Iren 2026 ilk çeyrekte 247,8 milyon dolar zarar açıkladı NVIDIA ile 3,4 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması duyuruldu

Kripto para madenciliği ve yapay zeka bulut bilişim sektöründe faaliyet gösteren IREN Limited, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini ve yeni genişleme planlarını açıkladı. Nasdaq’ta işlem gören şirket, ilk çeyrekte 144,8 milyon dolar gelir elde etti; bu rakam, bir önceki dönemdeki 184,7 milyon doların oldukça altında kaldı. Gelirdeki 39,9 milyon dolarlık düşüş, Bitcoin fiyatının ortalamada daha düşük olmasına ve eski madencilik ekipmanlarının devreden çıkarılmasına bağlandı.

Finansal sonuçlar ve nedenleri

IREN’in dönem zararı 247,8 milyon dolara yükseldi. Geçen çeyrekte bu rakam 155,4 milyon dolardı. Şirketin düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi karı ise 59,5 milyon dolara geriledi. Madenciliğin azalmasına paralel olarak enerji kullanımındaki düşüş, giderlerde 25,9 milyon dolarlık tasarruf sağladı. Döneme ait 140,4 milyon dolar tutarında nakit dışı varlık değer düşüklüğü gideri, özellikle eskiyen kripto madencilik ekipmanlarının devreden çıkarılmasından kaynaklandı. Ayrıca, dönemde 23,7 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirildi.

Yönetimin verdiği bilgiye göre, finansal baskıların en belirgin sebebi, Bitcoin fiyatlarının önceki döneme göre zayıf seyretmesi ve yeni donanım yatırımlarının henüz tam olarak devreye alınmamış olması oldu.

Daniel Roberts, şirketin kurucu ortağı ve eş CEO’su olarak, “Dünyadaki asıl kısıt, kullanılabilir veri merkezi ve GPU kapasitesi olarak öne çıkıyor,” diyerek, şirketin ölçekli hesaplama altyapısı yatırımlarına odaklandığını belirtti.

NVIDIA işbirliği ve yeni yatırımlar

IREN, yapay zeka stratejisi kapsamında NVIDIA ile 5 yıllık ve 3,4 milyar dolar tutarında bir bulut anlaşması imzaladı. Bu işbirliği, NVIDIA’nın Blackwell adlı hava soğutmalı GPU’larının, Teksas’ta Childress kampüsündeki mevcut 60 MW’lık veri merkezi alanında kullanılmasını kapsıyor. Müşteri kullanımı ve gelir akışının ise 2027’de başlaması planlanıyor.

Anlaşmayla birlikte IREN, NVIDIA’nın tasarladığı veri merkezi altyapılarını 5 GW’a kadar ölçeklendirmeyi hedefliyor. Bunun yanında, NVIDIA’ya 5 yıl boyunca 30 milyon hisseyi 70 dolar fiyattan alma hakkı verildi; bu tam kullanılırsa şirkete maksimum 2,1 milyar dolarlık fon sağlanabilecek.

Şirket ayrıca bilanço sunumunda, Microsoft ile 9,7 milyar dolarlık büyük ölçekli bulut hizmeti sözleşmesinin, yeni tesislerin devreye alınmasıyla sürdüğünü kaydetti. Çeyrekte %10’luk bir artış gösteren IREN hisseleri, 62,50 dolara yükseldi. NVIDIA hissesi ise durağan kaldı.

Uluslararası genişleme ve yeni satın almalar

İspanya pazarına adım atmak isteyen IREN, yerel veri merkezi geliştiricisi Ingenostrum SL (Nostrum) şirketini satın aldı. Bu hamle, şirkete 490 MW bağlantılı güç ve 1 GW’ı aşan geliştirme portföyü sağladı. İspanya, şirket için yenilenebilir enerjiye erişim, şebeke bağlantıları ve AI politikaları açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Avrupa’daki bu yeni platforma ek olarak, IREN’in toplam sözleşmeli yıllık geliri 3,1 milyar dolar seviyesinde. 2026 sonuna kadar bu rakamı 3,7 milyar dolara çıkarmak hedefleniyor. 2027 yılı için ise toplam kapasite 1.210 MW’a ulaşacak şekilde yatırımlar sürdürülüyor. Avustralya’daki projeler de son aşamaya gelmiş durumda.

IREN ayrıca, Mirantis adlı şirketi bünyesine katarak bulut hizmetlerini yazılım, müşteri desteği ve operasyonel araçlarla güçlendirdi. Yatırım ve büyümenin finansmanında ise 2,6 milyar dolarlık nakit varlık, sağlanan fonlar ve kredi olanaklarının kullanılacağı açıklandı.