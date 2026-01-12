Kripto Para

Bitcoin ve Gizlilik Altcoin’leri Sahneye Çıktı: Washington’daki Gerilim Piyasayı Ateşledi

Özet

  • ABD’de merkez bankası bağımsızlığına dair tartışmalar kripto para piyasasına talebi artırdı.
  • Bitcoin ve gizlilik odaklı altcoin'ler güvenli liman arayışından faydalandı.
  • Gözler hafta boyunca siyasi gelişmeler ve enflasyon verilerinde olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası son 24 saatte dikkat çekici bir yükselişe sahne oldu. Bitcoin ve önde gelen altcoinler, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın siyasi baskılara ilişkin uyarılarının ardından güç kazandı. Washington’daki gerilimin para politikası bağımsızlığına yönelik endişeleri artırması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu atmosferde özellikle gizlilik odaklı kripto varlıklar piyasadan pozitif ayrıştı.

İçindekiler
1 Güvenli Liman Arayışı Kriptoyu Öne Çıkardı
2 Politik Gerilim ve Makro Takvim Etkisi

Güvenli Liman Arayışı Kriptoyu Öne Çıkardı

Bitcoin, pazar günü geç saatlerde yüzde 1,5 yükselerek 92.047 dolar seviyesine çıktı. Ethereum aynı zaman diliminde yüzde 1,99 artışla 3.157 dolara ulaşırken, Solana yüzde 4,81’lik sıçramayla 142,53 dolara tırmandı. Daha geniş kripto piyasasında asıl dikkat çeken hareket, gizlilik temalı tokenlarda görüldü. Monero yüzde 17,9 değer kazanarak 574,09 dolara yükseldi; Zcash ise yüzde 9,76 artışla 410,92 dolardan işlem gördü.

Fiyatlamadaki ivme, Jerome Powell’ın yayınlanan video mesajında Adalet Bakanlığı tarafından Kongre’deki haziran 2025 tarihli ifadesi nedeniyle cezai yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kaldığını açıklamasının hemen sonrasında geldi. Powell, merkez bankasının faiz kararlarını başkanın tercihleri yerine kamu yararı doğrultusunda aldığını vurguladı. Görev süresi Mayıs 2026’da dolacak olan Powell’ın açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik baskıların görünürleştiği bir döneme işaret etti.

Analistlere göre aynı dakikalarda altın fiyatında görülen sert yükseliş, yatırımcıların dolar merkezli finansal sisteme yönelik güven sorgulamasını yansıtıyor. Spot altın fiyatı yüzde 1,3 artışla 4.569 dolara çıkarken, kripto varlıklar benzer bir korunma refleksiyle talep gördü.

Politik Gerilim ve Makro Takvim Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimlerinin hızına ve derinliğine yönelik eleştirileri uzun süredir gündemde yer alıyor. Trump, politika faizinin yüzde 1 ve altına çekilmesi gerektiğini savunarak Fed üzerinde baskı kuruyor. Piyasa uzmanları, bu söylem ile Adalet Bakanlığı cephesinden gelen mesajların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Araştırma kuruluşlarına göre teknik seviyelerde yapılan alımlar ve düzenleyici çerçeveye dair beklentiler yükselişi destekledi. ABD’de dijital varlık piyasasına yönelik şeffaflığı ve likiditeyi artırmayı hedefleyen yasa taslakları, traderların radarında bulunuyor. Haftanın geri kalanında Powell-DOJ hattındaki gelişmeler, vergi indirimi tartışmaları ve salı günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi verisi yakından izlenecek.

Bazı piyasa temsilcileri, ABD seansı açılışında dalgalanmanın artabileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşın makro görünümün kripto lehine seyrettiği görüşü de güçleniyor. Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri, yükselen altın fiyatları ve kaldıraçlı pozisyonlarda yaşanan son dengeleme süreci, risk iştahını canlı tutuyor. Goldman Sachs’ın faiz indirimi öngörüsünü 2026 yazına ertelemesi de likidite koşullarının orta vadede destekleyici kalacağına işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Haftalık Grafik Alarmı: 60.000 Dolar Senaryosu Masada

İki Kelimeyle 17 Yıllık Bitcoin Hikayesi

ABD Yaptırımlarının Gölgesinde Kripto Para Finansmanı: İran’ın Gizli 1 Milyar Dolarlık Sistemi Açığa Çıktı

Bitcoin’de Sessiz Fırtına: 100.000 Dolar Kapıda mı?

Ethereum Kurucu Ortağı Buterin’den Şaşırtan Çıkış: Kriptonun En Büyük Tehdidini Açıkladı

Layer-1 Yerine Layer-2: Robinhood’tan Cesur Tercih

Herkes Başka Bir Şey Söylüyor, Bitcoin Hafta Sonu Kaç Dolar Olur?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Haftalık Grafik Alarmı: 60.000 Dolar Senaryosu Masada
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Haftalık Grafik Alarmı: 60.000 Dolar Senaryosu Masada
BITCOIN (BTC)
Balinalar Önce Buna Bakıyor: Kripto İçin Canlı Haber Akışı ve Haftanın Kritik Verileri
BITCOIN Haberleri

Lost your password?