Solana (SOL)

Ne Shiba Ne XRP! Analist “Radarımda” Diyerek 20x Yapmasını Beklediği Altcoin’i Paylaştı!

Özet

  • Kripto analisti James, Solana'nın (SOL) Ethereum'un (ETH) piyasa değerinin yüzde 10'una ulaşabileceğini söyledi.
  • Analist bunun SOL için 231 dolarlık bir fiyat hedefine işaret ettiğini belirtti.
  • James ayrıca daha iyimser bir senaryoda altcoin'in 453 dolara kadar çıkarabileceğini söyledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para yatırımcıları yaklaştığı değerlendirilen muhtemel boğa piyasasını beklerken birçok yatırımcı altcoin biriktirmenin peşine düştü. Özellikle altcoin’lerin son zamanlarda 50 haftalık Basit Hareketli Ortalama (SMA) bariyerini aşmaları onların büyük oranda güç kazandıklarının sinyalini vererek dikkat çekici bir trendin ortaya çıkmasına neden olmuş durumda. Kripto odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu ve anonim kripto para analisti James’a göre yatırımcılar Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) ikilisini yakın takibe almalı.

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Analist Solana’da Beklediği Hedef Seviyeyi AçıkladıPiyasa Değerindeki Artış SOL’u 453 Dolara Getirebilir

Analist Solana’da Beklediği Hedef Seviyeyi Açıkladı

Kripto odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu ve kripto para analisti James, kripto para piyasanın bir sonraki büyüme aşamasında Solana’nın piyasa değerinin Ethereum’un piyasa değerinin yüzde 10’unu yakalamasını bekliyor.

Analiste göre Ethereum’un fiyatı bir sonraki boğa piyasasında 8 bin dolar doları geçecek ve Solana’nın piyasa değeri ETH‘nin piyasa değerinin yüzde 10’uu yakalayacak olursa (ki daha önce bu eşik geçilmişti), bu SOL’un fiyatının 231 dolara ulaşmasına ve 61,02 dolarlık mevcut fiyatından yaklaşık yüzde 278’lik bir yatırım getirisine (ROI) karşılık geliyor.

Birkaç gün önce Solana’nın DeFi ekosistemindeki Kilitlenen Varlıkların Toplam Değeri (TVL) 655 milyon doları aşarak yeni bir yıllık zirveye ulaştı. Bu, bu yılın Ocaka yının ilk gününde kaydedilen 210.47 milyon dolarlık TVL’ye göre yüzde 211’lik önemli bir artış olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, Solana saniyede on binleri aşan olağanüstü bir işlem hızına sahip. Bu durum Ethereum’un saniyede 15 olan işlem hızı karşısında Solana’yı avantalı bir noktaya taşıyor. Yüksek işlem hızı, Solana’nın merkeziyetsiz kripto para borsaları (DEX‘ler) ve non-fungible token (NFT) piyasası gibi yüksek işlem hızı gerektiren uygulamalar için tercih edilen bir seçenek haline gelmesini sağlayabilir.

Piyasa Değerindeki Artış SOL’u 453 Dolara Getirebilir

Kripto para analisti James daha iyimser bir senaryoda Solana’nın piyasa değerinin Ethereum’un piyasa değerinin yüzde 20’sini yakalamasının da söz konusu olduğunun altını çizdi. Eğer Solana bu kilometre taşına ulaşabilecek olursa, uzmana göre bu SOL için yaklaşık 192 milyar dolarlık bir piyasa değerine karşılık geliyor.

Potansiyel 192 milyar dolarlık piyasa değeri ve dolaşımdaki coin adeti göz önüne alındığında SOL’un fiyatı 453 dolara çıkabilir ki böyle bir fiyat hedefi güncel fiyatlarla yüzde 2 bin 38’lik yatırım gerisi demek. InvestAnswers, Solana’nın zaten geçmişte yüzde 10 eşiğini aştığını vurguladı.

Dahası analist altcoin’in yukarı yönlü potansiyelini gösteren grafik paylaştı. Analistin grafiğindeki sarı çizgi ETH’nin piyasa değerinin yüzde 10’unu temsil ederken, mavi çizgi Solana’nın bu eşiği Ekim 2021’de aştığını gösteriyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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