Coinbase kurumsal müşterilere çoklu para birimi desteğini genişletti

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Standard Chartered işbirliğini derinleştirerek kurumsal müşterilere yönelik çoklu para birimi ile fonlama altyapısını başlattı. Bu güncellemeyle birlikte kurumsal yatırımcıların AUD, SGD, CAD, CHF, EUR ve GBP dahil olmak üzere birçok farklı para birimiyle fon aktarımı yapabilmesi mümkün oldu. Şirket, özellikle dijital varlık piyasasına katılımın arttığı günümüz koşullarında kurumların sermayeye hızlı ve esnek şekilde erişim ihtiyacının öne çıktığını belirtti.

Küresel Sermaye Akışı Kolaylaşıyor

Coinbase tarafından yapılan açıklamada, kurumların spot, türev ve finansman ürünlerini dünya çapında farklı pazarlarda kullanmaya başladığı vurgulandı. Şirket, büyüyen kripto piyasasında kurumsal katılımın hız kazanmasıyla, para transferinin verimli şekilde sağlanmasının kritik öneme ulaştığını dile getirdi.

“Kurumsal katılım bölgesel bazda büyüdükçe, para transferlerinin farklı para birimleri arasında hızlı ve sorunsuz yapılabilmesi kritik bir ihtiyaç haline geldi.”

Bu kapsamda Avustralya doları, Singapur doları, Kanada doları ile İsviçre frangı için doğrudan fonlama altyapısı sağlanırken, euro ve sterlin işlemleri ise küresel sistemik öneme sahip finansal kurumlar tarafından desteklenen ödeme sistemiyle gerçekleştirilebilecek.

Güncellenen fonlama yolları, özellikle Coinbase Prime ve Coinbase Exchange üzerinde aktif olacak. Ancak şu aşamada Avrupa Birliği’ndeki Prime Trading kullanıcılarının ilgili özellikten yararlanamayacağı açıklandı.

Mini sözlük: Standard Chartered, İngiltere merkezli, köklü bir bankacılık ve finans kuruluşu olup, özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki güçlü varlığıyla tanınır. Küresel çözümler sunarak çok uluslu finans akışlarını kolaylaştırır.

Kurumsal Kripto İşlemlerinde Yeni Dönem

Coinbase, geliştirdiği yeni altyapının büyük ölçekli kurumsal yatırımcılara, döviz dönüşümüne bağlı masrafları azaltarak pazarlar arasında sermaye dağıtımını daha verimli şekilde yapma imkanı tanıyacağını belirtti. Bu sayede kurumsal müşteriler, bankacılık saatleri veya bölgesel kısıtlamalardan etkilenmeden küresel kripto işlemlerini yürütebilecek. Sunulan yeni çözümle katılımcıların, banka temelli geleneksel yöntemlere oranla daha hızlı ve esnek hareket edebileceği aktarıldı.

“Çoklu para birimli portföy yönetimi, döviz risklerinin minimize edilmesi ve farklı piyasalarda pozisyonların finansmanı için esnek altyapılara ihtiyaç her geçen gün artıyor.”

Borsadan yapılan açıklamada ayrıca, sektördeki büyük oyuncuların, işlemlerini saat ve coğrafya sınırlamalarına takılmadan sürdürebilmek için bütünsel ve dirençli altyapılar beklediği vurgulandı.

“Gelecek net gözüküyor. Artık sermayenin coğrafya, banka çalışma saatleri ya da eski sistemlerin sınırlarına takılmadığı bir yapı oluşuyor.”

ABD Müşterilerine Doğrudan Kripto Maaş Yatırımı Yeniden Açıldı

Diğer yandan Coinbase, ABD’li bireysel kullanıcılar için Doğrudan Mevduat (Direct Deposit) hizmetini yeniden başlattı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar maaşlarının bir kısmını otomatik olarak USDC ve diğer kripto paralara aktarabiliyor. İşlemler tamamen komisyonsuz şekilde sunuluyor ve bu gelişme şirketin kripto dışı finansal hizmetlerde de büyüme hedefini destekliyor. Uzun vadede, ödeme, birikim, kripto alım-satım ve zincir üstü finansal araçlara tek noktadan ulaşım sağlayan kapsamlı bir platform oluşturulması planlanıyor.

Kripto sektöründeki pek çok şirketin de, geleneksel finans ile blockchain tabanlı yeni nesil hizmetleri birbirine yaklaştıran uygulama ve ürünler geliştirdiği gözlemleniyor. Coinbase, bireysel ve kurumsal müşteri hizmetlerini 2026 yılı boyunca da genişletmeye devam ediyor.