Hafta Sonuna Saatler Kala Kripto Paralarda Son Durum (2019 ve Bugün Karşılaştırması)

Hafta sonları hacimsizdir ve kripto para yatırımcıları için son gelişmelere baktığımızda harika tatil günleri beklemiyoruz. Çin ile gerilim artmazsa yana hareket mümkün ancak Trump’ın ilerleyen saatlerde yeni çılgınca açıklamalar yapma riski var. Stripe kendi kripto ağı için 5 milyar dolar değerlemeyle yatırım aldı. Peki analistler ne diyor?

Kripto Para Beklentileri

BTC 106.800 dolarda ve çoğu altcoin yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşadı. Stripe’ın kripto girişimi 500 milyon dolar yatırımla 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bir yandan yıkım varken diğer yandan kripto girişimleri yüz milyonlarca dolar yatırım çekiyor.

DaanCrypto ABD piyasa açılışının ardından güncel durumu ele aldı ve şunları söyledi;

“Bugün açılıştan bu yana bazı küçük dönüş işaretleri var. Kesinlikle çok fazla sermaye ve gerçekleşmemiş PnL altınla bağlantılı. Altın satıldığında riskli varlıkların değer kazandığına dair bazı düşük zaman dilimlerinde işaretler görüyorum. Ancak önemli olan yüksek zaman dilimindeki trenddir. Birçoğunun, altının bu yılki (risk ayarlı) muazzam yükselişine bir şekilde yetişmesi için hala çok yol kat etmesi gerekiyor.”

Henüz bu dönüş işaretlerinin pek bir karşılığını göremedik. 107 bin dolarların zorlanması ve BTC’nin 105 bin doları koruması önemli ancak hafta sonuna giderken “güzel haberlere” ihtiyacımız var.

Diğer yandan borsalarda ilgi güçlü. TKL rekor girişe dikkat çekti.

“ABD ETF girişleri 2025 yılında +1,0 trilyon doları aşarak tarihindeki en yüksek YTD toplamına ulaştı. Girişler şu anda her ay normal mevsimsel ortalamanın yaklaşık 3,5 katı seviyesinde seyrediyor. Akışlar, 2025 yılında ilk kez 1,25 trilyon doları aşacak gibi görünüyor. Karşılaştırmak gerekirse, 2024 yılının tam yıllık rekoru 1,1 trilyon dolardı. Bu arada, bu yıl 800’den fazla yeni ETF piyasaya sürüldü ve 2024 rekorunu şimdiden aştı. ETF patlaması hızlanıyor.”

2019 ve 2025 Kripto Paralar

Poppe Bitcoin $105,106.73 hakimiyeti grafiğini ele aldı ve 2019 yılının üçüncü çeyreğine yani aynı dönemine dikkat çekti. Analist o günlerde yaşanan acı düzeltmenin benzerini görebileceğimizi söylüyor. Geçen haftaki buna misal olabilir fakat Michael BTC.D için daha fazla artış olasılığını ciddiye alırken ETH için 5 bin dolar üzerindeki hedefini yineliyor.

Görsel1

“Bitcoin hakimiyeti, 2019’un üçüncü çeyreğindeki aşamaya benziyor. İlk çöküş ve yapı kırılması. Piyasalarda son acı düzeltme, altcoinler de bu dönemde ortadan kayboldu. Bitcoin hakimiyeti 20 haftalık hareketli ortalamaya doğru sıçrıyor. Benzer şekilde şu anda da direnç noktasına neredeyse ulaştık. Dominansta biraz daha yukarı yönlü hareket olabilir. Sırada ne var? ETH 5.000 doların üzerine çıkacak altcoinler yükselecek. Bitcoin dominansında yeni bir düşüş olacak. Altın duraksayacak”