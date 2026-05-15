Bitwise Hyperliquid fonu ABD borsasında işlem görmeye başladı HYPE fiyatı 44 dolar oldu

Bitwise Asset Management, Hyperliquid ekosistemine bağlı yeni bir yatırım ürününü New York Borsasında yatırımcılara açtı. BHYP koduyla işlem görmeye başlayan fon, yatırımcılara HYPE tokenına doğrudan erişim imkanı sunmanın yanı sıra, merkeziyetsiz türev işlem platformu Hyperliquid üzerinden staking ödülleri sağlamayı hedefliyor.

Bitwise Hyperliquid fonunda neler öne çıkıyor?

Bitwise yönetimi, fonun HYPE varlıklarının önemli bir kısmını kurum içi staking birimi aracılığıyla değerlendireceğini açıkladı. Şirket, 2023’te faaliyete geçen Hyperliquid’in merkeziyetsiz türev işlemleriyle öne çıktığına dikkat çekti. Platform, kalıcı vadeli işlemlerin yanı sıra spot alım satım ve borç verme hizmetleri sunuyor. DefiLlama verilerine göre, 2025’te Hyperliquid üzerinde işlem hacmi 2,9 trilyon dolara ulaştı ve 5 Mayıs itibarıyla küresel zincir üstü türev pozisyonlarının yaklaşık yüzde 60’ını temsil etti.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilerde, yatırım fonunun yönetim ücreti yüzde 0,34 olarak belirlendi. Ancak ilk ay, fona giren ilk 500 milyon dolarlık varlık için bu ücret alınmayacak.

HYPE token fiyatı ve piyasadaki konumu

Hyperliquid’in yerel varlığı HYPE, 44 dolar seviyesinden işlem görüyor ve yaklaşık 11,22 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasa büyüklüğünde ilk 10 kripto para arasında yer alıyor. Bu token; platformda staking, yönetişim ve ekosistem katılımında kullanılıyor. CryptoAppsy verilerine göre, HYPE fiyatı son süreçte 44 dolarda sabitlenmiş durumda.

Bitwise yönetimi, “Kurumsal yatırımcıların merkeziyetsiz türev ekosistemine ilgisi artarken, Hyperliquid ve buna bağlı yatırım araçları giderek daha fazla talep görmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Rekabet ve ekosistemde yeni gelişmeler

Bu hafta içerisinde Bitwise fonuna ek olarak, 21Shares de ABD’de THYP kodlu Hyperliquid fonunu piyasaya sürdü. Bloomberg ETF analisti James Seyffart’ın aktardığına göre, bu yeni fon ilk işlem gününde net 1,2 milyon dolar giriş aldı ve toplam işlem hacmi 1,8 milyon doları buldu. Öte yandan Grayscale Investments, yeni bir Hyperliquid fonu için onay bekliyor.

Onchain analiz platformu Lookonchain, Andreessen Horowitz’in son bir ay içinde 67 milyon dolarlık HYPE tokenı satın aldığını ve bunun 51 milyon dolarlık kısmını stake ettiğini bildirdi. Bu gelişme, merkezsiz türev ekosistemi özelinde kurumsal yatırımların hızlandığını gösteriyor.

Coinbase ise, Hyperliquid üzerindeki USDC işlemleri için ağın resmi hazinesine fon sağlayan kuruluş oldu. DeFiLlama’nın verilerine göre, Hyperliquid ağında dolaşımdaki USDC miktarı 5 milyar dolara ulaştı.

Piyasanın bu hamleleriyle beraber hem merkeziyetsiz hem merkezi kripto kuruluşları, yeni türev ürünler ve uluslararası piyasalar yoluyla ekosisteme farklı açılardan adapte oluyor.

Coinbase, yılın ilk döneminde ABD dışındaki müşteriler için borsa endeksi vadeli işlemlerini başlatırken; Kraken ise Nvidia, Apple ve Tesla gibi varlıklara endeksli, tokenize edilmiş vadeli işlem kontratlarını küresel kullanıcılar için kullanıma sundu.