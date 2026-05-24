Ethereum Foundation’dan fiyat baskısına karşı net duruş: “Uzun vade, merkeziyetsizlik ve güvenlik odakta”

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, son günlerde Ethereum Foundation’ın ekosistemdeki rolüne dair artan eleştirilere doğrudan yanıt verdi. Özellikle vakfın Ethereum’un token fiyatına ve pazarlamasına daha fazla destek vermesi yönünde yapılan çağrılara Buterin, vakfın temel amacının halen sansüre direnç, açık kaynak yazılım, uzun vadeli araştırma, siber güvenlik ve protokol düzeyinde merkeziyetsizliği gözetmek olduğunu vurguladı.

Temel hedefler değişmedi

Buterin, mart 2026’da yayımlanan resmi yetki metnine atıfta bulunarak, Ethereum Foundation’ın bugüne dek çizdiği çerçevede ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Özellikle yüksek hızlı blokzincirlerle rekabet etme ya da saniyede 1 milyon işlem gerçekleştirebilecek bir ağ yaratma gibi çok iddialı ölçeklendirme hedeflerinin gündeme alınmadığını belirtti. Asıl amacın, Ethereum’un çekirdek kodları ile siber güvenliğini güçlendirmek ve ağı uzun yıllar ayakta tutacak adımlar atmak olduğunu kaydetti.

“Şimdi harekete geçiyoruz çünkü geleceğin merkezi bir aktörü olmaktan çok, altyapının güçlenmesini sağlamak istiyoruz,” diyerek Buterin, hem kurumun vizyonunu hem de topluluk beklentisini netleştirdi.

Vakıf eleştirileri ve büyük çıkışlar

Geçtiğimiz dönemde, Ethereum Foundation’dan bazı önemli isimlerin ayrılması ve büyük çaplı ETH yatırımcılarının neredeyse tüm varlıklarını satması, vakıf üzerindeki baskıyı artırdı. Şu an 2.094 dolar civarında işlem gören ETH, 2025 Ağustos’unda ulaştığı yaklaşık 5.000 dolarlık zirvenin halen yarısından düşük seviyede bulunuyor. Ayrıca vakfın toplam ETH arzı içindeki payı sadece %0,16 ile sınırlı. Buterin, birçok benzer vakfın kendi token arzının yüzde 10-50’si kadar rezerve sahip olduğunu hatırlattı.

“Çoğu yatırımcı, değeri net biçimde artmayan bir şeye inanmada zorlanıyor,” ifadesiyle kripto gazetecisi Laura Shin, güncel hassasiyeti özetledi.

Dencun güncellemesi ve ücretlerde düşüş

Ethereum ağı, mart 2024’te gerçekleşen Dencun güncellemesiyle ciddi bir dönemeçten geçti. Bu sürüm, katman-2 işlemleri için komisyon ücretlerini önemli ölçüde azalttı ve bunun sonucunda altyapı geliri keskin biçimde düştü.

Güncelleme Ağ üzerinde işlem ücreti Temel gelir etkisi Öncesi Yüksek Gelir yüksek Dencun sonrası Düşük Gelir düştü

Vakıf ETH satış stratejisi ve staking hamlesi

Ethereum Foundation, son dönemde finansal rezervlerini koruma ve araştırmalar için kaynak ayırma stratejisini öne çıkardı. Buterin, vakfın gelecekte ETH satışlarını azaltmayı ve sahip olunan varlıklarla daha uzun süreli çalışma hedeflediğini belirtti.

Mayıs ayında ise vakıf, Lido adlı likit staking platformundan 21.270 ETH’yi çekti. Bu işlem, söz konusu varlıkların artık vakfa getiri sağlamayacağı anlamına geliyor; fakat vakfın bu ETH’leri kesin olarak satacağına dair bir gösterge sunmuyor.

Ethereum Foundation piyasa ve fiyat odaklı eleştiriler karşısında, protokol odaklı yaklaşımını ve uzun vadeli hedeflerini koruyacak gibi görünüyor. Vakfın sahip olduğu toplam token miktarı ile mevcut piyasa performansı arasındaki denge, ekosistemdeki tartışmaların odak noktasında yer almaya devam ediyor.