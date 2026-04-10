WLD token kilit açılışında dönüm noktası, WLD Coin tahminleri

Kripto paralarda işler yolunda gidiyor ve yarınki müzakere görüşmelerine ilerlerken BTC tekrar 73 bin dolar sınırında. WLD ekibi dakikalar önce önemli bir duyuru yayınladı, token enflasyonuyla ilgili olduğu için fiyatı da direkt etkileyen bu gelişme Temmuz itibariyle kilit açılışlarının daha küçük boyutlarda olacağını söylüyor.

WLD Coin

24 Temmuz 2026 tarihinde WLD Coin için kilit açılışları %43 oranında azalacak. Elbette bu satışa hazır daha az arz anlamına geliyor. Bugün itibariyle 10 milyarlık toplam arzın %49’u dolaşıma girmiş durumda. Başlangıçta arz 4 gruba (World Community’ye %75, ekibe %25 ve kalanı da yatırımcılara) tahsis edilmişti.

Günlük olarak tahsis edilen tokenlerin kilidi açılıyor ve 24 Temmuz tarihinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılacak.

Topluluk Tokenleri: World Community Tokenleri için kilit açma oranı, on-chain kilit açma sözleşmelerine uygun olarak %50 oranında azalacak ve günlük 3,2 milyon WLD’den günlük 1,6 milyon WLD’ye düşecek.

TFH Yatırımcı ve Ekip Tokenleri: TFH Yatırımcı ve Ekip paylarının kilit açma oranı %32 oranında azalacak ve günlük 1,9 milyon WLD’den günlük 1,3 milyon WLD’ye düşecek.

Toplamda tüm token paylarının kilit açma oranını %43 oranında azaltacak ve günlük yaklaşık 5,1 milyon WLD’den günlük yaklaşık 2,9 milyon WLD’ye düşürülecek.

WLD Coin fiyat tahmini

Güne yaklaşık %5 artışla devam eden altcoin henüz 0.2844 dolardaki direnci aşabilmiş değil. Uzun süredir BTC öncülüğünde yaşanan düşüş token enflasyonunun da katkısıyla WLD Coin için şartları zorlaştırdı. Önümüzdeki süreçte enflasyon neredeyse yarı yarıya azalacağı için genel piyasa talebinin artmasıyla WLD’nin toparlanması bekleniyor.

WLD Coin için ikinci direnç 0.3653 dolarda ancak kısa vadeli yükseliş denemesi ateşkes görüşmelerinin neye evrileceğine bağlı şekillenecek. NYP, Cuma günkü röportajda Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak sürecin başarısız olma ihtimaline karşı Trump’ın orduru hazırladığını söylüyor.

İran Meclis Başkanı Ghalibaf ise Lübnan’da ateşkes sağlanmalı ve İran’a ait dondurulmuş varlıklar serbest bırakılmalıdır diyerek yarınki müzakere görüşmeleri öncesinde bunları şart olarak masaya koydu. Yani WLD ve piyasanın geri kalanı için ortam kırılgan, haber akışına bağlı büyük volatilite görülebilir.