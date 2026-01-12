Standard Chartered: 2029 Ethereum (ETH) Fiyat Hedefimizi Revize Ediyoruz

Bitcoin (BTC) 15 dakikalık büyük yeşil kırmızı mumlar çizmeye devam ederken altcoinler bu süreçte fazlasıyla yıpranıyor. Trump’ın Fed’e devam eden saldırıları hisse senetlerini baltaladı ve Gümüş ile Altın yeni zirvelere ulaştı. Sürprizlerle dolu yoğun bir haftanın içindeyiz, ETH ise yazı hazırlandığı sırada 3.100 doları korumaya çalışıyor. Standard Chartered bu sürecin ortasında 2029 ETH fiyat hedefini güncelledi.

Standard Chartered ETH Hedefi

Kripto paralarla yakından ilgilenen Standard Chartered’ın araştırmacıları yeni uzun vadeli tahminlerini paylaştı. Cesur bir tahminde bulundular ve Ether’in bugünkü durumunu düşünürsek oldukça iddialı da diyebiliriz. Analistler 2029 yılı için 30 bin dolarlık hedef açıkladı. Önceki hedefini yukarı revize eden analistler döngü zamanlaması yerine Ethereum’un küresel on-chain finans alanındaki rolüne atıfla böyle bir tahminde bulunabiliyorlar.

Bu iddialı tahmin öncekiler gibi yerini bulmayabilir ancak daha fazla yükseliş için Standard Chartered’ın motivasyonu blockchain tabanlı finansa duyulan inançtan besleniyor. ETH önümüzdeki 5 yıl içinde kendine biçilen rolü üstlenebilir veya alternatif ağların bir anda RWA, tokeniasyon alanına hakim olduğunu göreceğiz.

Gelecekte ne olduğunu göreceğiz ancak bugünden geleceğe baktığımızda Ethereum hali hazırda lider konumdayken bunu kaybetmesi kolay olmayacaktır. Bu alanda varlık gösteren neredeyse tüm kurumsal finans sektörü Ethereum ile bağlantılı ürünler devreye alıyor. JPM bile kendi özel ağından Ethereum ana ağına varlık taşımak için Chainlink ile çalışıyor veya BlackRock gibi devler tokenize tahvillerini Ethereum ağında ihraç ediyor.

Yukarıdaki grafik kripto rezerv şirketlerinin ETH ilgisini gösteriyor. BitMine etrafında dönen bir hikaye olsa da ETH DAT rezervlerinin dikine büyümesi devam ediyor.

Altcoinler Yükseliş Sinyali

Aşırı satışların ardından yeni yıla kısa süreli yükselişle başlayan altcoinler tekrar durdu. Ancak Moustache MACD kesişmesine dikkat çekerek bunun daha önce olduğu gibi yine altcoinler genelinde kayda değer bir yükselişin sinyalini verdiğini söylüyor.

“Altcoinlerde yükseliş eğilimi gösteren bir MACD kesişmesi gerçekleşti. TOTAL2, MACD’de yükseliş eğilimi gösteren bir kesişme gerçekleştirdiğinde, altcoinler her zaman %100 veya daha fazla değer kazanmıştır.”