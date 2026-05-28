Kraken Bitcoin için yıllık %2,5 kazanç sunan yeni getiri ürününü başlattı

Kripto para borsası Kraken, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan yeni bir getiri ürünü tanıttı. Şirket, Bitcoin sahiplerine yıllık %2,5 oranında kazanç imkanı sağlayan, saklamasız yani fonların kullanıcı kontrolünde olduğu bu ürünü 10 Temmuz’da duyurdu.

Yeni ürünün detayları ve ilk tepkiler

Kraken’in bu adımı, son dönemde Bitcoin yatırımcıları arasında artan getiri arayışına yanıt olarak atıldı. Ethereum ve Solana gibi akıllı sözleşme tabanlı blockchain ağlarında getiri elde etmek daha kolayken, Bitcoin’in temelinde böyle bir imkan bulunmuyordu. Bu nedenle Bitcoin ekosistemindeki kullanıcılar uzun süredir benzer sade ve güvenli alternatifler talep ediyordu.

Kraken, ürünü hayata geçirmek için kripto getiri altyapısı sunan Veda ile iş birliği yaptı. Veda tarafından yapılan açıklamada, bu platformun Bitcoin’in farklı cüzdan veya varlıklara taşınmasındaki teknik zorlukları ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtildi. Yani kullanıcılar, ek bir yazılım veya cüzdan yönetimiyle uğraşmak zorunda kalmadan, mevcut varlıkları üzerinden gelir sağlayabiliyor.

“Birçok Bitcoin sahibi, toplamış oldukları Bitcoin üzerinden kolayca getiri sağlamak istiyor. Kraken olarak, bu ihtiyaca sade bir çözüm sunuyoruz.” Kraken Earn ürün direktörü John Zettler, yatırımcıların beklentilerine böyle işaret etti.

Ürünün duyurulmasından sadece 10 saat sonra, 4.000’den fazla farklı cüzdandan toplam 30 milyon dolar değerinde Bitcoin’in yatırıldığı açıklandı. Bu hızlı ilgi, Bitcoin sahiplerinin getiri konusundaki beklentisinin yüksekliğini gösteriyor.

Kazanç mekanizması ve işleyiş

Kraken’in yeni ürünü, Bitcoin’i ‘kBTC’ adlı, bire bir değerli bir tokene dönüştürüyor. Ardından, başka bir platform olan Sentora bu tokenleri Aave, Morpho ve Tydro gibi kripto kredi platformları arasında dağıtıyor. Bu adımlar sayesinde Bitcoin sahipleri, varlıklarının orijinal değerine bağlı kalırken, ek gelir elde etme imkanına sahip oluyor.

Mini sözlük: Saklamasız (non-custodial) ürün, kripto varlıkların üçüncü taraf bir kurum yerine tamamen kullanıcının kişisel kontrolünde tutulduğu ve istenildiğinde yetkisiz erişim olmadan çekilebildiği hizmetleri tanımlar.

Kraken’in sunduğu bu çözümde, yatırılan Bitcoin’ler üzerinde yalnızca sahipleri işlem yapabiliyor ve fonları istedikleri zaman çekebiliyor. Ancak para çekme işlemleri için yaklaşık 5 günlük bir bekleme süresi uygulanıyor. Şirket ve iş birliği yaptığı platformlar, elde edilen ödüllerden %25 oranında başarı ücreti alıyor.

Kraken’in diğer getiri ürünleri

Kraken, ocak ayında piyasaya sürdüğü üç farklı stabilcoin getiri ürününde de dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Şirket verilerine göre, bu ürünlerde toplam müşteri mevduatı 245 milyon doları geçti ve kullanıcılara şimdiye kadar 2,2 milyon doların üzerinde kazanç sağlandı.

Ürün Türü Lansman Tarihi Toplam Yatırılan Miktar Kazanç Oranı Getiri Dağıtımı Bitcoin Yield 10 Temmuz 2024 30 milyon dolar %2,5 yıllık Borç verme platformları Stabilcoin Yield (3 ürün) 26 Ocak 2024 245 milyon dolar Değişken Çeşitli

Pazardaki genel eğilim ve rekabet

Pazarda Bitcoin tabanlı getiri ürünleri uzun süredir sınırlı sayıda bulunuyordu. Ancak yatırımcı ilgisinin artmasının ardından, diğer büyük borsalar ve platformlar da yeni ürünler geliştirmeye yöneliyor. Nitekim yakın zamanda farklı bir örnekte, Coinbase ve Apex Group, Bitcoin Yield Fund adlı ürünü tokenize ederek yatırımcılara sunmaya başladı.