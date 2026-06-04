🚨 Coinbase ve Better, ABD’de Fannie Mae destekli ilk Bitcoin teminatlı konut kredisini başlattı.

Coinbase, ABD’de Fannie Mae destekli ilk Bitcoin teminatlı konut kredisinin kullandırıldığını açıkladı. Kredinin tahsis ve servis süreçlerini Better yürütürken, programın teknoloji altyapısını Coinbase sağladı. Yeni yapı, uygun durumdaki borçluların ev peşinatı için Bitcoin varlıklarını satmak yerine teminat olarak göstermesine imkan tanıyor.

Yeni kredi modelinin kapsamı

Şirketlerin verdiği bilgilere göre program bu yaz boyunca ülke genelinde devreye alınacak. Coinbase, ürünün dijital varlıklardan servet biriktiren Amerikalılar için konut sahibi olma imkanını genişletebileceğini belirtti. Söz konusu kredi, diğer uyumlu konut kredilerinde olduğu gibi Fannie Mae desteği taşıyor.

Mini sözlük: Fannie Mae, ABD konut finansmanı sisteminde faaliyet gösteren ve ipotek piyasasına likidite sağlayan devlet destekli bir kuruluştur. Uyumlu konut kredileri ise belirli standartları karşılayan ve bu yapılar tarafından desteklenebilen mortgage türlerini ifade eder.

Coinbase’in paylaşımında, ev almak isteyen kullanıcıların kripto varlıklarını nakde çevirmeden konut alabileceği ve BTC ya da USDC kullanarak peşinat için teminat gösterebileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre borçlular, peşinat için Bitcoin veya USDC teminatı sunabilecek. Böylece uzun vadeli yatırım olarak tutulan kripto varlıkların satılması gerekmeyebilir. Şirket, bu yöntemin satıştan kaynaklanabilecek kısa vadeli vergi etkilerini de bazı kullanıcılar açısından azaltabileceğini kaydetti.

Coinbase One üyeleri için ayrıca ek bir teşvik de duyuruldu. Uygun bulunup mortgage onayı alan üyeler, kredi tutarının %1’i kadar geri ödeme almaya hak kazanabilecek. Bu tutar en fazla 10.000 dolarla sınırlı olacak ve kapanış masrafları ile benzeri giderlerde kullanılabilecek.

Konut piyasasındaki baskı öne çıktı

Duyuru, ABD’de konut sahibi olmanın giderek zorlaştığı bir dönemde geldi. Coinbase’in paylaştığı verilere göre ilk kez ev alanların ortanca yaşı 40’a yükseldi. Yüksek faiz oranları, artan konut fiyatları ve sınırlı arz, alıcılar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Şirket, dijital varlıklarla birikim yapan milyonlarca Amerikalının servetinin geleneksel mortgage değerlendirmelerinde yeterince hesaba katılmadığını, bu nedenle birçok kişinin kripto varlıklarını önce satmadan finansmana erişemediğini aktardı.

2025’in ikinci çeyreğinde, ortalama fiyatlı yeni bir ev için tipik bir ailenin gelirinin yaklaşık %36’sını mortgage ödemelerine ayırması gerektiği belirtildi. Düşük gelirli hanelerde ise aynı oran %71’in üzerine çıktı. Bu tablo, konut erişilebilirliğinin ülke genelinde daha geniş bir sorun haline geldiğine işaret ediyor.

Geleneksel mortgage değerlendirmeleri ağırlıklı olarak gelir geçmişi, kredi notu ve nakit rezervlerine dayanıyor. Bu yapı, mevcut finansal birikimi güçlü olan kesimlerin krediye daha kolay ulaşmasına yol açabiliyor. Coinbase ise dijital varlık sahiplerinin birikimlerinin bu süreçte daha işlevsel hale getirilebileceğini savunuyor.

Şirketin değerlendirmesine göre yeni mortgage modeli, Bitcoin sahibi olmak ile konut sahibi olmak arasındaki boşluğu daraltmayı hedefliyor. Böylece bazı borçluların kripto varlıklarını elde tutarken aynı anda konut finansmanına erişmesi mümkün olabilecek.