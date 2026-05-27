BTC ETF’lerden 1,88 milyar dolar çıkışı sonrası Bitcoin 75 bin dolar altına geriledi

Kripto para piyasasında son günlerde görülen düşüş eğilimi, Bitcoin ve önde gelen altcoin’lerin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bitcoin, çarşamba günü 75 bin doların altına inerek satıcıların piyasada ağırlık kazandığını işaret etti. Kurumsal yatırımcıların elindeki Bitcoin ETF’lerinden de önemli oranda fon çıkışı gerçekleşti. Özellikle 15 Mayıs’tan bu yana BTC ETF’lerinden toplamda 1,88 milyar dolar net çıkış kaydedildi.

Kurumlar Bitcoin ETF’lerinden Çekiliyor

Farside Investors’ın verilerine göre, 7 Mayıs’tan itibaren neredeyse her işlem gününde, Bitcoin ETF’lerinden net çıkışlar yaşandı. Kripto analiz şirketi Glassnode, bu çıkışların piyasadaki arzı artırırken talepte bir karşılık bulmadığını açıkladı. Bitwise, yayınladığı son raporda, Bitcoin’in uzun vadeli değerleme ortalamasının altına sarktığını vurguladı. Şirketin verilerine göre, tarihsel olarak BTC’nin piyasa değeri ile gerçekleşen değerinin (MVRV) mevcut 1,42 seviyesinden daha düşük olduğu dönemlerin oranı sadece yüzde 36. Aynı dönemde Nasdaq-100 endeksinde bu oranın ise yüzde 99 seviyesinde olması, kripto ile ABD teknoloji hisseleri arasındaki değerleme farkının rekor düzeye çıktığını gösteriyor.

Bitwise’ın analizinde, “Geçmişte yalnızca kısa dönemlerde Bitcoin’in piyasa değeri gerçekleşen değerinin bu kadar altına inmişti. Mevcut seviyeler, endeksler arası tarihsel değerleme farkının en yüksek olduğu dönemi işaret ediyor” değerlendirmesi yer aldı.

Balinalar Fırsat Kovalıyor

Piyasadaki düşüşe rağmen bazı büyük yatırımcılar alıma yöneldi. Blockstream’in CEO’su Adam Back, bir kripto “balinasının” son sekiz buçuk günde her gün ortalama 450 adet BTC topladığını açıkladı. Bu yatırımcının zaman ağırlıklı ortalama fiyat metodunu kullanarak düşük fiyatlardan alım yaptığı belirtildi.

Mini sözlük: Zaman ağırlıklı ortalama fiyat (TWAP), büyük hacimli alımların piyasaya etkisini azaltmak için işlemlerin belirli aralıklara yayılarak sistematik şekilde gerçekleşmesini sağlar. Böylece tek seferde yapılan işlemlerde oluşan ani fiyat dalgalanmasının önüne geçilir.

Bitcoin ve Altcoinlerde Kritik Destekler

Teknik analizler, Bitcoin’in 77.431 dolar seviyesindeki 20 günlük üstel hareketli ortalamasından reddedildiğini gösteriyor. Şu anda 76 bin ile 74.289 dolar arası destek bölgesinde alıcılar ve satıcılar arasında yoğun bir mücadele var. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa, fiyatın 70.500 dolardaki desteğe kadar çekilmesi mümkün. Ancak alıcılar destek noktasında güçlü bir tepki verebilirse önce 82 bin ardından 84 bin dolara yükseliş gündeme gelebilir.

Coin Kritik Destek Direnç Kısa Vadeli Risk BTC 74.289 $ 77.431 $ / 82.000 $ Gevşeme devam ederse 70.500 $ gündeme gelebilir ETH 2.000 $ 2.465 $ 1.916–1.750 $’a çekilme olasılığı BNB 636 $ / 610 $ 687 $ / 730 $ 570 $’a kadar gerileme riski XRP 1,27 $ 1,37 $ / 1,61 $ 1 $’a kadar sert düşüş ihtimali SOL 82,65 $ / 76 $ 98 $ 76 $’a olası düşüş

Altcoinlerde Zayıflık Sürüyor

Ethereum, 2.000 dolarda psikolojik bir destek bulsa da, bu seviye kırılırsa 1.916 ile 1.750 dolar bandına çekilme ihtimali bulunuyor. Yükseliş olasılığı için fiyatın hareketli ortalamaların üzerine çıkması gerekecek. Binance Coin, 652 dolardaki 20 günlük üstel ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor ancak 636 doların altına sarkarsa önce 610, sonrasında 570 dolara düşüş görülebilir.

XRP, 1,27 dolardaki önemli desteğe yaklaşırken, boğaların burada güçlü bir savunma yapması bekleniyor. Ancak 1,27 dolar altında kapanış görülürse 1,11 ve ardından 1 dolara kadar yeni bir sarkma mümkün. Solana’nın fiyatı ise 86,42 dolardaki 20 günlük üstel ortalama ile 82,65 dolar desteği arasında sıkışmış durumda. Bu aralık aşağı kırılırsa 76 dolara kadar gevşeme görülebilir.

HYPE, ZEC, ADA ve XMR: Diğer Öne Çıkanlar

HYPE (Hyperliquid), 64,93 dolardan sert satışla karşılaştı ve şu an 59,41 dolardaki destek seviyesini test ediyor. Bu seviye aşağı kırılırsa 52,14 dolardaki destek, daha aşağıda ise 44,92 dolar gündeme gelebilir.

Zcash, pazartesi günü 690 dolardan gerilerken, 571 dolardaki 20 günlük ortalamanın da altında seyrediyor. Satıcıların üstünlük sağlaması, fiyatı 486 ile 457 dolar bandına çekebilir. Cardano (ADA) ise hareketli ortalamaların altında kalarak 0,22 dolar desteğine yakın seyretti. Yükselişin başlaması için fiyatın hareketli ortalamanın üzerine çıkması ve 0,31 doların aşılması gerekebilir.

Monero (XMR) ise yükselen kanal formasyonunu koruyarak 378 dolardaki 50 günlük ortalamadan destek aldı. Ancak aşağı yönlü bir kırılma, fiyatı kanalın destek çizgisine kadar geri çekebilir.