Worldcoin (WLD)

WLD token kilit açılışında dönüm noktası, WLD Coin tahminleri

Bilmeniz Gerekenler

  • WLD kilit açma oranı Temmuz ayında %43 azalacak
  • 24 Temmuz itibariyle günlük kilit açılışı 5,1 milyon WLD'den yaklaşık 2,9 milyon WLD'ye düşecek.
  • BTC fiyatındaki yükselişle 0.2844 dolar direncini aşmaya çalışan WLD başarılı olursa 0.3653 dolara ulaşabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarda işler yolunda gidiyor ve yarınki müzakere görüşmelerine ilerlerken BTC tekrar 73 bin dolar sınırında. WLD ekibi dakikalar önce önemli bir duyuru yayınladı, token enflasyonuyla ilgili olduğu için fiyatı da direkt etkileyen bu gelişme Temmuz itibariyle kilit açılışlarının daha küçük boyutlarda olacağını söylüyor.

1 WLD Coin
2 WLD Coin fiyat tahmini

WLD Coin

24 Temmuz 2026 tarihinde WLD Coin için kilit açılışları %43 oranında azalacak. Elbette bu satışa hazır daha az arz anlamına geliyor. Bugün itibariyle 10 milyarlık toplam arzın %49’u dolaşıma girmiş durumda. Başlangıçta arz 4 gruba (World Community’ye %75, ekibe %25 ve kalanı da yatırımcılara) tahsis edilmişti.

Günlük olarak tahsis edilen tokenlerin kilidi açılıyor ve 24 Temmuz tarihinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılacak.

  • Topluluk Tokenleri: World Community Tokenleri için kilit açma oranı, on-chain kilit açma sözleşmelerine uygun olarak %50 oranında azalacak ve günlük 3,2 milyon WLD’den günlük 1,6 milyon WLD’ye düşecek.
  • TFH Yatırımcı ve Ekip Tokenleri: TFH Yatırımcı ve Ekip paylarının kilit açma oranı %32 oranında azalacak ve günlük 1,9 milyon WLD’den günlük 1,3 milyon WLD’ye düşecek.

Toplamda tüm token paylarının kilit açma oranını %43 oranında azaltacak ve günlük yaklaşık 5,1 milyon WLD’den günlük yaklaşık 2,9 milyon WLD’ye düşürülecek.

WLD Coin fiyat tahmini

Güne yaklaşık %5 artışla devam eden altcoin henüz 0.2844 dolardaki direnci aşabilmiş değil. Uzun süredir BTC öncülüğünde yaşanan düşüş token enflasyonunun da katkısıyla WLD Coin için şartları zorlaştırdı. Önümüzdeki süreçte enflasyon neredeyse yarı yarıya azalacağı için genel piyasa talebinin artmasıyla WLD’nin toparlanması bekleniyor.

WLD Coin için ikinci direnç 0.3653 dolarda ancak kısa vadeli yükseliş denemesi ateşkes görüşmelerinin neye evrileceğine bağlı şekillenecek. NYP, Cuma günkü röportajda Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak sürecin başarısız olma ihtimaline karşı Trump’ın orduru hazırladığını söylüyor.

İran Meclis Başkanı Ghalibaf ise Lübnan’da ateşkes sağlanmalı ve İran’a ait dondurulmuş varlıklar serbest bırakılmalıdır diyerek yarınki müzakere görüşmeleri öncesinde bunları şart olarak masaya koydu. Yani WLD ve piyasanın geri kalanı için ortam kırılgan, haber akışına bağlı büyük volatilite görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
