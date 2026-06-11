AVAT Nasdaq’ta işleme açıldı! 675 milyon dolarlık değerleme neyi değiştiriyor?

Avalanche ekosistemine odaklanan Avalanche Treasury Co, Mountain Lake Acquisition Corp ile birleşmesini tamamlamasının ardından Nasdaq’ta AVAT koduyla işleme açıldı. Şirket, yatırımcılara AVAX’ı doğrudan satın almadan Avalanche ağına dolaylı erişim sunmayı hedefliyor.

Nasdaq listelemesi ve değerleme

SPAC işlemi kapsamında Avalanche Treasury’nin toplam değerlemesi 675 milyon dolar olarak belirlendi. Şirketin yaklaşımı, yalnızca bilançosunda AVAX tutmakla sınırlı kalmıyor; staking, altyapı ve ekosistem uygulamalarına sermaye ayıran daha aktif bir model izleniyor.

Avalanche Treasury’nin başında, daha önce Susquehanna ve AllianceBernstein kurumlarında görev alan Bart Smith bulunuyor. Şirket, bu yapı ile kendisini yalnızca bir rezerv aracı olarak değil, ağ içinde faaliyet gösteren bir ekosistem katılımcısı olarak konumlandırıyor.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketle birleşerek onu borsaya taşıyan özel amaçlı satın alma şirketidir. Bu yöntem, geleneksel halka arz sürecine alternatif olarak kullanılır.

Şirketin rezervlerinde yaklaşık 15 milyon AVAX bulunuyor. Bu miktar, dolaşımdaki arzın yaklaşık %3,5’ine karşılık geliyor. AVAT’ın piyasaya çıkışı, son dönemde yalnızca tek bir dijital varlığı takip eden şirket modellerinin ötesine geçen daha rekabetçi bir kripto hazine şirketi alanına işaret ediyor.

Yapılandırılmış araçların, ekosistem içinde sermayenin daha verimli kullanılmasını destekleyebileceği ve dağıtım modelinde değişim yaratabileceği değerlendiriliyor.

Şirketin stratejisi ve Avalanche ağı

Avalanche Treasury’nin stratejisinin merkezinde, ağ katmanları içinde aktif sermaye kullanımı yer alıyor. Şirket, kaynaklarını ağ altyapısı, uygulamalar ve staking fırsatları arasında dağıtarak Avalanche ekosisteminin büyümesine paralel bir pozisyon almayı amaçlıyor.

Dragonfly ortağı Rob Hadick, kurumsal benimseme eğilimine ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcıların giderek daha fazla aktif blokzincir ekosistemlerine yönelen sermaye modellerine ilgi gösterdiğini belirtti. Hadick, Avalanche Treasury’yi ağ odaklı bir yatırım yapısı olarak tanımladı.

Ekosistemdeki ölçek ve kurumsal ilgi

Avalanche ağı, ekosistemi genelinde 550’den fazla projeyi destekliyor. Ayrıca ağ üzerinde tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü 1,3 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bu tablo, şirketin neden yalnızca token tutmanın ötesinde bir strateji benimsediğini açıklayan unsurlar arasında yer alıyor.

Ava Labs da kurumsal tarafta ağın kullanım alanlarını genişletmeye devam ediyor. Bildirilen ortaklar arasında BlackRock, Franklin Templeton ve Apollo yer alıyor. Öte yandan FIFA ile Wyoming eyaletine bağlı programlar da Avalanche ekosistemine dahil olan yapılar arasında gösterildi.

Nasdaq listelemesiyle birlikte yatırımcılar artık AVAT hisselerini izlerken yalnızca şirketin bilançosunu değil, daha geniş Avalanche ekosistemindeki faaliyetleri de yakından takip edecek. Şirket, birleşme sonrası 15 milyon AVAX’lık rezerv pozisyonunu koruyarak işlemlerine devam ediyor.