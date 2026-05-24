Bitcoin’in Fed likiditesiyle ilişkisi yeniden gündemde

Bitcoin’in fiyat döngülerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) likidite adımlarıyla nasıl paralellik gösterdiğine dair yeni değerlendirmeler piyasada dikkat çekiyor. Kripto araştırma platformu Alphractal, son yıllarda Fed’in likidite akışları ile Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar arasındaki korelasyonu inceleyerek önemli makro veriler sundu.

Fed’in likidite hamleleri ve Bitcoin fiyatları

Alphractal’ın analizinde, özellikle Reverse Repo Facility (RRP) ve Treasury General Account (TGA) gibi Fed’in başlıca araçlarına odaklanıldı. Bu araçlar piyasadaki para miktarını ve dolayısıyla kripto varlıkların performansını doğrudan etkiliyor. Rapordaki verilere göre, 2020–2021 yıllarında RRP ve TGA’nın toplam bakiyesi yaklaşık 2 trilyon dolardan 7 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin de 10 bin dolardan 69 bin dolara ulaştı.

Alphractal, güncel bir paylaşımında şu vurguyu yaptı: “Federal Reserve likidite hareketlerini 3 yıldır Bitcoin fiyatı ile birlikte izliyoruz. Fed’in RRP ile TGA hareketleri, kriptoda en az takdir edilen makro sinyal.”

2022 yılında ise sıkılaştırma ön plana çıkınca, Bitcoin’in de 69 bin dolardan 15.500 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşadığına işaret edildi. 2023 ve 2024 dönemlerinde para piyasası fonlarının kısa vadeli hazine bonolarına yöneldiği, bu süreçte ise RRP bakiyesinin istikrarlı şekilde gerilediği görüldü. Alphractal’a göre, Fed’in likiditeyi tekrar artırmaya başladığı dönemlerde Bitcoin, 73 bin dolara doğru toparladı. Platform ayrıca, Ekim 2025’te Bitcoin’deki 126.200 dolar civarındaki kritik zirve öncesinde likidite göstergelerinde zayıflama olduğunu not etti.

Mini sözlük: Reverse Repo Facility (RRP), Fed’in finansal kurumlara kısa vadeli borç verme yoluyla fazla likiditeyi geçici olarak çekmesini sağlayan bir mekanizmadır. Treasury General Account (TGA), Hazine Bakanlığı için Fed nezdinde tutulan ve kamu harcamalarına aktarılan ana hesaptır. Bu iki mekanizma, piyasada dolaşan toplam nakit miktarını doğrudan etkileyebilir.

Bitcoin’de ayı piyasası tartışmaları

Likidite tartışmaları, VirtualBacon’ın Bitcoin’de ayı piyasası diplerinin zamanlamasına ilişkin görüşlerini paylaştığı farklı bir analizle beraber öne çıktı. VirtualBacon, piyasa oyuncularının “büyük bir son çöküş” beklentisinin her döngüde gerçekleşmediğini savundu.

Yapılan analizde 2015, 2018 ve 2022 ayı piyasaları karşılaştırıldı. Buna göre, sadece 2022 döngüsü sert bir çöküşle sona erdi; önceki yıllarda ise Bitcoin genellikle ilk büyük düşüşten kısa bir süre sonra en düşük seviyelerine ulaştı ve ardından toparlandı.

VirtualBacon, özellikle 200 haftalık basit hareketli ortalamanın Bitcoin için önemli bir destek bölgesi olduğunu belirtti. Bu teknik göstergenin şu anda 61 bin dolar civarında seyrettiği ve gelecek iki ay içinde 63–64 bin dolara yükselebileceği öngörüldü.

Fed politikaları ve piyasa beklentileri

Alphractal’ın son raporunda ise Fed’in politika faizinin yüzde 3,5–3,75 aralığında olduğu, tüketici enflasyonunun yüzde 3,8 olarak açıklandığı ve dolar endeksinin güçlü kaldığı ifade edildi. Buna rağmen, ABD Hazine harcamaları ve RRP bakiyelerindeki düşüş likiditeye destek olmaya devam ediyor. Daha önce benzer dönemlerde de Bitcoin’in satış baskısı altında toparlanma eğilimine girdiği örneklendirildi.

Dönem Fed RRP + TGA Toplamı Bitcoin Fiyatı 2020–2021 2 trilyon $ → 7 trilyon $ 10.000 $ → 69.000 $ 2022 Hızlı düşüş 69.000 $ → 15.500 $ 2023–2024 Azalma Toparlanma 73.000 $’a kadar Ekim 2025 Zayıflama 126.200 $ (zirve)

VirtualBacon, “Kripto piyasasındaki çoğu oyuncu büyük bir son çöküş gelmeden Bitcoin’de alışa geçmek istemiyor. Ancak önceki döngülerde bu durum mutlaka gerçekleşmedi,” değerlendirmesinde bulundu.

Genel olarak, piyasada Fed’in ve Hazine’nin adımlarına bağlı olarak likidite beklentileri ve Bitcoin’in teknik seviyeleri yakından izleniyor. Özellikle 200 haftalık ortalama seviyesi, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmayı sürdürüyor.