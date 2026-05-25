Coinbase CEO’su Armstrong’dan sekiz maddelik finansal reform çağrısı

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, finans sisteminin küresel ölçekte tam anlamıyla dijital bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek sekiz ana başlıkta yenilik önerdi. Armstrong, mevcut finansal altyapının küreselleşme, otomasyon ve kullanıcı odaklılık açısından halen eksikler barındırdığını vurguladı. Özellikle yapay zeka araçları, stabil kripto paralar ve reel varlıkların dijitalleşmesi gibi unsurları ön plana çıkardı.

Reel varlıkların tokenleştirilmesi temel gündem

Armstrong’a göre, gayrimenkul, hisse senedi, tahvil ve fon gibi reel varlıkların dijital token’lara dönüştürülerek blokzincir tabanlı sistemlere taşınması kritik önemde. Tokenleştirme, yatırımcıların daha düşük tutarlarla parça parça yatırım yapmasına imkan tanırken, anında transferler ve daha geniş dağıtım olanağı sunuyor. Bu süreçle birlikte geleneksel finans ile blokzincir tabanlı yeni nesil finans arasındaki geçiş noktası daha belirgin hale geliyor.

Mini sözlük: Reel varlıkların tokenleştirilmesi (RWA tokenization), gayrimenkul, hisse senedi veya tahvil gibi gerçek dünyadaki varlıkların dijital ortama aktarılması anlamına gelir. Bu işlem, varlıkların bir blokzincir üzerinde parçalara ayrılması ve yatırımcılara daha erişilebilir şekilde sunulmasını sağlar.

“Finansal sistemde reel varlıkların blokzincire taşınması, parça parça sahiplik ve anında transferler ile daha fazla yatırımcıya erişim sağlanabilir. Bu şekilde likidite ve piyasa erişimi anlamında önemli bir yenilik mümkün.”

24 saat küresel işlem ve yeni nesil ödemeler

Kripto para piyasalarında işlemler kesintisiz şekilde 24 saat sürerken, geleneksel borsalarda hafta sonu ve tatil günlerinde alım-satım yapılamıyor. Armstrong, sürekli açık küresel piyasalara geçişle birlikte finans dünyasında yerel sınırların ortadan kalkacağını ifade etti. Ayrıca, küresel sermaye havuzlarının birleşerek bireysel yatırımcılara ve kurumlara daha iyi erişim imkanı sunacağının altını çizdi.

Yeni nesil ödeme altyapılarında Armstrong, stabil kripto paraların anlık ve düşük maliyetli transferlerde kullanılmasının önemine değindi. Stabilcoin’ler halihazırda ödeme, havale ve ticaret işlemlerinde kullanılmakta; Armstrong ise yazılım tabanlı otomatik ödeme çözümlerinin de daha yaygın hale geleceğini öngörüyor.

Yapay zeka destekli finans hizmetleri

Finans sektöründe yapay zeka araçlarının risk yönetimi, kredi değerlendirme ve mevzuata uyumda etkin rol alabileceğini belirten Armstrong, ilerleyen dönemde sahteciliğin azaltılması ve daha bilinçli finansal kararlar için yapay zekanın kilit öneme sahip olacağını söyledi. Yapay zeka destekli finans hizmetlerinin henüz yeni aşamada olduğuna dikkat çekilirken, kullanılacak platformlarda güvenlik önlemlerinin ve testlerin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Mini sözlük: Agentic payments, kullanıcının adına ödeme yapan ve finansal işlemleri otomatik yürütebilen yazılım tabanlı ajanları tanımlar. Bu teknolojiler, tekrarlanan veya koşullu ödeme işlemlerinin insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilmesini sağlar.

Düzenlemeler, erişim ve kullanıcı koruması

Armstrong, finansal düzenlemelerin risk temelli ve yeniliğe açık şekilde güncellenmesi gerektiğini savundu. Kuralların, kullanıcı koruması sağlarken rekabete ve yeni ürünlere de olanak tanıması önem taşıyor. Açık protokoller ve kendi kendine saklama cüzdanlarının yaygınlaşmasının finansal hizmetlere daha kolay erişim yaratabileceğine inanıyor.

Fonlama süreçlerinde ise düşük maliyetli ve pratik yöntemlere geçilmesi gerektiğini kaydeden Armstrong, sağlam fikirlere sahip girişimcilerin finansmana daha kolay ulaşabilmelerinin sektörün büyümesi açısından yaşamsal olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, güvenli ve programlanabilir para altyapısı ile merkeziyetsiz uygulamalara geçiş, Armstrong’un öncelikli yol haritasında yer alıyor. Gelişmiş ürünlerin ve daha net politikalara sahip çözümlerin yaygınlaşmasının, bu dönüşümü hızlandıracağı görüşü paylaşıldı.

Kullanıcıların blokzincir tabanlı finansal ürünleri tercih etmesinde güvenliğin ve kullanım kolaylığının belirleyici olacağı, sistemlerin herkes için pratik ve koruyucu olması gerektiği aktarıldı. Armstrong’un çerçevesi, kripto tabanlı finans dünyasında sadece bir yatırım ürünü değil, stabilcoin, tokenleştirilmiş varlıklar ve yapay zeka araçlarının da merkeze oturduğunu gösteriyor.