Bitcoin haftalık kapanış bölgesinde sıkıştı düşük 80 bin dolarlar kritik direnç oldu

Bitcoin, nisan ayı tabanına yakın seyrederken yatırımcılar düşük 80 bin dolar seviyelerinin yukarı yönlü hareket için ana direnç konumunda olduğuna işaret ediyor. Fiyatın 74 bin doların altına inmesi durumunda satış baskısının güçlenebileceği, 200 günlük hareketli ortalamanın ise yukarı yönlü kırılmasıyla kısa vadede sıkışma görünümünün yeniden gündeme gelebileceği vurgulanıyor.

Destek ve direnç bölgelerinde kararsız seyir

Bitcoin, geçtiğimiz haftanın kapanış seviyesini yeniden test etti. Analist Super฿ro’nun analizine göre, fiyatın bu bölgeye gerilemesi beklenen bir hareketti. Fiyatta geçen haftaya kıyasla biraz daha düşük bir tepe oluşması, düşüş yönüne pozisyon alan yatırımcıların üzerindeki hareketli ortalamalara sıkışma potansiyeli taşıyor.

Super฿ro, “Fiyatın kısa vadede günlük kapanış seviyesini test etmesi mantıklıydı. Eğer alıcılar burayı savunabilirse, aylık açılışa doğru bir atak için tekrar hareket başlayabilir” değerlendirmesini yaptı.

Grafikte, fiyatın geçtiğimiz yükseliş bölgesini aşamamasıyla birlikte aşağı hareket ettiği, ardından haftalık spot kapanış bölgesine geri döndüğü görülüyor. Bu bölgenin hemen üzerinde ise geleneksel piyasa kapanış seviyesi yer alıyor. Analistlere göre bu aralık, kısa vadede ani tepkilere neden olabilecek bir noktada bulunuyor.

Alıcıların bu bölgeyi koruyabilmesi halinde Bitcoin’in 76 bin dolar civarındaki aylık açılış seviyesine yönelmesi olası. Ancak bu seviyenin üzerinde, geçen haftanın zirvesi ve daha geniş bir satış alanı direnç olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat bu dirençlerin üzerine çıkabilirse, kısa pozisyon sahipleri için baskı artabilir.

Nisan tabanına yakın dalgalanma: kritik seviyeler

Nisan ayı zirvesinin mevcut fiyatın oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor. O seviyeye ulaşabilmek için Bitcoin’in önce aradaki daha düşük direnç bölgelerini aşması gerekecek. Satış yönlü risk ise, mevcut bölgenin altındaki son dip seviyesinin kırılmasıyla güç kazanabilir ve bu durumda 2025 yılı dip bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Yatırımcılar özellikle 200 günlük hareketli ortalamaya dikkat ediyor. Şu anda bu ortalama 80.134 dolar seviyesinde, fiyatın üzerinde bulunuyor. 100 günlük hareketli ortalama ise daha aşağıda, 72.922 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu değerler, fiyatın kritik bir reaksiyon alanında olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama (200 MA), bir finansal varlığın fiyatının son 200 gün boyunca ortalamasını gösterir ve teknik analizde uzun vadeli destek-direnç seviyelerinin belirlenmesinde sıkça kullanılır. Fiyat bu değerin üzerinde olduğunda yükseliş trendine işaret edebilir, altındaysa düşüş olarak yorumlanabilir.

Bir diğer analist Daan Crypto Trades’e göre Bitcoin, nisan 2025 diplerini test edip yukarı yönlü tepki verdi; yine de düşük 80 bin dolar seviyesinin aşılması kısa vadeli yükselişin teyidi için belirleyici olacak.

Daan Crypto Trades, “Nisan tabanına yapılan retest temiz gerçekleşti, şimdiye kadar da anlamlı bir tepki geldi. Ancak trendin devamı için asıl kırılması gereken bölge, düşük 80 bin dolarlar” ifadelerini kullandı.

Kısa vadede izlenen seviyeler

Analizlerde öne çıkan kritik seviyeler ise şöyle sıralanıyor: Yukarı yönlü hareket için 81.413 dolar civarında günlük 200 EMA ve 80.265 dolar civarında 200 MA ana direnç oluşturuyor. Fiyat bu alanı aşabilirse, alıcılar yeniden kontrolü ele alabilir.

Aşağı yönlü riskte ise özellikle 74 bin dolar seviyesi önemli bir destek. Fiyat bu alanın altına inerse, satış baskısı artabilir ve daha derindeki 62.165 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Analistler, Bitcoin’in kısa vadede nisan tabanı ile düşük 80 bin dolar arasında sıkıştığını ve sıradaki büyük hareketin hangi tarafın kırılmasına bağlı olacağını belirtiyor.

Seviye Fiyat Önemi 200 günlük hareketli ortalama (MA) 80.134 $ Uzun vadede ana direnç 200 günlük EMA 81.413 $ Yükseliş için kritik eşik Son destek (Nisan tabanı) 74.469 $ Kısa vadede ana destek seviyesi Daha derin destek 62.165 $ Olası güçlü satış bölgesi

Özetle, Bitcoin’in yönü kısa vadede nisan tabanı ile uzun vadeli ortalamalar arasındaki hareketlere göre belirlenecek. Önümüzdeki günlerde fiyat davranışı, piyasanın yeniden yukarı mı yoksa aşağı mı yöneleceğine dair önemli sinyaller verebilir.