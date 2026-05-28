BITCOIN (BTC)

Kraken Bitcoin için yıllık %2,5 kazanç sunan yeni getiri ürününü başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Kraken Bitcoin için yıllık %2,5 kazanç sunan yeni ürününü başlattı.
  • 💸 10 saatte 30 milyon dolar Bitcoin yatırıldı, kullanıcı ilgisi yüksek.
  • ⏰ Para çekmek isteyenlerin yaklaşık 5 gün beklemesi gerekiyor, başarı ücret oranı %25.
  • 🚩 En önemli nokta, saklamasız yapısı sayesinde kullanıcılar $BTC varlıklarını kendileri yönetebiliyor.
Kripto para borsası Kraken, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan yeni bir getiri ürünü tanıttı. Şirket, Bitcoin sahiplerine yıllık %2,5 oranında kazanç imkanı sağlayan, saklamasız yani fonların kullanıcı kontrolünde olduğu bu ürünü 10 Temmuz’da duyurdu.

İçindekiler
1 Yeni ürünün detayları ve ilk tepkiler
2 Kazanç mekanizması ve işleyiş
3 Kraken’in diğer getiri ürünleri
4 Pazardaki genel eğilim ve rekabet

Yeni ürünün detayları ve ilk tepkiler

Kraken’in bu adımı, son dönemde Bitcoin yatırımcıları arasında artan getiri arayışına yanıt olarak atıldı. Ethereum ve Solana gibi akıllı sözleşme tabanlı blockchain ağlarında getiri elde etmek daha kolayken, Bitcoin’in temelinde böyle bir imkan bulunmuyordu. Bu nedenle Bitcoin ekosistemindeki kullanıcılar uzun süredir benzer sade ve güvenli alternatifler talep ediyordu.

Kraken, ürünü hayata geçirmek için kripto getiri altyapısı sunan Veda ile iş birliği yaptı. Veda tarafından yapılan açıklamada, bu platformun Bitcoin’in farklı cüzdan veya varlıklara taşınmasındaki teknik zorlukları ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi. Yani kullanıcılar, ek bir yazılım veya cüzdan yönetimiyle uğraşmak zorunda kalmadan, mevcut varlıkları üzerinden gelir sağlayabiliyor.

“Birçok Bitcoin sahibi, toplamış oldukları Bitcoin üzerinden kolayca getiri sağlamak istiyor. Kraken olarak, bu ihtiyaca sade bir çözüm sunuyoruz.” Kraken Earn ürün direktörü John Zettler, yatırımcıların beklentilerine böyle işaret etti.

Ürünün duyurulmasından sadece 10 saat sonra, 4.000’den fazla farklı cüzdandan toplam 30 milyon dolar değerinde Bitcoin’in yatırıldığı açıklandı. Bu hızlı ilgi, Bitcoin sahiplerinin getiri konusundaki beklentisinin yüksekliğini gösteriyor.

Kazanç mekanizması ve işleyiş

Kraken’in yeni ürünü, Bitcoin’i ‘kBTC’ adlı, bire bir değerli bir tokene dönüştürüyor. Ardından, başka bir platform olan Sentora bu tokenleri Aave, Morpho ve Tydro gibi kripto kredi platformları arasında dağıtıyor. Bu adımlar sayesinde Bitcoin sahipleri, varlıklarının orijinal değerine bağlı kalırken, ek gelir elde etme imkanına sahip oluyor.

Mini sözlük: Saklamasız (non-custodial) ürün, kripto varlıkların üçüncü taraf bir kurum yerine tamamen kullanıcının kişisel kontrolünde tutulduğu ve istenildiğinde yetkisiz erişim olmadan çekilebildiği hizmetleri tanımlar.

Kraken’in sunduğu bu çözümde, yatırılan Bitcoin’ler üzerinde yalnızca sahipleri işlem yapabiliyor ve fonları istedikleri zaman çekebiliyor. Ancak para çekme işlemleri için yaklaşık 5 günlük bir bekleme süresi uygulanıyor. Şirket ve iş birliği yaptığı platformlar, elde edilen ödüllerden %25 oranında başarı ücreti alıyor.

Kraken’in diğer getiri ürünleri

Kraken, ocak ayında piyasaya sürdüğü üç farklı stabilcoin getiri ürününde de dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Şirket verilerine göre, bu ürünlerde toplam müşteri mevduatı 245 milyon doları geçti ve kullanıcılara şimdiye kadar 2,2 milyon doların üzerinde kazanç sağlandı.

Ürün TürüLansman TarihiToplam Yatırılan MiktarKazanç OranıGetiri Dağıtımı
Bitcoin Yield10 Temmuz 202430 milyon dolar%2,5 yıllıkBorç verme platformları
Stabilcoin Yield (3 ürün)26 Ocak 2024245 milyon dolarDeğişkenÇeşitli

Pazardaki genel eğilim ve rekabet

Pazarda Bitcoin tabanlı getiri ürünleri uzun süredir sınırlı sayıda bulunuyordu. Ancak yatırımcı ilgisinin artmasının ardından, diğer büyük borsalar ve platformlar da yeni ürünler geliştirmeye yöneliyor. Nitekim yakın zamanda farklı bir örnekte, Coinbase ve Apex Group, Bitcoin Yield Fund adlı ürünü tokenize ederek yatırımcılara sunmaya başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
