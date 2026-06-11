Worldcoin, mayıs sonundaki talep bölgesinden %120’den fazla yükselerek $0,64 seviyesini test etti

Worldcoin’in yerel tokenı WLD, mayıs sonundaki güçlü alım bölgesinden toparlandıktan sonra kısa sürede %120’den fazla yükseldi ve $0,64 civarına kadar çıktı. Son zirvenin ardından fiyat geri çekilse de, teknik görünümde ana yükseliş yapısının henüz bozulmadığı değerlendiriliyor.

Yükselişin başladığı kritik bölge

Verilere göre hareket, 28 Mayıs ile 30 Mayıs arasında $0,2750 ile $0,2900 aralığındaki talep bölgesinin korunmasıyla başladı. Aynı dönemde mayıs diplerinden bu yana izlenen yükselen trend çizgisi de test edildi. Aşağı yönlü kırılma gelmeyince alıcılar devreye girdi ve fiyat sert biçimde yukarı taşındı.

WLD, $0,2750 ile $0,2900 aralığındaki talep bölgesinden aldığı destekle yaklaşık $0,29 seviyesinden $0,64’e kadar yükseldi ve bu süreçte öne çıkan direnç noktalarının tamamını aştı.

Bu yükseliş sırasında piyasa gözlemcileri, hareketin son haftaların en net ivmeli çıkışlarından biri olduğuna dikkat çekti. Fiyatın önceki arz bölgelerini belirgin bir duraksama olmadan aşması, kısa vadeli teknik görünümü destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Destek ve direnç seviyeleri yakından izleniyor

WLD haberin hazırlandığı sırada yaklaşık $0,45 ile $0,50 bandında işlem görüyordu. Fiyatın bulunduğu alan, daha önce direnç olarak çalışan $0,4400 ile $0,4500 aralığının hemen üzerinde yer alıyor. Bu bölgenin şimdi destek olarak korunup korunamayacağı, piyasanın sonraki yönü açısından önem taşıyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde sıradaki direnç bandı $0,5200 ile $0,5600 aralığında izleniyor. Bu bölgenin aşılması durumunda son tepe olan $0,6400 seviyesinin yeniden test edilmesi olasılığı artabilir.

Seviye Tür Önemi $0,4400 ile $0,4500 Destek İlk geri çekilmede korunması izleniyor $0,5200 ile $0,5600 Direnç Yukarı yönlü devam için ara bölge $0,6400 Tepe seviye Son zirvenin yeniden test edilebileceği nokta $0,3500 ile $0,3700 Alt destek Yükselen trend çizgisine yakın savunma alanı

Daha derin bir geri çekilme yaşanırsa, $0,3500 ile $0,3700 aralığındaki yükselen trend çizgisi ek destek alanı olarak öne çıkıyor. Teknik analize göre fiyat bu çizginin üzerinde kaldığı sürece mayıs diplerinden başlayan toparlanma yapısı korunabilir.

Uzun vadeli kırılım ve göstergeler

Piyasada paylaşılan günlük Binance grafikleri, WLD’nin uzun süredir fiyatı baskılayan alçalan trend çizgisinin üzerine çıktığını gösteriyor. Teknik analizde bu tür kırılımlar, uzun süreli düşüş eğiliminin zayıfladığına işaret eden erken sinyaller arasında kabul ediliyor. Worldcoin, iris taramasıyla dijital kimlik doğrulaması hedefleyen bir proje olarak biliniyor.

Mini sözlük: Fibonacci uzatma seviyeleri, teknik analizde fiyat hareketinin mevcut dalganın ötesinde hangi seviyelere taşınabileceğini tahmin etmek için kullanılır. EMA ve SMA ise farklı dönemlerde ortalama fiyatı izleyerek eğilimin yönünü ölçen hareketli ortalamalardır.

TradingView teknik özetinde WLDUSDT için genel görünüm “güçlü al” olarak yer alırken, hareketli ortalamalar yükselişi desteklemeyi sürdürdü; buna karşılık RSI, MACD ve benzeri osilatörler daha dengeli bir tablo ortaya koydu.

TradingView verilerinde 10, 20, 30, 50, 100 ve 200 dönemlik hareketli ortalamaların yanı sıra Hull hareketli ortalaması, VWMA ve Ichimoku temel çizgisi de pozitif sinyal üretiyor. Buna karşılık RSI, Stokastik, CCI, MACD ve Williams %R gibi osilatörler daha nötr bir görünüm veriyor. Bu tablo, güçlü yükselişin ardından piyasanın yorulduğunu değil, daha çok konsolidasyon evresine girdiğini düşündürüyor.

Kısa vadede odak noktası $0,4400 ile $0,4500 desteği olmaya devam ediyor. Bu alan korunursa WLD için önce $0,5200 ile $0,5600 bandı, ardından $0,6400 seviyesinin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir. Ancak osilatörlerde güçlü bir ivme teyidi gelmeden büyük yön hareketinin netleşmeyebileceği de belirtiliyor.