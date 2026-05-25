ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Mayıs ortasından bu yana 1,55 milyar dolarlık çıkış yaşandı

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden önemli miktarda sermaye çıkışı yaşanıyor. Son veriler, özellikle büyük fonlardaki satışların devam ettiğini ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin zayıfladığını gösteriyor. 14 Mayıs’tan bu yana, toplamda 1,55 milyar doların üzerinde bir meblağın ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden çekildiği dikkat çekiyor.

Kurumsal Yatırımcıların Talebi Azaldı

Spot Bitcoin ETF’leri, kripto varlıklara doğrudan erişimi tercih etmeyen, çoğunluğu kurumsal yatırımcı olan büyük fonların piyasaya yönelik ilgisinin en belirgin göstergelerinden biri olarak görülüyor. Ancak son haftalarda bu ürünlere olan talepteki düşüş, finans kurumlarının makroekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli davrandığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Cuma günü, sektörde art arda altıncı işlem gününde de toplamda 105,2 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yıl genelinde spot Bitcoin ETF’lerine girişler toplamda yalnızca 536 milyon dolarda kaldı. Bu rakamlar, önceki yıllara göre önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.

BlackRock ve Fidelity Fonlarında Öne Çıkan Hareketler

Piyasanın en büyük ETF’lerinden biri olan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı, hafta sonunda 68,9 milyon dolarlık çıkışla en çok yatırımcının ayrıldığı fon oldu. Hemen ardından Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ı ise 36,3 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

Analistler, özellikle BlackRock ve Fidelity gibi dev fonlardaki büyük çıkışların kurumsal yatırımcının risk iştahında belirgin bir azalma yarattığına dikkat çekiyor.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BlackRock IBIT fonunda son oturumda kaydedilen 68,9 milyon dolarlık net çıkış, 2026 yılı toplam girişlerinin 2,7 milyar dolar seviyesinde kalmasına yol açtı. Ancak bu tutar, fonun 2025’te çektiği 25 milyar dolarlık fon girişinin oldukça gerisinde.

Diğer Fonlarda ve Altcoin ETF’lerinde Son Durum

Cuma günkü işlem seansında dikkat çeken bir diğer unsur ise, BlackRock ve Fidelity dışındaki büyük Amerikan Bitcoin ETF’lerinde kayda değer bir nakit hareketinin olmamasıydı. Yine de, 14 Mayıs’tan itibaren piyasanın genelinde çıkış trendinin sürdüğü görülüyor.

Jane Street ve Goldman Sachs gibi büyük piyasa yapıcılar da ilk çeyrekte benzer yönde adımlar attı. Jane Street portföyündeki Bitcoin ETF varlıklarını yaklaşık %70 oranında azaltırken, Goldman Sachs ise Bitcoin ETF payını %10 civarında düşürdü.

Mini sözlük: Jane Street ve Goldman Sachs, finans piyasalarında yüksek hacimli işlemler gerçekleştiren ve likidite sağlayan önemli piyasa yapıcı kuruluşlar olarak biliniyor. Bu tür firmaların ETF portföylerindeki değişiklikler piyasada dalgalanma ve algı değişimi yaratabiliyor.

Fon Adı Son Net Çıkış (USD) 2026 Toplam Giriş (USD) 2025 Toplam Giriş (USD) BlackRock IBIT 68,900,000 2,700,000,000 25,000,000,000 Fidelity FBTC 36,300,000 Veri yok Veri yok

Ethereum odaklı spot ETF’lerde de yeni yılda kayda değer çıkışlar yaşanıyor. Öte yandan, kısa süre önce piyasaya sürülen altcoin bazlı ETF ürünlerinde de yatırımcı ilgisinin düşük seviyelerde kaldığı gözlemleniyor. Piyasa uzmanları, bu gelişmenin kurumsal yatırımcıların 2024’ün başındaki Bitcoin ETF heyecanının yerini daha seçici ve temkinli bir tutuma bıraktığını belirtiyor.