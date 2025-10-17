Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu



Son aylarda adından fazlasıyla söz ettiren analist özellikle Ekim yükselişinde alay konusu olmuştu. Ancak erken sevinenler hayal kırıklığına uğraştı ve kripto para kahini yine haklı çıktı. Uzun vadeli yapıdaki bozulmaya defalarca dikkat çeken analist düşüş beklediğini söylemiş ve 100 bin doların altına işaret etmişti. Bugün haklı çıktıktan sonra sessizliğini bozdu.

Kripto Para Kahini

Roman Trading takma isimli analist bu yılın özellikle son 2 çeyreğine yaptığı tahminlerle damga vurgu. Ekim yükselişinin ortasında bile Bitcoin $105,106.73 grafiğindeki uzun vadeli yapının bozulmasına dikkat çeken isim düşüş öngörüyordu. Haklı da çıktı.

Bugünkü değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşan Roman Trading “düşüş devam edecek” diyor. Onun bu öngörüsü HTF (haftalık aylık periyottaki grafik) grafikteki bozulma nedeniyle fakat son düşüşün sebebi Çin ile ABD arasında tekrar alevlenen gerilim olmuştu.

“BTC H4 güncellemesi: Neredeyse fitile ulaştı! Hala daha da düşeceğini düşünüyorum, bir sonraki önemli destek 98 bin civarında. Bir fırsat çıkarsa, orada kısa vadeli long pozisyonlar arayacağım. Şu an için HTF hala oldukça düşüş eğiliminde, bu yüzden makro olarak zamanla daha da düşeceğini düşünüyorum.”

Ethereum (ETH) Kaç Dolara Düşer

Hafta sonu hacimler zayıflıyor ve olası yeni şok düşüşünü değerlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli seviyelere göz atalım. Çin ile görüşmeler olacağına dair şeyler söyleyen Trump gerilimi tırmandırmadığı için şimdilik haber akışı düşüş öngörmüyor. Fakat haftaya hükümet kapanması sona ererse enflasyon rakamları açıklanacak ve manşet enflasyonda konsensüs beklentisi artık yönünde olduğundan hafta sonu bunun fiyatlanması da olabilir.

Üstelik 1 Kasım karar günü olacak ve bugün Trump Çin’e misilleme vergilerini 1 Kasım’dan önce getirebileceğini söyledi. Tüm bunlar yatırımcıların temkinli olması için yeterli görünüyor. Peki oldu ki hızlı bir düşüş gördük Ether kaç dolar olur?

Lark Davis yukarıdaki grafiği paylaşarak kilit seviyeyi şöyle açıkladı;

“Ethereum $3,731.70 burada önemli bir bölgeye geri çekiliyor. Fiyat haftalık 20 EMA’yı test ediyor — yatay destek ve 0,382 Fib ile mükemmel bir şekilde hizalanmış durumda. Ya bu bölge tutunur ve fiyatı tekrar yukarı çıkarır ya da 0,618’e doğru bir sonraki düşüşü izlemeye başlarız. ETH için karar zamanı.”

Bakalım ETH 2.777 dolara gerileyecek mi?