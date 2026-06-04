Arthur Hayes 18,02 milyon dolarlık satış yaptı! $HYPE ve NEAR için piyasada hangi sinyaller izleniyor?

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Hyperliquid ve NEAR pozisyonlarının tamamını sattığını açıkladı. Hayes, bu kararında makro riskleri, yükselen enerji maliyetlerini ve önümüzdeki aylarda büyük yapay zeka halka arzlarına kayabilecek likiditeyi gerekçe gösterdi. Daha kapsamlı değerlendirmesini gelecek salı yayımlanması planlanan “Reality Test” başlıklı yazısında paylaşacağını belirtti.

Satış kararında üç başlık öne çıktı

Hayes’in ilk açıklamasında üç temel neden sıralandı. Bunlar, İran savaşı ve stok yenileme süreciyle bağlantılı daha yüksek enerji fiyatları, üçüncü çeyreğin ilk bölümünden önce gelmesi beklenen üç büyük yapay zeka halka arzı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi bir stratejinin parçası olarak yapay zekaya karşı bir tutum alabileceği görüşü oldu.

Arthur Hayes, HYPE ve NEAR’dan çıkışının gerekçelerini gelecek hafta yayımlanacak “Reality Test” yazısında ayrıntılandıracağını, şimdilik ise enerji fiyatları, yaklaşan yapay zeka halka arzları ve siyasi riskleri öne çıkardığını aktardı.

Zincir üstü veri takip platformu Lookonchain’e göre Hayes, kar alımı amacıyla yaklaşık 18,02 milyon dolar değerinde 247.334 adet HYPE sattı. Hayes daha önce HYPE fiyatının 150 dolara ulaşabileceğini söylemişti. Son satış ise tokenın güçlü yükselişinin ardından daha temkinli bir pozisyon alınmasına işaret etti.

Hayes, piyasanın şimdi ile eylül arasında tepe oluşturabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle HYPE ile NEAR’da kar realizasyonu yerine doğrudan kar alımını tercih ettiğini belirtti. Açıklamalar, jeopolitik belirsizlik, altcoin piyasasındaki zayıflık ve sermayenin yapay zeka bağlantılı hisselere yönelmesiyle aynı döneme denk geldi.

Hyperliquid tarafında büyüme sürerken dikkatler pozisyonlarda

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan bir platform olarak son dönemde kripto piyasasının en güçlü başlıklarından biri haline geldi. Projenin vadeli işlem hacmi, daha geniş kripto işlem aktivitesindeki yavaşlamaya rağmen merkezi borsalara kıyasla artış göstermeyi sürdürdü.

Mayıs ayında Hyperliquid’in sürekli vadeli işlem hacmi, küresel merkezi borsa sürekli vadeli işlem hacminin %6,63’üne ulaştı. Platformun Binance’e göre hacim oranı da %14,4 ile yeni zirve gördü. Büyümede, mayısta 62 milyar doların üzerinde hacim ve yaklaşık 3 milyar dolar açık pozisyon üreten HIP 3 çerçevesi etkili oldu.

Mini sözlük: HIP 3, Hyperliquid ekosisteminde yeni işlem piyasalarının ve ilgili yapıların devreye alınmasına imkan veren teknik çerçeve olarak öne çıkıyor. Açık pozisyon ise henüz kapanmamış toplam vadeli işlem sözleşmelerinin büyüklüğünü ifade ediyor.

Buna karşın, yalnızca kripto odaklı sürekli vadeli işlem hacminin yıllık bazda gerilemiş olması, genel piyasa koşullarının zorlu kalmaya devam ettiğini gösterdi. Kurumsal ilgi tarafında ise Grayscale’in HYPG koduyla işlem görecek Hyperliquid ETF’sinin %0,29 ücretle piyasaya çıkmasının beklendiği aktarıldı. Halihazırda işlem gören THYP ve BHYP ürünlerinin toplam net girişleri 141 milyon dolara ulaştı.

Fiyat seviyelerinde direnç ve destek alanları öne çıkıyor

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, 7,7 milyondan fazla HYPE’ın Bitwise Onchain Solutions doğrulayıcılarında stake edildiğini açıkladı. Bu miktarın içinde BHYP kapsamında yaklaşık 1,4 milyon HYPE da bulunuyor. Ancak bu talep kanallarına rağmen büyük yatırımcıların pozisyon farkının daraldığı görüldü. Veriler, Hyperliquid balinalarının uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkın 0,01 milyar dolara kadar indiğini gösterdi.

Hayes, Hyperliquid’den tamamen vazgeçtiğine dair bir işaret vermedi. Kısa yanıtında yeniden döneceğini belirterek “Geri geleceğim” mesajını paylaştı.

HYPE, 3 günlük grafikte 68,93 dolar civarında işlem görüyor. Token, 37,50 ile 43,50 dolar arasındaki yeniden birikim bölgesinden sonra sert yükseliş göstermiş, ardından uzun vadeli yükselen kanalın üst bandına yaklaşarak 83 ile 95 dolar direnç alanında yavaşlamıştı. Bu bölgenin 3 günlük kapanışla aşılması halinde 110 ile 130 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Aksi halde 83 ile 95 dolar bandının direnç olarak çalışmayı sürdürmesi beklenebilir.

Aşağı yönlü ilk önemli destek HYPE için 59 ile 60 dolar bandında bulunuyor. Bu alanın kaybedilmesi halinde 51 dolar seviyesi, ardından 37,50 ile 43,50 dolar aralığı izleniyor. NEAR tarafında ise 2,55 dolar civarındaki reddin ardından baskı arttı. Token yaklaşık 2,05 dolardan işlem görürken, ilgili grafikte %12,8 düşüş kaydetti. Kısa vadede 2,00 ile 2,01 dolar bölgesi ana destek olarak öne çıkıyor. Bu seviye korunursa 2,20 ile 2,30 dolar aralığına tepki yükselişi görülebilir. Daha güçlü bir toparlanma için 2,55 doların yeniden kazanılması gerekecek. 2,00 doların altına inilmesi durumunda ise 1,73 dolar ve ardından 1,45 ile 1,65 dolar birikim bölgesi gündeme gelebilir.