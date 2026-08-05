Bitcoin’de kritik dönemeç: ETF girişleri hızlandı, dip sinyalleri arttı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri yeniden güçlü sermaye girişlerine sahne olurken, kripto piyasasının dip bölgesine yaklaştığı yönündeki değerlendirmeler de artıyor. Coinglass verilerine göre Bitcoin ETF’lerine dün toplam 211 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Fonlar arasında en yüksek giriş 170 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT ürününde kaydedildi. Fidelity’nin FBTC fonuna 19,6 milyon dolar, ARKB’ye 9,2 milyon dolar, BITB’ye 8,7 milyon dolar ve MSBT’ye 3,7 milyon dolar aktı. ETF tarafındaki pozitif tablo, yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisinin yeniden güçlendiğine işaret etti.

Bitcoin İçin Alım Bölgesi

Tanınmış yatırımcı Doctor Profit yaptığı analizlerde Bitcoin için yeni alım aralığını 54.000 dolar ile 64.000 dolar olarak belirlediğini ve alımlarını bu plana göre gerçekleştirdiğini açıkladı. Kesin dip seviyesini tahmin edemeyeceğini vurgulayan Doctor Profit, tek bir fiyat belirlemekten ziyade fiyat bölgelerini tespit etme konusunda daha başarılı olduğunu söylüyor.

Doctor Profit’e göre mevcut alım aralığı, Bitcoin’in dip bölgesine girmiş olabileceğine işaret ediyor. Ünlü yatırımcı da hazırlıklarını bu senaryoya göre sürdürüyor.

Strategy Cüzdanından 1.030 BTC Transfer Edildi

Öte yandan kripto para piyasasının yakından takip ettiği Michael Saylor liderliğindeki Strategy şirketinin, Bitcoin varlıklarında yeni bir satış gerçekleştirebileceği öne sürüldü. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain, 4 Ağustos’ta Strategy ile bağlantılı olduğu belirtilen bir cüzdandan harici bir adrese 1.030 BTC transfer edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 66,14 milyon dolar değerindeki transferin yaklaşık iki saat önce gerçekleştirildiği belirtildi. Platform, işlemin Strategy tarafından yapılabilecek yeni bir Bitcoin satışının öncesinde gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti. Ancak transferin doğrudan satış amacıyla yapıldığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Kripto Piyasası Dip Oluşturuyor Olabilir

Kripto para piyasasının tanınmış isimlerinden Ansem de piyasanın dip oluşturduğuna ilişkin işaretlerin arttığını savundu. Ansem’e göre fiyatların olumsuz haberlere karşı direnç göstermeye başlaması, bu görüşü destekleyen en önemli göstergelerden biri.

Kripto odaklı mobil uygulamalardaki gerçek kullanıcı büyümesine de dikkat çeken Ansem, Pump.fun’ın haftalık gelirinin yüzde 20 arttığını, Fomo’nun ise bir hafta içerisinde 100.000 kullanıcıyı aştığını aktardı. Robinhood Chain tarafındaki ilerleme ve milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones’un Bitcoin hakkındaki kamuya açık olumlu görüşleri de kurumsal ilginin yeniden canlandığına yönelik göstergeler arasında sıralandı.

Ansem ayrıca kripto para içeriklerinin sosyal medyada yeniden ilgi görmeye başladığını belirtti. Yeni bir boğa piyasasının teyit edilmesi için zincir üstü token’ların ilk hacim destekli zirvelerinin ardından daha yüksek seviyelere ulaşması, popüler token’ların yatırımcı sayısının artması ve ana akım medyanın yeniden kripto piyasasına odaklanması gerektiğini ifade etti.