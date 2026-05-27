Kayıt Banner
EkonomiGerçek Dünya Varlıkları (RWA)

BIS’nin Agorá projesi atomik ödemeler için tokenizasyonu test etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BIS’nin Agorá projesiyle sınır ötesi ödemelerde tokenizasyon çağı başlıyor.
  • Büyük merkez bankaları ve 40’tan fazla finans kurumu atomik takas için gerçek testlere hazırlanıyor.
  • 📊 $DTCC ve Nasdaq gibi devler de tokenizasyon altyapılarına hız verdi.
  • ⚠️ En önemli nokta: Stablecoin alanında acil regülasyon ihtiyacı vurgulandı.
COINTURK
COINTURK

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) liderliğinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, geleneksel sınır ötesi ödemelerde uzun yıllardır süren temel sorunlara çözüm sunabilecek yeni teknolojileri masaya yatırdı. “Project Agorá” adını taşıyan bu çalışma, yedi merkez bankası ve kırktan fazla özel finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İçindekiler
1 Tokenize Para Birimlerinde Yeni Dönem
2 Pilot Uygulamalar Gerçekleşecek
3 Mevcut Endüstri Yatırımları
4 BIS’den Kritik Stablecoin Uyarısı

Tokenize Para Birimlerinde Yeni Dönem

Araştırmada, hem merkez bankası rezervlerinin hem de ticari banka mevduatlarının “tokenize” edilerek farklı ülke para birimleri arasında atomik takaslara imkan tanıyabileceği belirlendi. Atomik takas, bir ödemenin ancak iki tarafın koşulsuz ve eş zamanlı onayı ile gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Böylece, sınır ötesi ödemelerde bir tarafın işlemi tamamlayıp diğerinin başarısız kalması riskinin önüne geçiliyor.

Projeye ABD New York Merkez Bankası, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankaları ile çok sayıda büyük ticari banka ve finans şirketi de dahil oldu. Kanada Merkez Bankası ise bu hafta itibarıyla inisiyatife katıldı.

Mini sözlük: Atomik takas (Atomic Settlement), birden fazla tarafı içeren bir işlemin ya bütünüyle gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi prensibine dayanır. Böylece, işlemler sırasında herhangi bir tarafın risk altına girmesi önlenir.

Pilot Uygulamalar Gerçekleşecek

Katılımcı kurumlar, simülasyon aşamasından çıkarak bazı para birimleri ve seçili finans kuruluşlarının gerçek dünya işlemlerinde tokenizasyonu test etmeye başlayacaklarını açıkladı. Proje, geleneksel ödemelerde sıkça karşılaşılan gecikme, yüksek maliyet ve işlem tekrarı gibi sorunların azaltılabileceğini öne sürüyor.

“BIS ve katılımcılar, tokenizasyonun sınır ötesi ödemelerde atomik takas yoluyla operasyonel riski önemli ölçüde azaltabileceğini raporladı.”

Günümüzde bir sınır ötesi transfer, alıcıya ulaşmadan önce çok sayıda aracı banka üzerinden geçiyor ve bu süreç genellikle birkaç günü bulabiliyor. Tokenize para biriminin kullanıldığı bir modelde ise hem daha hızlı hem de daha güvenli transferler mümkün olabilir.

Mevcut Endüstri Yatırımları

Sektörün öncü kurumları da tokenizasyon konusunda çalışmalarını hızlandırmış durumda. ABD’nin ünlü takas kuruluşu DTCC, hisse senetleri, borsa yatırım fonları (ETF) ve ABD Hazine tahvilleri için tokenize takas altyapısı kurmayı planlıyor. Nasdaq ile New York Borsası’nın sahibi Intercontinental Exchange ise blokzincir tabanlı tokenizasyon sistemlerini geliştirmeye devam ediyor.

KuruluşProjede RolüTokenizasyon Alanı
DTCCTakas altyapısı sağlayıcıHisse, ETF, tahvil
NasdaqPiyasa altyapısı geliştiriciTokenize hisse senedi
Intercontinental ExchangeBorsa sahibi ve yazılım geliştiriciTokenize menkul kıymet

BIS’den Kritik Stablecoin Uyarısı

BIS, genellikle “merkez bankalarının merkez bankası” olarak anılan bir kuruluş. Kurum, son yıllarda blokzincir ve tokenizasyon alanında giderek daha etkin rol üstleniyor. Ancak raporda dikkat çekilen bir diğer unsur, sabit değerli kripto paralar (stablecoin) oldu. Stablecoin’lerin; özel şirketler tarafından, geleneksel para birimlerine endeksli olarak blokzincir üzerinde çıkarılması finansal sistem için bazı riskler oluşturabilir. BIS, bu alanda düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

BIS, stablecoin piyasasının artan hacminin geleneksel finans için risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, regülasyonların karşı karşıya kalınan yeni tehditlerle uyumlu şekilde güncellenmesi uyarısında bulundu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Wall Street’de blockchain entegrasyonu hızlanıyor yeni halka arz dalgası bekleniyor

Banca Sella, İtalya’da MiCA lisansı alan ilk banka oldu

SoFi, ABD’de ilk kez ulusal banka olarak stablecoin SoFiUSD’yi 15 milyon kullanıcıya sundu

Fed’in banka denetiminde Trump döneminde getirilen yeni sistem için yasal güvence talebi yükseldi

Tokenize edilen RWA pazar hacmi 2026’da %42 büyüdü 51 milyar dolara ulaştı

Bitmine 111.942 ETH alarak toplam varlığını 5,4 milyon ETH’ye çıkardı

Coinbase küresel rekabetten çekinmiyor, SWC etkinlikleri 3.7 milyon üyeyle dikkat çekti

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Gece Uyurken Bile Kripto Piyasasını Sizin İçin Takip Eden Akıllı Asistanınız
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Gece Uyurken Bile Kripto Piyasasını Sizin İçin Takip Eden Akıllı Asistanınız
BITCOIN Haberleri
Wall Street’de blockchain entegrasyonu hızlanıyor yeni halka arz dalgası bekleniyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
DTCC, 2027’nin ilk yarısında Stellar üzerinden tokenize varlık sunacak
Stellar (XLM)
Dogecoin uzun vadeli trend çizgisine tekrar yaklaştı kritik destek testi gündemde
DOGECOIN (DOGE)
XRP’de aylık grafikte 0,77 dolar hedefi: Bollinger Bands %41 düşüş uyarısı verdi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?