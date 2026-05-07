Solv Protocol 700 milyon dolarlık Bitcoin varlığını Chainlink CCIP’ye taşıyor

Solv Protocol, toplam 700 milyon dolar değerindeki tokenleştirilmiş Bitcoin portföyünü LayerZero platformundan alıp Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) altyapısına aktarma kararı aldı. Bu hamle, geçtiğimiz günlerde yaşanan KelpDAO saldırısı sonrası LayerZero’dan ayrılan ikinci büyük protokol olarak dikkat çekiyor. Solv Protocol, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde çok sayıda blokzincirde faaliyet gösteren, varlık yönetimi ve tokenleştirme hizmetleri sunan bir platform olarak öne çıkıyor.

LayerZero’dan ayrılma dalgası büyüyor

Solv Protocol’ün aldığı karar, KelpDAO’nun kendi gözetimindeki köprü sistemini LayerZero’dan Chainlink CCIP’ye taşımaya başlamasından yalnızca iki gün sonra geldi. KelpDAO, geçtiğimiz ay yaşanan ve 292 milyon dolara yakın zarara yol açan saldırıdan LayerZero’nun köprü yapılandırmasına izin vermesini sorumlu tutmuştu. Şirket, LayerZero ekibi ile yapılan yazışmaların ekran görüntülerini paylaşarak, dizayn konusunda açıkça itiraz gelmediğini savundu.

LayerZero’nun kurucusu Bryan Pellegrino ise bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi; ancak yaşananlar sonrası platformdan protokollerin ayrılması engellenemedi.

Protokol göçü ve gerekçeleri

KelpDAO’nun paylaşımına göre, köprü sisteminde “1/1 doğrulayıcı” (tekli doğrulayıcı imzası ile onaylanan transferler) kullanılması, çoklu doğrulayıcıya kıyasla daha riskli bir yapı sunuyordu ve saldırı riski oluşturdu. Bu modelin uygulamada kaldığı sürecin ardından, platform tarafından bu yapı tamamen kaldırıldı; protokollerin yeni güvenlik standartlarına geçmesi sağlanmaya başladı. DefiLlama verilerine göre Solv Protocol şu anda Bitcoin, Ethereum ve diğer zincirlerde toplamda 611 milyon doların üzerinde kilitli değeri yönetiyor.

Solv, LayerZero köprülerini desteklemekten vazgeçip CCIP’yi tüm ağlarda ortak standart haline getireceğini duyurdu. Şirketin teknoloji direktörü Will Wang, duyuruda,

“Güvenlik, Solv’de inşa ettiğimiz her şeyin temeli ve Chainlink CCIP’ye geçişimiz de bu taahhüdümüzü en üst seviyede yansıtıyor.”

ifadesine yer verdi.

Chainlink Labs’in iş geliştirme direktörü Johann Eid ise, Solv’nin bu hamlesinin DeFi sektöründe önde gelen protokollerin yüksek güvenlik ihtiyacını karşılamak için Chainlink’e yöneldiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

CCIP’nin teknik avantajları ve piyasa etkisi

Chainlink’in CCIP mimarisinde her geçiş hattı için üç bağımsız oracle ağı çalışıyor. Bu yapı sayesinde bir doğrulama yolunun ele geçirilmesi halinde bile saldırganlar diğerlerine erişemiyor. Ayrıca risk yönetim ağı tamamen farklı bir ekip ve dil ile hazırlandığı için güvenlik katmanı artırılmış durumda.

CCIP’nin piyasaya sürülmesinden bu yana herhangi bir değer kaybı vakası kaydedilmediği raporlandı. Buna karşılık LayerZero’da yaşanan büyük kayıp sonrası, Aave gibi önemli platformların toplam kilitli değerinde 13 milyar dolarlık bir düşüş görüldü ve 177 milyon dolarlık kötü borç açığı ortaya çıktı.

Saldırıdan etkilenen kullanıcılara tazminat sağlamak amacıyla LayerZero, DeFi United kurtarma fonuna 10 bin ETH taahhüt etti. Arbitrum’un Güvenlik Konseyi, saldırgan cüzdanlarında 30.766 ETH’yi dondururken, bu varlıkların yasal durumu üzerinde ABD kökenli hukuki talepler nedeniyle belirsizlik devam ediyor. Öte yandan Aave, fonların serbest bırakılması için hukuki süreç başlattı.

KelpDAO’nun suçlamalarının ardından, LayerZero’nun sektördeki itibarı daha da zedelenirken, yüksek hacimli iki önemli protokolün art arda ayrılması platformun geleceği açısından riskli bir tablo yarattı.

DefiLlama verilerine göre, LayerZero son 30 günde 197.000 dolar ücret geliri elde etti. Platformun kendi tokenı ise güncel olarak 1,48 dolardan işlem görmekte ve son 24 saatte yüzde 1,6 oranında gerileme yaşadı.