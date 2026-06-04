Goldman Sachs tokenizasyon hamlesini büyüttü! Gayrimenkul tarafında neler değişebilir?

Goldman Sachs, blockchain tabanlı finansman alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Şirket, Apex Group, Archax, Ownera ve LRC Group ile birlikte tokenize gayrimenkul fonu geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu yapı, geleneksel fon mekanizmaları ile blockchain altyapısını aynı çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.

Kurumsal yapı ile blockchain altyapısı bir araya getirildi

Yeni fonun, yerleşik ve sıkı denetime tabi yatırım fonu yapıları ile dijital varlık ihracı yöntemlerini birleştirdiği aktarıldı. Böylece kurumsal yatırımcıların, dijitalleştirilmiş fon payları üzerinden üst segment gayrimenkul piyasalarına daha düzenli ve kontrollü şekilde erişmesinin amaçlandığı belirtildi.

Projede yer alan tarafların aktardığına göre yapı, blockchain tabanlı ihraç süreçlerini mevcut yatırım fonu mekanizmalarıyla bütünleştiriyor ve düzenleyici gözetim ile yönetişim standartlarını koruyarak operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede fonun, zincir üstü varlık yönetiminin sağladığı hız ve izlenebilirlik avantajlarını korurken, mevcut uyum süreçleriyle de uyumlu kalacağı ifade edildi. Günlük işlemlerde dağıtım ve kayıt güncellemeleri gibi adımların akıllı sözleşmelerle otomatikleştirilmesi de planlanıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, bir varlığın mülkiyet veya hak bilgisinin dijital tokenlar şeklinde blockchain üzerinde temsil edilmesi anlamına gelir. Akıllı sözleşmeler ise önceden belirlenen kurallar gerçekleştiğinde işlemleri otomatik yürüten kod yapılarıdır.

Fon payları GS DAP üzerinde dijitalleştirilecek

Fon paylarının tokenizasyonu, Goldman Sachs’ın Digital Asset Platform adlı GS DAP altyapısı üzerinden yapılacak. Bu sayede gayrimenkul fonundaki sahiplik payları blockchain üzerinde temsil edilecek. Fon yöneticisi görevini LRC Group üstlenirken, dijital menkul kıymetlerin saklama hizmeti ve ilk dağıtım ortaklığı Archax tarafından yürütülecek.

Ownera, proje katılımcıları ile dağıtım kanalları arasındaki iletişimi sağlayacak. Apex Group ise Fundrock LIS aracılığıyla fon idaresi ve alternatif yatırım fonu yöneticisi hizmetlerini sunacak. Apex Group, fon yönetimi ve saklama dahil çeşitli finansal hizmetler veren uluslararası bir grup olarak biliniyor.

Düzenlenmiş saklama yapısı öne çıkıyor

Archax’ın projedeki rolü, özellikle düzenlemeye tabi dijital menkul kıymetlerin güvenli biçimde saklanması açısından kritik görülüyor. Şirketin aynı zamanda yatırımcılara erişim tarafında ana dağıtım kanalı olarak konumlandığı belirtildi. Archax, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş bir dijital varlık borsası olarak faaliyet gösteriyor.

Bu çift yönlü yapı sayesinde hem güvenli saklama hem de düzenlemelere uygun dağıtım sürecinin desteklenmesi hedefleniyor. Projeye ilişkin açıklamalarda, blockchain altyapısının işlem verimliliğini artırabileceği, şeffaflığı güçlendirebileceği ve varlık transfer süreçlerini daha esnek hale getirebileceği vurgulandı.

Gayrimenkulde işlem süreleri kısalabilir

Açıklanan yapıda, geleneksel işlemlerde günler sürebilen mutabakat süreçlerinin defter üzerinde neredeyse anlık şekilde tamamlanabildiğine dikkat çekildi. Bu durumun, tarihsel olarak likiditesi sınırlı kabul edilen gayrimenkul gibi varlık sınıflarında daha sürekli bir piyasa yapısına kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.

Projede öne çıkan unsur, kamuya açık ve özel defter altyapılarının kurumsal finans çerçevesinde birlikte kullanılması oldu. Katılımcılar, gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesine dayanan bu modelin, geleneksel finans ile yeni nesil dijital altyapıların birlikte çalışabildiğini gösterdiğini ifade etti.