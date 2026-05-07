Kurumsal yatırımcılar kripto paralara ilgiyi artırdı Bitcoin ETF’leriyle 3.9 milyar dolar giriş sağlandı

Kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinde yeniden artış gözleniyor. Dijital varlık yönetim şirketi CoinShares tarafından Nisan ayında yapılan kapsamlı bir ankete göre, fon yöneticileri portföylerinde özellikle Bitcoin’e daha fazla ağırlık verirken, genel piyasa havasında da olumlu bir değişim yaşanıyor. Ankete katılan 26 kurumsal yatırımcının toplamda 1,3 trilyon dolarlık varlık yönettiği belirtiliyor.

Yatırımcıların portföylerinde dijital varlıklara ayırdığı pay hâlâ nispeten düşük; yaklaşık yüzde 1 seviyesinde. CoinShares, bu oranın mevcut belirsizlikler ışığında piyasaya girişin “temkinli ve küçük ölçekli” olduğunu ifade etti. Ancak, mevcut trendlerin yatırımcıların potansiyel fırsatları daha yakından izlediğine işaret ettiği vurgulandı.

Bitcoin ve diğer büyük kripto paralara olan güven yükseliyor

CoinShares Araştırma Müdürü James Butterfill raporda, “Bitcoin halen büyüme potansiyeli en yüksek dijital varlık olarak görülüyor,” değerlendirmesine yer verdi. Kurumsal yatırımcıların yüzde 32’si Bitcoin’e, yüzde 25’i ise Ether’e yatırım yapmış durumda. Ayrıca Solana’ya olan ilgi de son çeyreklerde hafif bir artış gösterdi. Fon yöneticilerinin, eski alternatif kripto paralardan ziyade merkeziyetsiz finans uygulamaları ve yeni blokzincir çözümlerine yöneldiği dikkat çekti.

Anket sonuçları, kripto paraların artık portföylerde daha fazla yer almaya başladığını; bu trendin, borsada işlem gören fonların (ETF) yaygınlaşması ve düzenleyici şartlarda yaşanan iyileşmelerle desteklendiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılar hâlâ şirket içi kısıtlamalar ve düzenleme konusundaki belirsizlikler nedeniyle temkinli hareket ediyor.

ETF’lere ilgi kurumlara yeni fırsatlar sunuyor

Nisan sonuna kadar kriptoya dayalı borsada işlem gören ürünlere toplamda 1,2 milyar dolarlık yeni yatırım girişi gerçekleşti. Üst üste dört hafta devam eden bu girişler, toplam artışın 3,9 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Fon akışlarındaki bu yükseliş eğilimi Mayıs ayı başına da taşındı. ABD odaklı spot Bitcoin ETF’leri bu hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık net giriş elde etti ve BTC fiyatı yeniden 80.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

SoSoValue verileri, Bitcoin ETF’lerine olan talebin özellikle geçen Cuma’dan itibaren belirgin şekilde arttığını gösterdi. Son gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan güveninin güçlendiğine işaret ediyor.

Kurumsal yatırımcılar gelecek için umutlu

Coinbase ve EY-Parthenon’un yakın zamanda yaptığı ayrı bir ankete göreyse, kurumsal yatırımcıların yüzde 73’ü önümüzdeki bir yıl içinde portföylerindeki dijital varlık payını artıracağını söylüyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu, önümüzdeki 12 aylık dönemde kripto piyasa fiyatlarında yükseliş bekliyor.

Özellikle 2024 Ocak’ında ABD’de başlatılan spot Bitcoin ETF’lerinin, kurumsal kripto adaptasyonunda dönüm noktası oluşturduğu görüşü yaygın. Bu ürünler, yatırımcılara doğrudan dijital varlık saklama zorunluluğu olmadan yasal ve düzenlenmiş bir yol sunarak operasyonel zorlukları azalttı.