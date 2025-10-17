Kripto Para

Son Dakika: Trump’dan Çin Açıklamaları Kripto Para Yatırımcıları Hemen Buraya!

Özet

  • Trump: Çin ile iyi geçiniyoruz.
  • Trump: Xi ile görüşme ilerliyor gibi görünüyor.
  • Trump: Çin konuşmak istiyor ve biz de Çin ile konuşmayı seviyoruz.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kripto para yatırımcılarının bakması gereken yer tam olarak burası çünkü Trump tam da beklenen açıklamaları yapıyor. Çin konusunda gerilimin artmasının ardından kripto paralarda sert düşüş gördük. Şimdi Trump gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını ima eden şeyler söylüyor ve bu tonda devam ederse kripto paralarda keskin bir toparlanma görmeliyiz.

Kripto Paralar Son Dakika

Donald Trump bugün Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşecekti. Öğle yemeğinde konuşuyor ve Çin hakkında önemli şeyler söyledi. Konuşması devam ediyor. Çin’in ihracat kısıtlamaları nedeniyle geçen hafta yaptığı açıklamalarla kripto paraları tepe taklak eden Trump şimdi hızlı bir toparlanmayı tetiklemek üzere olabilir.

Açıklamasının öne çıkan başlıkları şöyle;

“Çin ile iyi geçiniyoruz. Xi ile görüşme devam edecek gibi görünüyor. Çin görüşmek istiyor ve biz de Çin ile görüşmekten memnunuz. İstersem Çin’e 1 Kasım (%100 tarife) son tarihini öne alabilirim. Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağız.”

ABD Hazine Bakanı Bessent ilerleyen saatlerde güzel şeyler duyabileceğimizi ima etti ve müzakere süreciyle ilgili bilgi veriyor.

“Bu akşam Çinli meslektaşımla görüşeceğim. Muhtemelen önümüzdeki hafta Malezya’da Çinli He ile görüşeceğim.”

BTC 106.500 doların -üzerine döndü.

