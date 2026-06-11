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Ethereum (ETH)

ETH vadeli işlemlerinde rekor seviye geldi! Piyasa hangi yöne hazırlanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ether vadeli işlemlerinde Binance açık pozisyonu 3,7 milyon ETH ile rekor kırdı.
  • 📈 2026’da yüzde 44 düşen fiyata rağmen, $ETH için alıcıların piyasa emirlerinde daha aktif olduğu görüldü.
  • ⚖️ Sürekli vadeli işlem hacmi spot piyasayı belirgin biçimde geride bırakırken, kaldıraçlı risk de büyüdü.
  • 🎯 2.200 ile 2.400 dolar bandındaki yaklaşık 8 milyar dolarlık kısa pozisyon bölgesi yakından izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ether fiyatı 2026 yılında yüzde 44 gerilemesine rağmen, vadeli işlem piyasasında uzun yönlü kaldıraçlı pozisyonların arttığı görülüyor. Binance’taki Ether vadeli işlem açık pozisyonu 3,7 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu rakam, borsanın toplam Ether vadeli işlemlerinin yüzde 44’ten fazlasını taşıdığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Binance verilerinde dikkat çeken değişim
2 Alıcılar sadece Binance’ta değil
3 Borsalar arasında ayrışma derinleşiyor
4 Tasfiye bölgeleri yakından izleniyor

Binance verilerinde dikkat çeken değişim

Kripto analisti Darkfost, jeopolitik gerilimler ve zayıflayan makroekonomik koşulların yarattığı belirsizliğe karşın Ether vadeli işlemlerindeki faaliyetin güç kazandığını belirtti. Analiste göre Binance, açık Ether vadeli işlem sözleşmelerinde yaklaşık 3,7 milyon ETH ile yeni bir zirveye ulaştı.

Darkfost’un değerlendirmesine göre, artan belirsizlik ortamına rağmen Ether vadeli işlem aktivitesindeki toparlanma sürüyor ve Binance’taki açık pozisyon miktarı 3,7 milyon ETH ile yeni bir rekoru işaret ediyor.

Aynı dönemde Binance’ın haftalık ortalama alıcı satıcı oranı da aylar süren satıcı ağırlıklı işlemlerin ardından 0,95’ten 1,0 seviyesine yükseldi. 1,0’a yaklaşan oran, uzun süreli satış baskısının ardından piyasanın daha dengeli bir yapıya geçtiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplamını ifade eder. Alıcı satıcı oranı ise piyasa emirlerinde alım tarafının mı yoksa satım tarafının mı daha baskın olduğunu gösteren kısa vadeli bir göstergedir.

Alıcılar sadece Binance’ta değil

Eğilim yalnızca Binance ile sınırlı kalmadı. Tüm borsalar genelinde alıcı satıcı oranı son iki haftada 0,94’ten 1 seviyesine yükseldi. Bu tablo, piyasa emirlerinde alıcıların satıcılara kıyasla daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

Buna karşılık, spekülatif hareketliliğin spot talebin önüne geçtiği de dikkat çekiyor. Binance’ın sürekli vadeli işlem ile spot hacim dengesizliği göstergesi yaklaşık 0,90’a ulaştı ve tarihi zirveye yaklaştı. Aynı göstergenin 30 günlük Z skoru ise 2,53 olarak ölçüldü.

Sürekli vadeli işlem hacmi yaklaşık 5,57 milyon ETH olurken, spot işlem hacmi 290 bin ETH civarında kaldı. Bu fark, kaldıraçlı işlemlerdeki büyümenin dayanak piyasadaki faaliyetten çok daha hızlı ilerlediğini gösteriyor.

Borsalar arasında ayrışma derinleşiyor

Piyasa analisti Amr Taha, borsalar arasındaki pozisyonlanmada belirgin bir ayrışma oluştuğunu aktardı. Buna göre Binance, son 30 günde açık pozisyonda 616 bin 400 ETH artış kaydetti. Bu, 2019’dan bu yana görülen en güçlü artış olarak öne çıktı. Aynı dönemde Gate.io’da 631 bin 700 ETH düşüş yaşandı. Gate.io, kripto varlık işlemlerinde küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük borsalardan biri olarak biliniyor.

Tasfiye bölgeleri yakından izleniyor

Tasfiye ısı haritaları, 2.200 ile 2.400 dolar aralığında yaklaşık 8 milyar dolarlık kısa pozisyon kümesi bulunduğunu gösteriyor. Ether fiyatı yukarı yönlü ivme kazanırsa, bu aralık öne çıkan likidite bölgelerinden biri olabilir.

Öte yandan kısa vadeli görünümde her iki yönde de yüksek kaldıraç dikkat çekiyor. Mevcut 1.500 dolar seviyesinin altında yaklaşık 1,72 milyar dolarlık birikimli uzun pozisyon tasfiye riski bulunuyor. Buna karşılık 1.800 dolar civarında da yaklaşık 1,90 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye riski yer alıyor.

Bu iki havuz arasındaki farkın dar kalması, yükseliş ve düşüş yönlü pozisyonların benzer ölçüde baskı altında olduğunu gösteriyor. Piyasadaki mevcut yapı, fiyatın hangi yöne kırılacağı kadar, bu kırılmanın hangi tasfiye bölgesini önce tetikleyeceğinin de yakından izlendiğine işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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