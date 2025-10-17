17 Ekim Fed Açıklamaları ve Piyasalarda Son Durum



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



ABD istihdam rakamları bugün de açıklanmadı çünkü ABD hükümeti 2 haftadır kapalı, henüz uzlaşı yok. Kripto paralar için kapanma baştan iyi sonuç doğursa da ETF kararlarının ertelenmesi iyi olmadı. Ayrıca Trump’ın Çin konusunda tutumunu sertleştirmesi de kötü. Fed üyesi Musalem güncel duruma dair açıklamalarda bulundu şimdi piyasalarda son duruma göz atalım.

Fed Açıklamaları

Ay sonunda Fed’in yılın ikinci faiz indirim kararının açıklaması bekleniyor. Eğer haftaya kapanma biter ve enflasyon rakamları gelirse tarifelerin enflasyon üzerindeki son etkilerini göreceğiz. Fakat kapanmanın devam etme riski var. Bu da son gelen olumlu enflasyon rakamlarının Fed’in faiz kararını şekillendireceğini gösteriyor.

Fed faiz indirimlerine enflasyonun aşırı artmadığı ve istihdamdaki zayıflamanın sürdüğü ortamda devam edebilir. Son ADP rakamlarının 4,5 yılın en kötüsü olduğunu düşünürsek bu 2 indirim daha beklemek aşırı iyimserlik olmayabilir.

Fed üyesi Musalem kısa süre önce yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

“İstihdamda daha fazla risk ortaya çıkarsa ve enflasyon kontrol altında tutulursa, bir başka faiz indirimi yolunu destekleyebilirim. Fed önceden belirlenmiş bir rotada ilerlememeli ve dengeli bir yaklaşım izlemelidir. Faiz indirimlerinin politikayı gevşetici hale getirmesi için sınırlı bir alan olduğunu düşünüyorum. Daha geniş çaplı bir durgunluk ortamında tek bir veriye dayanarak karar vermiyorum. Özellikle belirsiz bir dönemdeyiz. Ekim ayından sonraki FOMC toplantıları hakkında bir şey söylemek için henüz erken. Gümrük vergilerinin etkileri hala ekonomiye yansıyor. 2026 ortasına kadar bu sürecek. Hizmet enflasyonunun diğer kısımları hala dirençli. 2026’nın ikinci yarısında enflasyonun %2’ye geri dönmesini bekliyorum. Genel olarak, iş piyasası şu anda tam istihdam seviyesinde. İş piyasasında 30 bin-80 bin arasında bir başabaş oranı görüyorum. İş piyasası için acil bir sorunumuz yok, ancak riskler arttı. Para politikası bir yerde kısıtlayıcı ve nötr. Bankacılar bana kredi koşullarının gerçekten iyi olduğunu söylüyor.”

Piyasalarda Son Durum

ABD hükümet kapanması nedeniyle birçok veri açıklanmadı ve bu yüzden piyasalar eldeki verilerle yönünü çiziyor. Sorun Trump’ın Çin ile gerilimi artırması ve esasen makro cephede görünüm (Trump ağzını açana kadar) kripto paralarda daha fazla yükselişi fazlasıyla destekliyordu.

Çin ihracat kontrolleri için yasal düzenlemeyi 2020 yılında kabul etmişti ve geçen sene Aralık ayında sivil/askeri kullanım alanı olan ürünler düzenlemeye dahil edilmişti. Bazı ürünler için sınırlamalar, engeller var. Ancak geçen hafta Çin nadir toprak elementleri için ihracat kontrollerini genişleteceğini ülkelere duyurdu. 8 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde kısmi yürürlüğe girecek adımlar ABD’nin teknoloji inovasyonunu baltalayabilecek türden. Trump bu yüzden üç haneli tarife tehdidini tekrar gündeme getirdi. 1 Kasım tarihine ilerlerken Çin’in kısıtlamalarıyla birlikte ABD’nin daha büyük tarifeleri devreye alınacak. Bu iki ülke için de ekonomiye zarar verecek türden karşılıklı hamleler. Önceki aylarda son tarihlerden önce uzlaşı gördüğümüz için yine aynısının olması muhtemel.

Ancak 1 Kasım itibariyle kısıtlamalarda ve tarifelerde erteleme görmezsek bu kripto paralarda daha büyük düşüşlere neden olabilir. Piyasalarda devam eden negatifliğin sebebi de bu. 1 Kasım’a sadece günler kaldı ve yatırımcıların tedirgin kalmak için haklı sebepleri var.