Washington’dan Kripto Para İçin Tarihi Hamle: Gözler 15 Ocak’ta

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, Kongre gündemindeki kripto piyasa yapısı düzenlemesini “kripto para için kritik bir hafta” sözleriyle tanımladı. Pazartesi günü Fox Business’a konuşan Atkins, yasanın oylama sürecine yaklaşmasının finansal piyasalar açısından tarihsel bir eşik anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamalar, Washington’da kripto paraların hukuki çerçevesini netleştirmeye yönelik siyasi ivmenin hız kazandığı bir dönemde geldi. Piyasalar ise süreci Bitcoin ve kripto paraların uzun vadeli yönünü belirleyebilecek bir kırılma noktası olarak izliyor.

Kongre Gündemindeki Kripto Para Piyasa Yapısı Yasası

SEC Başkanı Atkins’e göre Kongre’de ele alınan piyasa yapısı tasarısı ABD finansal sisteminin 21. yüzyıla uyarlanmasını hedefleyen kapsamlı bir düzenleme niteliği taşıyor. Tasarının Başkan Donald Trump’ın “ABD’yi küresel kripto para merkezi haline getirme” vizyonuyla örtüştüğü belirtilirken açık kuralların piyasalara öngörülebilirlik kazandıracağı savunuluyor. Atkins net bir yasal çerçevenin yatırımcı güvenini güçlendireceğini ve sektörün uzun süredir tartışılan belirsizlik sorununu ortadan kaldıracağını ifade etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda gri alanın sona erdirilmesinin öncelik olduğu vurgulandı. Atkins iki partinin desteğini alan bir yasanın gelecekte yetki aşımına gidebilecek düzenleyici yaklaşımlara karşı koruyucu bir zemin oluşturacağını dile getirdi. Açıklamasında önceki SEC yönetimlerine yönelik dolaylı eleştiriler de dikkat çekti.

Tasarı sürecinde Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile yakın çalışma mesajı verilirken finansal hizmetler alanında oluşturulan yeni yönetim ekibinin uygulama aşamasında aktif rol oynayacağı belirtildi. Washington kulislerinde düzenlemenin yalnızca kripto para piyasasını değil, geleneksel finans ile kripto paralar arasındaki sınırları da yeniden tanımlayabileceği konuşuluyor.

Piyasa Beklentileri ve Bitcoin Senaryosu

Kripto para yatırım dünyasında düzenlemeye yönelik beklentiler giderek yükseliyor. Bitwise CIO’su Matt Hougan, CLARITY Act’i kripto para piyasası için mevsimsel bir işaret olarak tanımlayarak yasanın geçmesi halinde yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Hougan’a göre tasarının Kongre’de başarısız olması ise mevcut durgunluğun uzamasına yol açabilir.

ABD Senatosu 15 Ocak Perşembe günü tasarının değerlendirme sürecini başlatmayı planlıyor. Bankacılık ve Tarım komitelerinde taslakların uyumlaştırılması ve ardından nihai metnin Kongre oylamasına sunulması öngörülüyor. Sürecin hızlanması 2026 yılı boyunca kripto para ekosisteminin yönünü belirleyebilecek bir takvim yaratmış durumda.

MN Fund kurucu ortağı Michaël van de Poppe ise CLARITY Yasası’nın sektör açısından yeterince hafife alındığını vurguladı. Stablecoin düzenlemesini içeren GENIUS Yasası’nın piyasada belirleyici bir rol oynadığını hatırlatan van de Poppe, piyasa yapısı yasasının etkisinin bunun katbekat üzerinde olacağını dile getirdi. Olumlu bir senaryoda Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların zirvesine yönelmesinin sürpriz olmayacağı görüşü hakim.