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BITCOIN (BTC)

Strategy’nin 32 BTC satışı tartışma yarattı! Piyasada hangi sorular öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin 2022 sonundan bu yana yaptığı ilk Bitcoin satışı piyasada yeni tartışmalar başlattı.
  • 📉 Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık 32 BTC satışı sonrası $BTC çevresinde güven ve baskı tartışmaları öne çıktı.
  • 🧩 Şirketin aynı anda Bitcoin yatırımcılarını, hisse alıcılarını ve temettü bekleyen hissedarları dengelemeye çalıştığı görülüyor.
  • 🗳️ Pazartesi günkü STRC temettü oylaması, bu gerilimin bir sonraki önemli başlığı olmaya aday görünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Michael Saylor’ın öncülük ettiği Strategy’nin elindeki Bitcoin’in bir bölümünü satması, kripto piyasasında yeni bir tartışma başlattı. Yatırım danışmanı Ross Gerber, şirketin 32 Bitcoin satarak yaklaşık 2,5 milyon dolar elde etmesini sert sözlerle eleştirdi. Bu miktar, Strategy’nin yaklaşık 54 milyar dolarlık toplam Bitcoin varlığı içinde oldukça sınırlı kalsa da, şirketin 2022 sonundan bu yana yaptığı ilk Bitcoin satışı olması nedeniyle dikkat çekti.

İçindekiler
1 Piyasadaki tepki büyüdü
2 Strategy’nin yapısı daha karmaşık hale geldi
3 Hisse ve temettü baskısı izleniyor
4 Olumlu bakanlar da var

Piyasadaki tepki büyüdü

Gerber, Michael Saylor’ın daha önce Bitcoin satmayacağı yönündeki söylemlerini hatırlatarak bu adımın piyasada güven tartışmasını tetiklediğini savundu. Gerber’e göre satış, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu ve spekülatif pozisyonlar üzerindeki tasfiye baskısını artırdı.

Ross Gerber, Saylor’ın bir yandan Bitcoin’i satmayacağını söylediğini, diğer yandan piyasayı sarsan bir hamle yaptığını öne sürdü; bu adımın fiyatları aşağı çekerek spekülatörler üzerinde olumsuz bir döngü yarattığını savundu.

CNBC sunucusu Jim Cramer da tartışmaya katıldı. Cramer, bu adımı kripto piyasasını dalgalandıran verimsiz bir hamle olarak nitelendirdi. Ayrıca bazı piyasa gözlemcilerinin, Bitcoin’de geçmişte görülen yükselişlerin önemli bölümünün Saylor etkisiyle bağlantılı olup olmadığını sorguladığını aktardı. Cramer, bu görüşün aşırı bulunabileceğini ancak piyasa çevrelerinde yaygın biçimde konuşulduğunu belirtti.

Strategy’nin yapısı daha karmaşık hale geldi

Şirketin uzun süredir benimsediği, borçlanarak veya sermaye toplayarak Bitcoin almak ve bunu elde tutmak üzerine kurulu yaklaşımın zamanla daha karmaşık bir hale geldiği belirtiliyor. Strategy artık aynı anda üç farklı yatırımcı grubunun beklentilerini dengelemek durumunda kalıyor: doğrudan Bitcoin yatırımcıları, hisse üzerinden kaldıraçlı kripto teması arayan yatırımcılar ve nakit temettü bekleyen imtiyazlı hissedarlar.

DACM kurucusu Richard Galvin, bu durumu “üç cisim problemi” olarak tanımladı. Galvin, bu yapıda bir yatırımcı grubunun korunabilmesi için diğerlerinden en az birinin baskıyı daha fazla hissetmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Mini sözlük: Üç cisim problemi, burada birden fazla tarafın çıkarlarının aynı anda dengelenmesini anlatan mecazi bir ifade olarak kullanılıyor. DACM ise dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren bir yatırım yönetim şirketi olarak biliniyor.

Hisse ve temettü baskısı izleniyor

Bitcoin, son satış dalgasının ardından yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, Strategy hissesi de geçen yıl görülen zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 70 geriledi. Bu tablo, şirketin finansman modeli üzerindeki baskının daha yakından izlenmesine neden oldu.

Haberde yer alan değerlendirmelere göre, 100 dolarlık nominal değeri savunmak amacıyla temettü oranının artırılması, Strategy’nin zaten 1,7 milyar dolara ulaşan temettü yükünü daha da büyütebilir. Böyle bir adımın piyasaya, şirketin baskı altında olduğu yönünde bir sinyal verebileceği ifade ediliyor.

Olumlu bakanlar da var

Buna karşın tüm değerlendirmeler olumsuz değil. Strategy için menkul kıymet satışı yapan StoneX, yayımladığı raporda 32 Bitcoin’lik satışın, şirketin temel varlık yapısını anlamlı biçimde zayıflatmadan finansal yükümlülüklerini yerine getirebildiğini gösterdiğini belirtti.

StoneX değerlendirmesinde, 32 Bitcoin satışının şirketin çekirdek varlık pozisyonunu kayda değer ölçüde azaltmadan finansal sorumluluklarını karşılayabildiğine işaret ettiği aktarıldı.

Öte yandan Strategy hissedarları, pazartesi günü STRC için temettü ödemelerinin ayda iki kez yapılmasına geçilmesini öngören bir teklif üzerinde oylama yapacak. Bu kararın, şirketin yatırımcı dengesi ve nakit akışı yönetimi açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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