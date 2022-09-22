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Shiba Inu (SHIB) Arzıyla İlgili Yeni Hamle! SHIB 1 Dolar Olur Mu?

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme token önemli adımlar atıyor. SHIB arzı düşecek mi?
20:25
22 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin, tarihinde SHIB gibi bir rakip görmedi. Dogekiller olarak doğan meme token alternatifleri arasında SHIB’in yeri ayrı. Çünkü kısa süreliğine de olsa Dogecoin’i piyasa değeriyle geçebilen tek bir rakip meme token bulunuyor. Evet, SHIB bunu başardı ve Dogecoin’in daha üzerinde piyasa değerine ulaşarak sözünü yerine getiren ilk ve şimdiye kadarki tek meme token oldu. Peki Shiba Token tarafında son gelişmeler neler?

Shiba Token Yakımı

Shiba Inu (SHIB), toplam dolaşımdaki arzı azaltma planlarını açıkladıktan sonra, geliştiriciler bir güncelleme daha yapıyor. Bugün SHIB geliştiricilerinin yakın zamanda piyasa sürülen Shiba Eternity hakkında daha fazla güncelleme yapacağı bilgisi paylaşıldı. 17 Eylül’de Shiba Inu ekibi, Avustralya’da blockchain tabanlı kart oyununu başlattı. Bu arada SHIB topluluğu, oyunun alacağı daha büyük güncellemelere odaklandı. Memecoin’in takma adlı baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, oyun uzmanı William Volk daha fazla ayrıntıyı bir Twitter Spaces etkinliğinde duyuracak.

SHIB şimdilik 4 sıfırlı fiyatını koruyor ancak ATH seviyesine halen uzak. Shiba Eternity gibi alternatif çözümler üreterek arzı dişe dokunur şekilde azaltmak isteyen SHIBA Token ekibi yeni projeler duyuruyor.

SHIB 1 Dolar Olur Mu?

Geçtiğimiz yıl birçok yatırımcı SHIB’in 1 dolar olacağını düşünerek popüler meme tokene yatırım yaptı. Ancak geride bıraktığımız 1 yılda bu olmadı ve muhtemelen önümüzdeki 1 yılda da böyle bir şey görmeyeceğiz. SHIB 1 dolar olamaz mı? Elbette olur ancak bunun olması için bu yazıyı okuyan yatırımcının elinde milyarlarca SHIB olmaması gerekiyor. Yani SHIB ile milyarder olma hayaliniz varsa bunu rafa kaldırmalısınız.

1 dolar hedefinin önündeki tek ve en büyük engel SHIBA Tokenin mevcut arzıdır. Hali hazırda 589 trilyon arza sahip olan SHIB eğer mevcut arz ile 1 dolara ulaşırsa piyasa değerinin 589 trilyon dolar olması gerekiyor. Kripto paraların toplam değerinin 923 milyar dolar olduğunu düşünürsek bu uzun vadede bile imkansızdır. Herhangi bir emtia, token veya hisse senedinin 589 trilyon dolar değere ulaşması fikri son derece mantıksızdır. Peki 0,1 dolar olur mu? Mevcut arz ile 58 trilyon dolar hedefi de mümkün değil.

O halde SHIB’in ciddi miktarda arz yakması gerekir. Son 24 saatte 21 milyon SHIB yakıldı, devam eden token yakma hızıyla bu rakam 10 hatta 100 kat artsa bile arzın fiyatı 1 dolara çekecek seviyelere ulaşması mümkün değil. Fakat şu olabilir. SHIB ekibi bir karar alır ve tokenin arzını düşüreceğini açıklar. Mevcut SHIB tokenleri geçersiz kılarak her yatırımcıya elindeki 10.000 SHIB yerine 1 adet yeni SHIB verir. Arz 5 milyar seviyelerine düşeceği için mevcut piyasa değeriyle SHIB 1 dolar olabilir. Ancak bu senaryoda da yatırımcıların cüzdanındaki tokenlerin dolar karşılığı değişmeyecektir.

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