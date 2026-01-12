Kripto Para

Dolar Düştü, Güvenli Limanlar Parladı: Bitcoin Neden Yarı Yolda Kaldı?

Özet

  • ABD'de merkez bankası bağımsızlığına dair algı, güvenli liman talebini güçlendirdi.
  • Altın ve gümüş yükselişi sürdürürken Bitcoin’de kalıcılık sağlanamadı.
  • Makro veri ve hukuki kararlar, kısa vadeli yön arayışında belirleyici olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Asya işlemlerinin erken saatlerinde Bitcoin, altın ve gümüşte eş zamanlı bir yükseliş izlendi. Hareket, ABD dolarındaki sert değer kaybıyla birlikte Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın, Adalet Bakanlığı’nın Fed’e yönelik celbi ve cuma günü gündeme gelen olası cezai yaptırım tehditlerine dair açıklamalarının ardından geldi. Powell’ın değerlendirmeleri, sürecin Kongre’deki haziran ayı ifadesinden çok, para politikasında Başkan Donald Trump’ın tercih ettiği faiz patikasına uyum sağlanmamasına karşı bir misilleme algısı yarattı. Piyasalarda ilk tepki güvenli limanlara yönelim şeklinde olurken, Bitcoin cephesinde kalıcılık sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Merkez Bankası Bağımsızlığı Tartışması ve Güvenli Liman Arayışı
2 Bitcoin’de Tanıdık Direnç, Zayıflayan Kırılım Umudu

Merkez Bankası Bağımsızlığı Tartışması ve Güvenli Liman Arayışı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Federal Rezerv’e yönelik adımı, doğrudan ekonomik etkiler açısından sınırlı görülse de, merkez bankası bağımsızlığına ilişkin algıyı zedeleme potansiyeli taşıyor. Finans çevrelerinde, siyasi baskı ihtimalinin dahi kurumsal güvenilirlik üzerinde risk primi oluşturabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor. Tarihsel örnekler, bu tür anlatıların sermayenin yönünü hızla alternatif değer saklama araçlarına çevirebildiğini gösteriyor.

Bu zeminde altın ve gümüşteki alımlar şaşırtıcı bulunmadı. Her iki emtia da siyasi ve kurumsal belirsizlik dönemlerinde portföylerin doğal sigortası olarak görülüyor. Asya seansındaki yükseliş, zaten olumlu seyreden teknik görünümün devamı niteliği taşıdı. Kurumsal yatırımcıların, merkez bankası politikalarına dair soru işaretleri arttığında değerini koruma eğilimi yüksek varlıklara yönelmesi, fiyat hareketlerini destekleyen ana unsur oldu.

Ancak tablo yalnızca emtialarla sınırlı kalmadı. Bitcoin’in de aynı saatlerde yukarı yönlü harekete katılması, kripto varlığın yeniden fiat sistemine karşı bir korunma aracı olarak konumlandırılmaya çalışıldığını düşündürdü. Yine de piyasanın verdiği sinyal, bu anlatının henüz güçlü bir zemine oturmadığı yönünde şekillendi.

Bitcoin’de Tanıdık Direnç, Zayıflayan Kırılım Umudu

Bitcoin, yükseliş sırasında 92 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış gerçekleştiremedi. Avrupa seansının açılmasıyla birlikte sert bir geri çekilme yaşandı. Görünüm, geçen yılın son çeyreğinde defalarca tekrar eden ve yükseliş denemelerinin hızla satışla karşılandığı yapıyı andırdı. Söz konusu davranış, 10 Ekim sonrasında kripto piyasasının karşı karşıya kaldığı yapısal baskıların hâlen etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Türev piyasalarındaki pozisyonlanma da bu tabloyu destekliyor. Son haftalarda uzun vadeli yüksek kullanım fiyatlı alım opsiyonlarında kısmi azaltımlar dikkat çekti. 2026 ocak ve şubat vadeli 98 bin ve 100 bin dolar kullanım fiyatlı kontratların bir bölümü kapatılırken, bazı pozisyonların mart 2026 vadeli 125 bin dolar seviyesine taşınması, yükseliş beklentilerinin ötelenmesi anlamına geliyor. Yakın vadeye dair güçlü bir inançtan ziyade zaman kazanma eğilimi öne çıkıyor.

ABD işlem saatlerinde devam eden Bitcoin satışları önceki haftalara kıyasla daha dağınık olsa da, arz baskısı algısı yukarı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor. Artan makroekonomik oynaklık ortamında, değerli metaller ve hisse senetlerinin sergilediği dayanıklılık ile kıyaslandığında kripto varlıkların göreli cazibesinin zayıfladığı görülüyor. Piyasalar, salı günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisi ve çarşamba günü beklenen Yüksek Mahkeme’nin gümrük tarifeleri kararı öncesinde temkinli bir pozisyonlanmaya yönelmiş durumda.

