bitcoin’de toplam 935 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon likide oldu.
  • ⚡ BTC fiyatı ABD-İran gerilimi sonrası 72.600 dolara kadar çekildi ve büyük destek seviyeleri kırıldı.
  • 📉 ABD spot ETF’lerinden 8 gün üst üste toplam 2,6 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti, bu kurumsal ilginin azaldığına işaret ediyor.
  • 🛑 En kritik nokta, $BTC ’de 70.000 dolar desteğinin altında satışların sertleşme riski.
Bitcoin, Perşembe sabahı Asya işlemlerine hızlı bir satış dalgasıyla girerek 72.600 dolara kadar geriledi. Bu hareketle birlikte kripto piyasasında kaldıraçlı pozisyonların ciddi oranda likide olduğu görüldü. Bitcoin’in fiyatı, Çarşamba günü ulaştığı 76.050 dolar tepe seviyesinden yüzde 4,5’lik düşüş yaşadı ve son altı haftanın en düşük noktası olan 72.620 dolara kadar indi.

Büyük satış dalgasında 935 milyon dolar buharlaştı

Son 24 saatte kripto piyasası genelinde neredeyse 935 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon likide edildi. Bu süreçte en büyük tasfiye işlemi 15,34 milyon dolarlık bir Bitcoin uzun pozisyonuyla Hyperliquid platformunda gerçekleşti. Nedeni ise Amerikan ordusunun İran’a yönelik askeri operasyonları sonrası risk iştahında yaşanan azalma olarak gösterildi.

“Gece yaşanan ABD-İran gerilimi, piyasadaki kaldıraçlı pozisyonların topluca kapatılmasına yol açtı,” değerlendirmesini paylaşan analist Nicrypto, satışların hızlandığını işaret etti.

Sadece Bitcoin değil, majör altcoinlerde de önemli düşüşler gözlemlendi ve toplamda 80 milyar dolar piyasa değerinin silindiği belirtildi. Özellikle Ethereum’da (ETH) 228,5 milyon dolarlık uzun pozisyonun kapanması dikkat çekti.

CoinUzun Pozisyon Likidasyon Toplamı (Son 24 saat)
Bitcoin348,5 milyon $
Ethereum228,5 milyon $
DiğerleriYaklaşık 358,6 milyon $

Piyasa verilerindeki hızlı düşüş

Türev piyasasında da açık pozisyon miktarında (Open Interest) dikkat çekici bir azalma oldu. CoinGlass verilerine göre, Bitcoin’deki açık pozisyon oranı Chicago Mercantile Exchange’de yüzde 9,8, BingX borsasında ise %9 geriledi. Açık pozisyondaki bu küçülme, piyasalardaki kaldıracın azaldığını ve yatırımcı katılımında bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Daha önce, 14 Ocak ile 6 Şubat arasında yaşanan yüzde 30’luk açık pozisyon düşüşüne, Bitcoin fiyatında yüzde 38’lik bir gerileme eşlik etmişti. Analistler, bu durumun piyasadaki düşüş eğiliminin devamı olabileceğine dikkat çekiyor.

ETF çıkışları ve kritik destek seviyeleri

Amerika merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden de üst üste sekiz gün çıkış görüldü. Toplam çıkış miktarı 2,6 milyar doları bulurken, Çarşamba günü tek başına 733 milyon dolarlık net çıkış ile yılın en büyük ETF çıkışı kayda geçti. Küresel Bitcoin yatırım ürünlerinde de geçen hafta toplamda 1,3 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Piyasanın düşüş yönündeki kırılmasında, kritik destek noktalarının aşağı yönlü kırılması belirleyici oldu. Bitcoin son 24 saat içinde %4 değer kaybedip, 75.000 dolarlık önemli destek seviyesinin altına indi. Uzmanlar, fiyatın 71.400 ile 73.400 dolar arasındaki güçlü desteğin altına sarkması halinde, teknik analizde aşağı yönde 65.000 dolar seviyesine kadar yeni bir satış dalgası yaşanabileceğini vurguluyor.

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren MN Capital kurucusu Michael van de Poppe, bu tür düzeltmelerin ay sonunda varlık yöneticilerinin portföy dengesini sağlamak için olağan olduğunu belirtti. Başka bir analist ise, 70.000 doların altına inmenin yeni bir sert satış dalgasını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Şu anda yatırımcıların gözü, 73.000 dolardaki 100 günlük basit hareketli ortalama ile 70.000 dolar üzerindeki alım bölgelerinde. Yeniden bu alanlarda talep oluşmazsa, Bitcoin’de satışın derinleşebileceği öngörülüyor.

Mini sözlük: Open Interest (Açık Pozisyon) – Türev piyasasında, henüz kapatılmamış toplam açık kontrat sayısını gösteren bir göstergedir. Açık pozisyonun azalması, piyasada kaldıraç kullanımının düştüğünü, yeni katılımın yavaşladığını ve genellikle risk iştahının azaldığını gösterir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

