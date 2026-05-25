Bitcoin haftalık grafikte 75 bin ile 78.500 dolar desteği sınırında kritik test

Bitcoin bu hafta, yatırımcıların yakından izlediği iki önemli teknik bölgenin kesiştiği bir noktada yer alıyor. Bir yandan uzun süredir devam eden düşüş trendinin direnç hattı, öte yandan ise 200 haftalık ağırlıklı hareketli ortalamanın (WMA) bulunduğu değer görülüyor. Bu noktada fiyatın göstereceği reaksiyon, önümüzdeki haftalara yön verebilir.

Teknik göstergeler: Düşüş trendi kırılacak mı?

Surf takma adlı analizci tarafından paylaşılan grafikte, Bitcoin’in haftalık bazda hem kısa vadeli düşüş trend çizgisini hem de 200 WMA’yı test ettiği görülüyor. 2018 ve 2022 yıllarındaki döngülerde de benzer bir yapının oluştuğu, fiyatın önce bu düşüş trendini aşağı kırdığı ve ardından 200 WMA seviyesine yaklaşarak o bölgede dengelendikten sonra trendin zayıflamasıyla bir toparlanma yaşandığı aktarılıyor.

Güncel grafikte de aynı teknik formasyon tekrar gündeme gelmiş durumda. Bitcoin, son zirvesinden çekildikten sonra kısa bir düşüş trendiyle karşılaşırken, 200 haftalık ağırlıklı ortalamanın hemen yakınında fiyatlanıyor. Bu iki seviye arasında sıkışan fiyat hareketi, yatırımcılar için kritik bir dönemi işaret ediyor.

Mini sözlük: 200 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), geçmiş 200 haftaya ait fiyata ağırlık verilerek hesaplanan ve uzun vadeli destek/direnç noktalarını gösteren bir teknik analiz aracıdır. Kripto piyasalarında, yatırımcıların uzun vadedeki eğilimleri görebilmesi için sıkça takip edilir.

Surf göstergesinde, tarihsel olarak döngü diplerinde veya toparlanma evrelerinde mavi bantlar oluştuğu ve bu yapıların güncel fiyat hareketinde de tekrar görüldüğü vurgulanıyor. Grafik analizine göre, fiyatın kısa vadeli düşüş trendinde bir kırılım gerçekleşirse, satış baskısının zayıflayabileceği ve haftalık ana trend alanına yeniden çıkma şansı doğabileceği düşünülüyor.

Surf paylaşımlarında, grafikte görülen yapıların Bitcoin’in geçmiş döngülerinde de benzer şekilde ortaya çıktığını ve mavi bantların büyük piyasa dönüşümlerine işaret ettiğini aktarıyor.

Ancak fiyat 200 haftalık ağırlıklı ortalamanın altında tutunamazsa, yatay bir seyir veya daha alt destek seviyelerine geri çekilme olasılığı da gündeme gelebilir.

Bull Market Support Band: Piyasanın ana destek hattı hangisi?

Bir başka öne çıkan analiz ise Daan Crypto Trades tarafından paylaşılan haftalık grafikte görülüyor. Burada Bitcoin’in, son geri çekilmeden sonra yükseliş piyasası destek bandı üzerinde dalgalandığı gösteriliyor. Söz konusu destek bandı, 75 bin dolar ile 78.500 dolar arasına denk geliyor.

Bu fiyat aralığı, boğaların kısa ve orta vadede kontrolü elinde tutabilmesi için korunması gereken bir eşik olarak görülüyor. Geçmiş döngülerde de, bu destek bandı Bitcoin için trendin yönü açısından belirleyici olmuştu. Son haftalarda yaşanan düzeltmeden sonra yeniden bu alanın test edilmesi, piyasadaki yön arayışının devam ettiğine işaret ediyor.

Daan Crypto Trades, fiyatın “destek bandını koruduğunu” ancak bu seviyenin kırılmaması için alıcıların mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Aynı grafikte, haftalık 200 EMA’nun 68.871 dolar seviyelerinde olduğu ve ilk önemli alt desteğin burada oluşabileceği belirtiliyor. Daha derin bir destek olarak ise 61.373 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalama gösteriliyor.

Teknik Bölge Fiyat Seviyesi Önemi Bull Market Support Band $75,000 – $78,500 Kısa/orta vade ana destek, yükseliş için korunmalı 200 haftalık EMA $68,871 Bir sonraki önemli alt destek 200 haftalık MA $61,373 Daha derin ve güçlü destek bölgesi

Bu seviyeler göz önünde bulundurulduğunda, Bitcoin’in boğa momentumu sağlayabilmesi için öncelikli olarak 75 bin dolar ile 78.500 dolar aralığındaki destek bandını kaybetmemesi gerekiyor. Eğer bu alan korunursa yukarı yönlü hareketin devamı mümkün olabilir; aksi durumda ilk etapta 200 EMA, ardından ise daha derin destek seviyeleri izlenecek.