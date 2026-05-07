Kurumsal ödemeler ve yapay zeka işlemleri stablecoin büyümesini hızlandırıyor

Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde, Bridge ve Deus X Capital yöneticileri, stablecoin ekosisteminin önündeki en büyük büyüme noktalarını değerlendirdi. Toplantıda kurumsal ödeme sistemlerinin modernleşme arayışı ve kendi başına işlem yapan yapay zeka uygulamalarının öne çıkacağı öngörüsü öne çıktı.

Kurumsal Talep Artıyor

Stablecoin altyapı şirketi Bridge’in strateji ve operasyonlarından sorumlu Lindsey Einhaus, önümüzdeki iki yılda büyük kurumsal oyuncuların stablecoin teknolojisine daha hızlı uyum sağlayacağını belirtti. Stripe tarafından 1,1 milyar dolara satın alınan Bridge’in yönetici ekibi, özellikle sınır ötesi ödemeler ve şirketlerin kendi hazine işlemlerinde stablecoin kullanımının artmasını bekliyor.

“Büyük kurumlar, sınır ötesi para akışlarını yönetmek ve hesap yönetimini stablecoin ile kolaylaştırmak için yeni yöntemler arıyor,” diye vurguladı Einhaus.

Stripe ve Paradigm tarafından desteklenen Tempo gibi, ödeme odaklı blokzincir projelerinin yaygınlaşmasının benimsenmeyi hızlandıracağı belirtildi. Einhaus’a göre, bugüne kadar pek çok blokzincir, geleneksel ödeme sistemlerinde sıkça rastlanan iade, itiraz ve gizli işlem gibi işlevleri yeterince sunamıyordu.

Stablecoin ve Yapay Zeka İşbirliği

Einhaus, ilerleyen dönemde asıl büyümenin yapay zeka ile desteklenen mikro ödemelerden gelebileceğini kaydetti. Stablecoin tabanlı blokzincirlerden güç alan sistemlerin, internetteki küçük tutarlı işlemleri ekonomik hale getirebileceği düşünülüyor. Tarihsel olarak, mikro ödemelerin işlem maliyeti genellikle aktarılmak istenen değerin üstünde kalıyordu. Kripto ödemeleri ise fiyat dalgalanmaları nedeniyle yaygın kullanımda sorunlara yol açmıştı.

“Stablecoin’e özgü blokzincirler sayesinde işlem maliyetleri oldukça düşecek,” diye ekledi Einhaus.

Bu gelişme, düşük tutarlı içerik ve hizmetlerin internet üzerinde kolayca fiyatlandırılmasını sağlayabilir. Yapay zeka uygulamalarının özerk şekilde ticari işlemler yapabilmesi için de zemin hazırlayabilir.

Düzenleme ve Altyapı Engelleri

Deus X Capital CEO’su Tim Grant, kendi başına işlem yapan yapay zeka sistemlerinin, stablecoin ekosisteminin belki de en güçlü kullanım alanlarından biri haline gelebileceğini ifade etti. Ona göre, makinelerin internet üzerinden kendi aralarında para transferi yapma ihtiyacı kullanıcılar tarafından da anlaşılabilir bir gereklilik olarak görülüyor.

“Yakın dönemde yaşanacak olan özerk ödemelerin ne kadar büyük bir etki yaratacağını şu an hafife alıyoruz,” değerlendirmesinde bulundu Grant.

Ancak, Grant mevcut altyapının pek çok farklı blokzincir ve cüzdan arasında dağınıklık taşıdığını, özerk finansal hareketlere yönelik düzenleme sürecinin henüz tamamlanmadığını aktardı. Stablecoin’in yaygınlaşması konusuna genel olarak temkinli yaklaşan Grant, uzun vadede olumlu değerlendirmelerine rağmen düzenleyici belirsizlikler ve kurumsal entegrasyon güçlüklerinin devam ettiğini ifade etti.

Yine de Grant’e göre, düzenleyicilerin daha destekleyici bir tavır almaya başlamasıyla kurumsal aktörlerin stablecoin teknolojisine bakış açısı hızlı şekilde değişiyor.

“Daha önce kurumları bilgilendirmek için çaba göstermeniz gerekiyordu; artık kendileri bu sürece ilgi gösteriyor,” diye belirtti Grant.