Dijital varlıklarda geniş ölçekli benimsemenin yolu: Esneklik ve birlikte çalışabilirlik

Dijital varlıklar, yalnızca bir değer transferi deneyi olarak başladığı yolculuğunda, artık sermaye piyasalarının, saklama, uzlaşma ve mülkiyet kavramlarının dijital çağda nasıl değişebileceğine dair kapsamlı tartışmaların odağında yer alıyor. Tokenizasyon, programlanabilir para ve dağıtık defter teknolojileri sayesinde finansal sistemde hız, şeffaflık ve verimlilik artışı vadeden bir dönüşümden söz ediliyor.

Bu dönüşümün potansiyeli yüksek; ancak dijital varlıkların hızla ve topluca piyasada kendine yer bulacağı kesin kabul edilmemeli. Ekosistemin başarısı yalnızca teknoloji, protokol ya da belirli bir platform ile şekillenmiyor; temelinde piyasadaki katılımcılara seçenek sunulup sunulmadığı yatıyor.

Birlikte çalışabilirlik ve seçenek özgürlüğü

Yatırımcılar, ihraççılar ve aracı kurumların zorunlu olarak dar platformlara yönlendirilmesi, dijital varlıkların sunduğu avantajları kısıtlayan bir durum ortaya çıkarabilir. Web3 ekosisteminin büyümesi için piyasadaki tüm aktörlerin; nerede, nasıl ve ne zaman işlem yapacağına kendi ihtiyaçlarına göre karar verebilmesi gerekiyor.

Günümüzde dijital varlıkların önündeki en büyük engellerden biri parçalanmış yapıların oluşması. Farklı kullanım alanları için geliştirilmiş ve birbirinden kopuk ağların sayısı hızla artıyor. Bu yenilikçilik sağlıklı olsa da, aralarındaki birlikte çalışabilirlik eksikliği likiditeyi ve erişimi azaltıyor.

Birlikte çalışabilirlikten yoksun olan ekosistemlerde, varlıklar tecrit edilmiş ortamlarda kalabiliyor; bu durum likidite ve yatırımcı katılımını sınırlandırıyor. Finansal pazarlarda geçmişte rastlanan verimsizliklerin dijital ortamda da tekrar etme riski oluşuyor. Tek bir zincire zorunlu kalmadan, farklı platformlarda varlıkların güvenli ve kolayca dolaşabilmesi bu engellerin aşılması için kritik öneme sahip.

Bazı yatırımcılar açık, halka açık blokzincirlerini tercih ederken; diğerleri özel ve kapalı blokzincirlere yönelebilir. Her iki seçeneğin de bir arada bulunabilmesi önemli bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

Kapsayıcı pazar altyapısı ve adım adım geçiş

Bu vizyonun gerçekleşmesi güçlü bir işbirliği gerektiriyor. Piyasa altyapı sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve düzenleyicilerin birlikte uyumlu ve açık standartlara öncelik veren çerçeveler geliştirmeleri gerekiyor. Merkezi saklama ve takas alanında faaliyet gösteren The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), Euroclear ve Clearstream iş birlikleriyle hazırlanan bir raporda dijital varlıklarda birlikte çalışabilirliğin ve standartlara dayalı yönetimin, piyasada ölçeklenmenin temel ön koşulu olduğuna dikkat çekildi.

Rapor, birlikte çalışabilirliğin dijital piyasaların büyümesinin temel taşlarından biri olacağı ve güven ve dayanıklılığın korunmasına katkı sağlayacağı görüşünü öne çıkardı.

Tokenizasyonun tüm varlıklar için ve kısa sürede zorunlu hale geleceği düşüncesi sıkça dile getirilse de, gerçekçi bir bakış açısı bunun bir süreç olarak ilerlemesini gerektiriyor. Her varlık aynı hızda tokenleşmediği gibi, her varlık sınıfı için aynı gereksinimler geçerli olmuyor.

The Depository Trust Corporation (DTC), menkul kıymetlerin takas ve saklama süreçlerinde 100 trilyon doları aşan işlemlere aracılık etmekle biliniyor. Ancak DTC, hızlı ve sınırsız tokenizasyonu savunmuyor. Özellikle bu yeni ekosistemin ilk aşamalarında kademeli, bilinçli ve temkinli ilerlemenin önemli olduğu vurgulanıyor.

Operasyonel açıdan verimsizliğe neden olan, uzlaşma maliyetleri yüksek olan varlık sınıfları tokenizasyon için öncelikli adaylar arasında yer alıyor. Teknolojinin olgunlaşması, düzenleyici netliğin artması ve pazar taleplerinin şekillenmesiyle diğer varlıklar da bu sürece dahil olabilir. İhraççılar ve yatırımcıların kendi önceliklerine göre zamanı belirleyerek adım atabilmesi, hem riskleri hem de belirsizlikleri azaltıyor.