Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın

Özet

  • Alex Stanczyk: Bazılarına biraz çılgınca gelebilir, ama şu anda altın satıp Bitcoin satın almak için en akıllıca zaman.
  • BTCGOLD grafiği dipte ve altın bugün Çin ile gerilimin durulmaya başlamasıyla bir miktar düşüş yaşadı.
  • Stockmoney Lizards: Bireysel yatırımcıları pes ettirdiklerinde Bitcoin hızlı yükseliş dönemine dönecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Trump endişe edildiği gibi Çin ile gerilimi daha da tırmandıran açıklamalardan kaçındı ve bu harika. Ve bu yıl en az 2 büyük böyle olay yaşadı. Eğer örüntülerden, tarihin tekerrüründen bahsediyorsak karşılıklı restleşmelerin sonunda Çin ve ABD el sıkışıp bu işi tekrar tatlıya bağlayacak. Zaten müzakereler sürüyor. Bu süreçte Alex Stanczyk altın yatırımcıların eldeki varlıkları satıp Bitcoin $105,106.73 almaları gerektiğini söylüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Altın
2 Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Bitcoin ve Altın

Küresel ölçekte faizler düştü ve jeopolitik gerilim tırmanırken altcoin için bu ekstra destekleyici oldu. Altının yükselişi değiş şaşırtıcı olan, asıl şaşırtıcı olan bu kadar hızlı yükseliyor olması. Kimileri itibari para birimlerinin yeni kaos döneminde çok büyük darbeler alacağını varsayıyor. Ancak açık bir gerçek var ki altın onlarca yıldır görmediği seviyelere, görmediği hızda ulaştı.

İştah güçlü ve insanlar satıştan kaçınıyor. Ancak bir noktada altın düzeltme yaşayacak ve bu düzeltme eğer paniği tetiklerse yükseliş kadar hızlı düşüşe zemin hazırlayabilir. Bugünkü 100 dolarlık ons düşüşü bir misal. Yükselirken veya zirveye yakınken düşüşten bahsetmek insanlara aptalca geliyor farkındayım ancak sürekli, aralıksız, sonsuza kadar yükselen bir varlık pek kulağa mantıklı gelmiyor.

Alex Stanczyk BTCGOLD grafiğini paylaşarak dip testinin gerçekleştiğini ve altın satıp BTC almak için harika bir zaman olduğunu söyledi.

“Bazılarına biraz çılgınca gelebilir, ama şu anda altın satıp Bitcoin satın almak için en akıllıca zaman.”

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Ayı piyasalarında alım yapıp boğa piyasalarında satış yapmak kazançlıdır. Örneğin 20 bin doların altında alım yapanlar için BTC fiyatının 97 bin dolara düşmesi çok bir şey ifade etmiyor. Veya 9 dolardan SOL Coin alanlar için Solana fiyatının 150 dolara gerilemesi o kadar da korkunç bir şey değil. Asıl sorun kısa vadeli yatırımcıların tetiklediği panik ve tecrübeli yatırımcılar kriptonun kısa vadeli oyunlarda çok can yaktığını bildiğinden planlarını birkaç yıllık yapar.

Kripto paralar yükselecek ve eğer Çin dünyayı büyük bir kaosa sürüklemezse bunun olması gerekiyor. Ülkelerin içine kapanması ve sadece istediği ürünleri diğerlerine satması geniş çapta her kesime zarar vereceğinden sürdürülebilir değil. Çin son çıkışını pazarlıkta elini güçlendirmek için yaptı ve ABD ile orta yolu bulduklarında BTC yine sapandan fırlamış taşa dönecek.

Stockmoney Lizards aşağıdaki grafiği paylaşarak yükseliş bekleyenlere şunları söyledi;

“Erken long pozisyonlar tasfiye edildi. Pes edene kadar veya hesabınız 0 olana kadar tekrar ve tekrar bunu yapacaklar. Son 2 yıldır bu oyunu oynuyorlar. Bireysel yatırımcılar teslim olduğunda, Bitcoin daha da yükselecek.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
